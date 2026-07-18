Selecciones de Francia e Inglaterra enfrentándose por el tercer puesto del Mundial 2026. Siga el partido gratis en México por la señal abierta de Canal 5 y en opciones de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Selecciones de Francia e Inglaterra enfrentándose por el tercer puesto del Mundial 2026. Siga el partido gratis en México por la señal abierta de Canal 5 y en opciones de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
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El poderío francés cara a cara contra la eficacia inglesa. Este sábado 18 de julio, no te pierdas el partido Francia vs. Inglaterra EN VIVO a través de la señal del Canal 5 y TUDN desde México, a partir de las 15:00 horas CDMX, en lo que será la definición del tercer lugar del Mundial 2026. Les Bleus vienen de ser eliminados al caer 2-0 contra España, mientras que The Three Lions quedaron de lado tras perder 2-1 ante Argentina. Aquí te dejo todos los detalles para ver la transmisión.

MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirá EN VIVO el partido de Francia vs. Inglaterra hoy sábado 18 de julio por el tercer lugar del Mundial 2026 desde Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirá EN VIVO el partido de Francia vs. Inglaterra hoy sábado 18 de julio por el tercer lugar del Mundial 2026 desde Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar del Mundial 2026?

El partido Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga en México.

Canales de Canal 5 en México

  • Canales 105 SD y 605 HD de Dish
  • Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
  • Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
  • Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
  • Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la cobertura del encuentro mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

  • Smart TV
  • Android TV
  • Apple TV
  • Chromecast
  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • iPad
  • Tablets
  • Computadoras Windows
  • Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar de la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial de la semifinal con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde Miami, Florida.

Canales de TUDN en México

  • Canal 503 de Total Play
  • Canales 547 y 1547 de SKY
  • Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Francia vs. Inglaterra en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

  • Canal 856 de Dish Latino
  • Canal 444 de Spectrum
  • Canal 464 de DIRECTV
MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- GOL Caracol te llevará EN VIVO el partido de Inglaterra vs. Francia hoy sábado 18 de julio por el tercer puesto del Mundial 2026 desde el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. Foto: Imagen creada por ChatGPT.
MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- GOL Caracol te llevará EN VIVO el partido de Inglaterra vs. Francia hoy sábado 18 de julio por el tercer puesto del Mundial 2026 desde el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. Foto: Imagen creada por ChatGPT.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar de la Copa Mundial FIFA 2026

PartidoFrancia vs. Inglaterra
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Tercer Lugar)
FechaSábado, 18 de julio de 2026
Horario15:00 horas del Centro de México
TV abiertaCanal 5
TV de pagaTUDN
StreamingViX y TUDN
EstadioHard Rock Stadium
CiudadMiami, Florida (Estados Unidos)
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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