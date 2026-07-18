El poderío francés cara a cara contra la eficacia inglesa. Este sábado 18 de julio, no te pierdas el partido Francia vs. Inglaterra EN VIVO a través de la señal del Canal 5 y TUDN desde México, a partir de las 15:00 horas CDMX, en lo que será la definición del tercer lugar del Mundial 2026. Les Bleus vienen de ser eliminados al caer 2-0 contra España, mientras que The Three Lions quedaron de lado tras perder 2-1 ante Argentina. Aquí te dejo todos los detalles para ver la transmisión.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar del Mundial 2026?
El partido Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga en México.
Canales de Canal 5 en México
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
También es posible seguir la cobertura del encuentro mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles.
Dispositivos compatibles
- Smart TV
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Teléfonos Android
- iPhone
- iPad
- Tablets
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar de la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN ofrecerá una cobertura especial de la semifinal con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde Miami, Florida.
Canales de TUDN en México
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Francia vs. Inglaterra en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.
Canales de TUDN USA
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Horarios, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar de la Copa Mundial FIFA 2026
|Partido
|Francia vs. Inglaterra
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 (Tercer Lugar)
|Fecha
|Sábado, 18 de julio de 2026
|Horario
|15:00 horas del Centro de México
|TV abierta
|Canal 5
|TV de paga
|TUDN
|Streaming
|ViX y TUDN
|Estadio
|Hard Rock Stadium
|Ciudad
|Miami, Florida (Estados Unidos)