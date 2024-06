No tengo ninguna duda de que las selecciones de México y Uruguay protagonizarán un encuentro de pronóstico reservado cuando se enfrenten por un amistoso internacional FIFA este miércoles 5 de junio en el Empower Field at Mile High, que se ubica en Denver, Estados Unidos. A raíz de que me di cuenta la gran expectativa que hay por este partido, decidí informarte los horarios y los canales de transmisión para que sigas EN VIVO y EN DIRECTO el compromiso.

Como cada vez falta menos para el arranque de la Copa América 2024, el quipo ‘azteca’ y el conjunto ‘charrúa’ están dispuestos a dejarlo todo en el campo de juego, pues quieren llegar con buen ritmo al certamen continental. Cabe destacar que el ‘Tri’ viene de ganar por la mínima diferencia a Bolivia con gol de Efraín Álvarez a los 47′. Por otro lado, la escuadra celeste llega al choque tras haber igualado 0-0 con Costa Rica.

¿A qué hora ver el México vs. Uruguay EN VIVO en México?

En México, el amistoso internacional FIFA entre México vs. Uruguay podrás apreciarlo EN VIVO desde las 19:00 en Ciudad de México, 18:00 en La Paz y 18:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el México vs. Uruguay EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el México vs. Uruguay EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 21:00 en Washington D.C., 20:00 en Chicago, 19:00 en Denver, 18:00 en Phoenix y 18:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora inicia el México vs. Uruguay EN VIVO en distintos países del mundo?

Uruguay: 22:00 horas

Perú: 20:00

Costa Rica: 19:00

Guatemala: 19:00

El Salvador: 19:00

Nicaragua: 19:00

Honduras: 19:00

España: 03:00 del 6 de junio de 2024

Colombia: 20:00

Ecuador: 20:00

Panamá: 20:00

Chile (Santiago): 21:00

Paraguay: 21:00

Venezuela: 21:00

Bolivia: 21:00

Puerto Rico: 21:00

República Dominicana: 21:00

Canadá: 21:00

Cuba: 21:00

Haití: 21:00

Argentina: 22:00 horas

Brasil (Brasilia): 22:00 horas

¿Cómo ver el partido México vs. Uruguay EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido entre México vs. Uruguay será transmitido por los siguientes canales en México: TUDN En Vivo, ViX, TUDN, Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo y Azteca 7.

¿Cómo ver el partido México vs. Uruguay EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El amistoso internacional entre México vs. Uruguay lo podrás ver en Estados Unidos a través de los siguientes canales: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Deportes, Univision NOW y Univision.

¿En qué canales TV mirar el México vs. Uruguay EN VIVO en otros países?

Costa Rica: ViX, TUDN

República Dominicana: ViX, TUDN

El Salvador: ViX, TUDN

Guatemala: ViX, TUDN

Honduras: ViX, TUDN

Nicaragua: ViX, TUDN

Panamá: ViX, TUDN