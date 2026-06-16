KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Cobertura oficial de TELEFE EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Argelia hoy, con Lionel Messi, por la Jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE CHARLY TRIBALLEAU PARA AFP
KANSAS, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 16/06/2026.- Cobertura oficial de TELEFE EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Argelia hoy, con Lionel Messi, por la Jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. FOTO DE CHARLY TRIBALLEAU PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

La selección argentina pondrá en marcha la defensa de su título mundial cuando enfrente a Argelia este martes 16 de junio (22:00 horas de Buenos Aires; 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) por la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, donde Lionel Messi liderará a una Albiceleste que llega como vigente campeona del mundo y una de las máximas candidatas a conquistar nuevamente el trofeo más importante del fútbol internacional.

¿Quieres ver el juego de la Scaloneta en tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet o PC? La transmisión oficial del partido para el público argentino se verá en señal abierta por el canal 11 de Telefe y el servicio streaming de Mi Telefe.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Argentina vs. Argelia por la fecha 1 del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026.

  • Canal 10 de Cablevisión Flow
  • Canal 10 de Super Canal
  • Canal 10 de TeleRed
  • Canal 10 de Movistar TV
  • Canal 12 de Telecentro
  • Canal 17 de Megacable
  • Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV
  • Canal 603 de Cablevideo
  • Canal 80.5 de Flow

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Descarga las para ver el partido Argentina vs. Argelia desde tu teléfono móvil, Smart TV, PC o Tablet desde Android (Google Play Store) y iOS (App Store).

Argentina vs. Argelia: horario, TV y dónde ver partido en vivo por el Mundial 2026

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Horario: 22:00 horas de Buenos Aires
  • TV: Telefe | Streaming: Mi Telefe
  • Estadio: GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos)
  • Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Fecha 1 del Grupo J
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, televisión deportiva y streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y cuenta con 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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