La selección argentina pondrá en marcha la defensa de su título mundial cuando enfrente a Argelia este martes 16 de junio (22:00 horas de Buenos Aires; 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT) por la primera jornada del Grupo J de la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, donde Lionel Messi liderará a una Albiceleste que llega como vigente campeona del mundo y una de las máximas candidatas a conquistar nuevamente el trofeo más importante del fútbol internacional.

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Argentina vs. Argelia: horario, TV y dónde ver partido en vivo por el Mundial 2026

Fecha : Martes 16 de junio de 2026

: Martes 16 de junio de 2026 Horario : 22:00 horas de Buenos Aires

: 22:00 horas de Buenos Aires TV : Telefe | Streaming: Mi Telefe

: Telefe | Streaming: Mi Telefe Estadio : GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos)

: GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos) Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Fecha 1 del Grupo J