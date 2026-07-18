El poderío francés cara a cara contra la eficacia inglesa. Este sábado 18 de julio, no te pierdas el partido Francia vs. Inglaterra EN VIVO a través de la señal del Canal 5 y TUDN desde México, a partir de las 15:00 horas CDMX , en lo que será la definición del tercer lugar del Mundial 2026. Les Bleus vienen de ser eliminados al caer 2-0 contra España, mientras que The Three Lions quedaron de lado tras perder 2-1 ante Argentina. Aquí te dejo todos los detalles para ver la transmisión.

MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirá EN VIVO el partido de Francia vs. Inglaterra hoy sábado 18 de julio por el tercer lugar del Mundial 2026 desde Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar del Mundial 2026?

El partido Francia vs. Inglaterra por el tercer puesto de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga en México.

Canales de Canal 5 en México

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la cobertura del encuentro mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

iPad

Tablets

Computadoras Windows

Computadoras Mac

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar de la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN ofrecerá una cobertura especial de la semifinal con programación previa, análisis, alineaciones confirmadas y transmisión en directo desde Miami, Florida.

Canales de TUDN en México

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Francia vs. Inglaterra en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canales de TUDN USA

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- GOL Caracol te llevará EN VIVO el partido de Inglaterra vs. Francia hoy sábado 18 de julio por el tercer puesto del Mundial 2026 desde el Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. Foto: Imagen creada por ChatGPT.

Horarios, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Inglaterra por el Tercer Lugar de la Copa Mundial FIFA 2026

Partido Francia vs. Inglaterra Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Tercer Lugar) Fecha Sábado, 18 de julio de 2026 Horario 15:00 horas del Centro de México TV abierta Canal 5 TV de paga TUDN Streaming ViX y TUDN Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami, Florida (Estados Unidos)