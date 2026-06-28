La tercera presentación de Argentina en la Copa Mundial FIFA 2026 puede significar mucho más que tres puntos. Este sábado 27 de junio, la selección de Lionel Scaloni enfrentará a Jordania en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, con la posibilidad de sellar su boleto a los dieciseisavos de final y extender aún más el récord de Lionel Messi como máximo goleador en los Mundiales. El encuentro empezará a las 23:00 horas de Buenos Aires (10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT en Estados Unidos) y promete convertirse en uno de los partidos más vistos de la última jornada del Grupo J.

¿Quieres seguir el partido de la Albiceleste desde tu Smart TV, teléfono móvil, tablet o computadora? La transmisión oficial para Argentina estará disponible en señal abierta a través de Telefe, además de su plataforma digital Mi Telefe, que permitirá seguir todas las incidencias del encuentro desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Cobertura oficial de TV Pública (CANAL 7) EN VIVO GRATIS para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy, con Lionel Messi, por la Jornada 3 del Grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE PABLO ELÍAS PARA AFP

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Argentina vs. Jordania por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o mediante los principales operadores de televisión de Argentina. De esta manera podrás seguir el partido entre Argentina y Austria por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de T eleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Además, el encuentro también podrá verse por TV Pública, TyC Sports y DIRECTV Sports Argentina.

¿Cómo ver Mi Telefe EN VIVO y Online por Internet?

Los aficionados argentinos podrán seguir el encuentro mediante Mi Telefe, la plataforma digital oficial del canal.

Solo necesitas descargar la aplicación o acceder desde un navegador web para disfrutar del partido en vivo desde:

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DALLAS, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 27/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver el partido Argentina vs. Jordania hoy por la Jornada 3 del grupo J del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo ver Telefe desde Estados Unidos y otros países?

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Pasos para acceder

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Argentina vs. Jordania: horario, TV y dónde ver EN VIVO por el Mundial 2026

DATOS CLAVE ARGENTINA VS. JORDANIA Partido Argentina vs. Jordania Fecha Sábado, 27 de junio de 2026 Horario 23:00 horas de Buenos Aires TV Telefe Streaming Mi Telefe Estadio AT&T Stadium Ciudad Arlington, Texas (Estados Unidos) Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Fecha 3 del Grupo J

Argentina y Jordania se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 27 de junio por la Jornada 3 del Grupo J desde el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, Texas. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, Telefe, Mi Telefe, TyC Sports, Flow Sports, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE ARGENTINA EN X DE @Argentina)