El Real Madrid ofreció su mejor imagen de la temporada en un momento clave, rescatando del armario el traje de campeón, para conquistar con épica por primera vez en su historia el Etihad Stadium, con una nueva remontada ante el Manchester City de Pep Guardiola con dos goles en los cuatro últimos minutos que le dan ventaja para el Bernabéu (2-3).

Del doblete inolvidable de Rodrygo a los goles de Brahim Díaz y Jude Bellingham. Exhibiendo físico, pese a tener menos descanso los titulares del Real Madrid que los del City, mostrando carácter a la hora de la verdad, el equipo de Carlo Ancelotti mostró las credenciales del vigente campeón en un estadio que jamás había conquistado hasta este martes.

Era el duelo más inesperado del nuevo formato de la Liga de Campeones. El ‘play off’ de acceso a octavos jamás pensó emparejar a los dos equipos que iniciaban el camino como grandes favoritos a la ‘orejona’. Ambos no estuvieron a su altura en la liguilla, peor aún el City, que, tras sentir cerca el triunfo, mostró en la fase final del partido las razones de su temporada negra. La peor con Pep Guardiola en el banquillo.

Errores graves que cuestan caros en el fútbol de élite. El último, en el tiempo añadido, en un mal saque desde su área del portero Ederson, lo castigó con velocidad Vinícius Junior y lo remachó con raza Jude Bellingham para poner el broche a su partido repleto de casta. Era el 2-3, un premio justo y buscado por el Real Madrid. Hizo hasta 19 disparos, 7 a la portería rival.

Un partido que fortalece la imagen de Carlo Ancelotti. Instalado en la montaña rusa de la crítica. Nunca había encajado tantas derrotas, 7 en 38 partidos en una temporada. Y sintió de cerca adentrarse en la peor Liga de Campeones con el Real Madrid cuando perdía por cuarta vez en la competición esta campaña. El olfato goleador de Erling Haaland al fin apareció ante el Real Madrid. En su quinto intento.

El delantero noruego había castigado un fallo de Raúl Asencio, el único en un partido que le consagra como gran central, que midió mal un salto, sin ayuda alguna de Aurélien Tchouaméni. Y había aprovechado un error de Dani Ceballos, en un penalti sobre Phil Foden, para adelantar en dos ocasiones al City con tantos que fueron un duro castigo a la superioridad madridista.

Se sintió superior el Real Madrid. Sintió la extraña debilidad defensiva del rival. Y fue siempre a por el partido. Desde un planteamiento ofensivo de Ancelotti, que no tocó su clásico 4-3-3. Ni la derrota durísima en el clásico de la Supercopa de España le ha hecho cambiar de idea. El momento de Rodrygo Goes impide que pase a reforzar el centro del campo con un jugador más. No especuló. Fue a por el partido y dio un golpe a la eliminatoria.

Fue el triunfo 300 del Real Madrid en la Copa de Europa. En 498 partidos. Una victoria de las que dan prestigio y lanzan un mensaje al resto de equipos que ya están en octavos de final tras cumplir con sus deberes. El rey de Europa está de vuelta.

Salió vivo del Etihad, donde siempre sufrió en la historia reciente, con una defensa de circunstancias. Fede Valverde dando una lección de pundonor en el lateral derecho, Asencio valiente ante Haaland. Sin Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Éder Militao ni David Alaba. El Santiago Bernabéu decidirá, pero el Real Madrid ya ha lanzado un mensaje: el campeón está de vuelta.

Antesala del Real Madrid vs. Manchester City

Manchester City y el Real Madrid, eternos rivales en los últimos años, disputarán a cara de perro el primer capítulo de la repesca de la UEFA Champions League en el Etihad Stadium, este martes 11 de febrero desde las 5:00 p.m. (hora de Manchester) . El equipo de Pep Guardiola intentará tomar ventaja antes de la vuelta en el Bernabéu, mientras que los merengues buscarán la perfección para cerrar la llave en casa. Para ver el partido de hoy en vivo, te comparto qué canales puedes sintonizar y dónde ver online en las plataformas digitales de Disney+, ESPN, DGO y otras de acuerdo a tu ubicación. También, conoce la hora exacta de inicio, datos claves y alineaciones posibles de los protagonistas.

Carlo Ancelotti va con dos cambios con respecto al XI del derbi. En el lateral izquierdo regresa Mendy y en sala de máquinas reaparece Camavinga. Además, será Valverde el que volverá a ocupar el carril diestro ante las bajas. El once será Courtois; Valverde, Tchouameni, Asencio, Mendy; Ceballos, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappé.

