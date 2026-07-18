Es momento de conocer al tercer puesto del Mundial 2026. Este sábado 18 de julio, se enfrentarán Francia vs. Inglaterra desde el Hard Rock Stadium de Miami, encuentro que será televisado por la señal de Mi Telefe en TV abierta desde las 18:00 horas de Argentina. Francia viene de caer en la semifinal por 2-0 ante España, mientras que Inglaterra cayó ante Argentina por 2-1 en una remontada memorable de la Scaloneta. Aquí te dejo con todos los detalles para ver este Francia vs. Inglaterra minuto a minuto.

¿Dónde ver Telefe EN VIVO, Francia vs. Inglaterra HOY por el Mundial 2026?

Disfruta de la programación de Telefe en señal abierta o desde los canales de los cableoperadores de Telecentro, DIRECTV, Flow, entre otros. De esta forma, podrás ver el partido Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto de la Copa Mundial FIFA 2026.

Canal 10 de Cablevisión Flow

Canal 10 de Super Canal

Canal 10 de TeleRed

Canal 10 de Movistar TV

Canal 12 de Telecentro

Canal 17 de Megacable

Canal 123 SD y 1123 HD de DIRECTV

Canal 603 de Cablevideo

Canal 80.5 de Flow

Cómo ver Telefe en vivo por TV y online en Argentina

Los aficionados podrán seguir la transmisión de Telefe tanto por televisión abierta como a través de internet desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.

En Argentina, Telefe se puede ver gratis mediante la señal de TV abierta en las distintas repetidoras del canal a nivel nacional. La ubicación del canal puede variar según la ciudad y el proveedor de televisión.

Para quienes prefieran seguir la programación por internet, Telefe ofrece una transmisión en vivo a través de sus plataformas digitales oficiales, permitiendo acceder al contenido desde cualquier dispositivo con conexión a la red.

Entre las principales opciones para ver Telefe en vivo se encuentran:

Señal de TV abierta de Telefe en Argentina.

Sitio web oficial de Telefe.

Aplicación Mi Telefe.

Flow.

DGO (según disponibilidad regional).

Operadores de TV paga que incluyan la señal en vivo del canal.

De esta manera, los espectadores podrán seguir la programación de Telefe en directo tanto por televisión tradicional como mediante plataformas digitales.

Cómo ver Telefe desde Estados Unidos

Los argentinos y aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir el partido a través de las plataformas internacionales que cuenten con los derechos de transmisión del encuentro.

Además de Telefe, el partido Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026 contará con cobertura en FOX y FS1 para el mercado estadounidense. La disponibilidad de la señal de Telefe puede variar según la ubicación y el proveedor de televisión o streaming contratado por cada usuario.

Antes del inicio del partido, se recomienda verificar la programación oficial del operador local para confirmar la disponibilidad de la transmisión.

Horario, TV y dónde ver Francia vs. Inglaterra EN VIVO desde Argentina

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Sábado 18 de julio de 2026 Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos

Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos Horario: 18:00 horas Buenos Aires

18:00 horas Buenos Aires Canal TV: Telefe

Telefe Streaming: Mi Telefe