El Hard Rock Stadium de Miami albergará el penúltimo partido de los 104 que se van a disputar en este Mundial 2026 y es para conocer al tercer y cuarto puesto del certamen. Este sábado 18 de julio, no te pierdas el partido de Francia - Inglaterra a través de La 1 HD y RTVE Play Mundial EN DIRECTO, desde las 23:00 hora peninsular. Francia viene de caer por 2-0 ante España e Inglaterra por 2-1 ante Argentina en lo que fueron las semifinales que se disputaron a inicios de la semana.
¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Francia — Inglaterra por el Mundial 2026?
TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Francia — Inglaterra correspondiente a la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde New Jersey.
Diales de TVE La 1 en España
- Dial 1 de Movistar Plus+
- Dial 1 de Orange TV
- Dial 1 de Vodafone TV
- Dial 1 de Mundo R
- Dial 1 de Telecable
- Dial 1 de Racctel+
- Dial 1 de Videosur
- Diales 1 y 81 de Euskaltel
- Dial 111 de Galicia R
- Dial 111 de SomTV (Andorra)
Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.
¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Francia — Inglaterra por Internet?
RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.
La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre españoles y austríacos desde cualquier dispositivo compatible.
Dispositivos compatibles con RTVE Play
- Aplicación RTVE Play para Android
- Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
- Navegadores web
- Smart TV
- Chromecast
- Android TV
- Apple TV
- Tablets
- Ordenadores
Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.
Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Francia — Inglaterra por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|⚽ Partido
|Francia — Inglaterra
|🏆 Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Final)
|📅 Fecha
|Domingo 19 de julio de 2026
|🕘 Hora
|23:00 horas (España peninsular)
|🏟️ Estadio
|Metlife Stadium
|📍 Ciudad
|New Jersey, New York (Estados Unidos)
|📺 TV
|TVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
|📱 Streaming
|RTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España