Por su parte, Pep Guardiola va con hasta cinco variantes del XI que visitó al Arsenal. Ederson regresa bajo palos, al igual que Rúben Dias y Aké en la línea defensiva. El equipo inicial será con Ederson; Akanji, Rúben Dias, Aké, Gvardiol; Bernardo Silva, Stones, De Bruyne; Savinho, Haaland y Grealish.

Real Madrid visita al Manchester City en el Etihad Stadium por los Playoff de la UEFA Champions League 2024-2025 este martes 11 de febrero. (Foto: Composición Gestión Mix)

A qué hora juega Man City vs. Real Madrid por la Champions League

Conoce la hora exacta de inicio por país, para ver el partido entre Manchester City vs. Real Madrid este martes 11 de febrero en el Etihad Stadium, válido por los PlayOff de la UEFA Champions League 2024-2025.

PAÍS HORARIO México 2:00 p.m. Costa Rica 2:00 p.m. Guatemala 2:00 p.m. El Salvador 2:00 p.m. Nicaragua 2:00 p.m. Honduras 2:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Panamá 3:00 p.m. Chile 4:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m. Bolivia 4:00 p.m. Puerto Rico 4:00 p.m. República Dominicana 4:00 p.m. Canadá 4:00 p.m. Cuba 4:00 p.m. Haití 4:00 p.m. Argentina: 5:00 p.m. Brasil 5:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. España 9:00 p.m. Reino Undo 8:00 p.m.

En qué canal de TV transmiten el Manchester City vs. Real Madrid

Si estás en España el encuentro se podrá ver por los canales M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus. Mientras que en todo Latinoamérica el cotejo entre Real Madrid y Manchester City será transmitido online y vía streaming a través de Disney+.

En Estados Unidos, el cotejo a disputarse en el Etihad Stadium se podrá sintonizar a través de Paramount+, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y UniMás, mientras que en México estará disponible gracias a Caliente TV.

Lista de canales de televisión de diferentes canales del mundo para ver el partido Real Madrid vs. Manchester City este martes 11 de febrero desde el Etihad Stadium de

PAÍS CANALES TV / STREAMING ONLINE España M+ Liga de Campeones (M60 O115), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276) y LaLiga TV Bar, Estados Unidos Paramount+, fuboTV, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN USA y UniMás México Caliente TV Argentina Disney+ y ESPN Bolivia Disney+ y ESPN Brasil Disney+ y ESPN Chile Disney+ y ESPN Colombia Disney+ y ESPN Ecuador Disney+ y ESPN Paraguay Disney+ y ESPN Perú Disney+ y ESPN Uruguay Disney+ y ESPN Venezuela Disney+ y ESPN

Últimos 5 partidos del Manchester City

Rival Resultado Competencia Leyton Orient 1-2 V FA Cup - Cuarta Ronda Arsenal 5-1 D Premier League Club Brujas 3-1 V UEFA Champions League Chelsea 3-1 V Premier League Paris Saint Germain 4-2 D UEFA Champions League

Últimos 5 partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competencia Atlético de Madrid 1-1 La Liga Leganés 3-2 V Copa del Rey - 4tos de Final RCD Espanyol 1-0 D La Liga Stade Brestois 3-0 V UEFA Champions League Valladolid 3-0 V La Liga

¿Quién arbitra el juego Man City - Real Madrid?

La UEFA ha designado al árbitro francés Clément Turpin para que dirija la contienda Manchester City – Real Madrid de la ida de los play offs de la Champions League. A los mandos del VAR estará su compatriota Jérome Brisard, por lo que analizará cualquier acción polémica para, si es necesario, advertir a su compañero para que vaya a revisar dicha jugada al monitor que estará situado en la banda del Etihad Stadium.

Formaciones posibles para el Man City vs. Real Madrid

Guardiola apostará por un esquema ofensivo, con Haaland liderando el ataque y De Bruyne como organizador. La defensa es la principal incógnita, ya que el City ha mostrado problemas en esa línea. Por su parte, el Real Madrid llega con bajas defensivas importantes, pero confiará en Vinícius Jr. y Rodrygo para hacer daño en ataque. Ancelotti podría reforzar el mediocampo con Camavinga para contener el juego del City. A continuación, las posibles alineaciones del partido de hoy.

Real Madrid: Courtois; Vázquez, Asencio, Tchouameni, Mendy; Ceballos, Modric, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius Junior.

Courtois; Vázquez, Asencio, Tchouameni, Mendy; Ceballos, Modric, Valverde, Bellingham; Mbappé y Vinicius Junior. Manchester City: Ederson; Mateus Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Foden, De Bruyne, Bernardo Silva; Haaland.

Manchester City recibirá a Real Madrid en el Etihad Stadium este martes 11 de febrero por la ida de los Play Offs Eliminatorios de la UEFA Champions League 2024/25. | Crédito: GEC

