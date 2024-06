Como parte de su preparación para la justa continental, Copa América 2024, México vs. Uruguay se enfrentarán este miércoles 5 de junio desde las 19:00 horas en CDMX, 20:00 horas (COL, PER, ECU), 22:00 horas (ARG, URU y BRA) en el estadio Empower Field at Mile High, en la ciudad de Denver en Estados Unidos. El duelo contará con la transmisión en TV por TUDN, Canal 5, Azteca 7 y vía online a través de ViX. A continuación te dejaré una lista detallada para que puedas seguir en directo este partido.

México llega a esta duelo luego de conseguir una ajustada victoria sobre Bolivia, el pasado 31 de mayo, también en marco de preparación para ambos a poco de iniciarse el torneo de selecciones más antiguo del mundo: la Copa América. Mientras que Uruguay igualó sin goles ante Costa Rica, en lo que fue un partido plagado de jugadores de la liga local. Esta vez, Marcelo Bielsa, buscará su mejor once para ya esperar la inauguración del torneo.

Sigue la cobertura oficial de los distintos canales que transmitirán el amistoso internacional México vs. Uruguay. Además, conoce los horarios para que no te pierdas ningún detalle. (Foto: AFP / Composición Mix)

¿A qué hora juegan México vs Uruguay en el Empower Field de Denver?

México: 19:00

Costa Rica: 19:00

Guatemala: 19:00

El Salvador: 19:00

Nicaragua: 19:00

Honduras: 19:00

Perú: 20:00

Colombia: 20:00

Ecuador: 20:00

Panamá: 20:00

Chile: 21:00

Paraguay: 21:00

Venezuela: 21:00

Bolivia: 21:00

Puerto Rico: 21:00

República Dominicana: 21:00

Canadá: 21:00

Cuba: 21:00

Haití: 21:00

Argentina: 22:00

Brasil: 22:00

Uruguay: 22:00

México vs Uruguay: canales de TV y vía online para ver el partido

El duelo entre mexicanos y uruguayos será transmitido por distintos cableoperadores. En México será transmitido a través de TUDN, Canal 5 y TV Azteca 7 Deportes. Mientras que en Estados Unidos se podrá seguir a través de Univisión y FOX Deportes. En tanto, se puede ver el duelo de manera online vía ViX.