Transmisión de La 1 HD y RTVE Play Mundial en directo para ver Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, este sábado 18 de julio desde el Hard Rock Stadium de Miami. (Fotos: EFE / Composición Gestión Mix)
Transmisión de La 1 HD y RTVE Play Mundial en directo para ver Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, este sábado 18 de julio desde el Hard Rock Stadium de Miami. (Fotos: EFE / Composición Gestión Mix)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

El Hard Rock Stadium de Miami albergará el penúltimo partido de los 104 que se van a disputar en este Mundial 2026 y es para conocer al tercer y cuarto puesto del certamen. Este sábado 18 de julio, no te pierdas el partido de Francia - Inglaterra a través de La 1 HD y RTVE Play Mundial EN DIRECTO, desde las 23:00 hora peninsular. Francia viene de caer por 2-0 ante España e Inglaterra por 2-1 ante Argentina en lo que fueron las semifinales que se disputaron a inicios de la semana.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, Francia — Inglaterra por el Mundial 2026?

TVE La 1 HD ofrecerá la transmisión en abierto para toda España del partido entre Francia — Inglaterra correspondiente a la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026. La cobertura incluirá la previa, el encuentro completo y el análisis posterior desde New Jersey.

Diales de TVE La 1 en España

  • Dial 1 de Movistar Plus+
  • Dial 1 de Orange TV
  • Dial 1 de Vodafone TV
  • Dial 1 de Mundo R
  • Dial 1 de Telecable
  • Dial 1 de Racctel+
  • Dial 1 de Videosur
  • Diales 1 y 81 de Euskaltel
  • Dial 111 de Galicia R
  • Dial 111 de SomTV (Andorra)

Además de RTVE, los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Movistar Plus+, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España, operadores que cuentan con cobertura del Mundial 2026 en territorio español.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, Francia — Inglaterra por Internet?

RTVE Play permitirá seguir el partido completamente online desde cualquier punto de España. La plataforma oficial de RTVE emitirá la señal en directo para móviles, ordenadores, tablets y Smart TV.

La aplicación puede descargarse gratuitamente y ofrece acceso a la programación en vivo de La 1, permitiendo seguir todas las incidencias del encuentro entre españoles y austríacos desde cualquier dispositivo compatible.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

  • Aplicación RTVE Play para Android
  • Aplicación RTVE Play para iPhone y iPad
  • Navegadores web
  • Smart TV
  • Chromecast
  • Android TV
  • Apple TV
  • Tablets
  • Ordenadores

Asimismo, el partido también estará disponible mediante DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar Plus+ y fuboTV España.

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el Francia — Inglaterra por el Mundial 2026

DetalleInformación
⚽ PartidoFrancia — Inglaterra
🏆 CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Final)
📅 FechaDomingo 19 de julio de 2026
🕘 Hora23:00 horas (España peninsular)
🏟️ EstadioMetlife Stadium
📍 CiudadNew Jersey, New York (Estados Unidos)
📺 TVTVE La 1 HD, Movistar Plus+, DAZN Spain y DAZN Mundial
📱 StreamingRTVE Play, DAZN Spain, DAZN Mundial y fuboTV España
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