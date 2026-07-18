MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirá EN VIVO el partido de Francia vs. Inglaterra hoy sábado 18 de julio por el tercer lugar del Mundial 2026 desde Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
MIAMI, FLORIDA, (ESTADOS UNIDOS), 18/07/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirá EN VIVO el partido de Francia vs. Inglaterra hoy sábado 18 de julio por el tercer lugar del Mundial 2026 desde Hard Rock Stadium, Miami, Florida, Estados Unidos. FOTO: Imagen creada por Gemini.
Jesús Yupanqui
mailJesús Yupanqui

Desde Hard Rock Stadium, Inglaterra y Francia se enfrentarán por el tercer puesto del Mundial 2026, hoy sábado 18 de julio, desde las 18:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay; 16:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador y 17:00 horas de Chile. En las semifinales, ambos equipos eran candidatos para disputar la final, pero fueron superados (tácticamente) por sus respectivos rivales; ahora buscarán cobrarse su revancha y cerrar su participación en la Copa del Mundo con un triunfo.

Por los Galos, el compromiso tendrá un sabor especial. Será el último de Didier Deschamps en el banquillo francés. Cargo que asume desde 2012 y, según informes de medios franceses, Zinedine Zidane será su reemplazo. Además, Kylian Mbappé tendrá su última oportunidad para llevarse la Bota de Oro y arrebatar a Lionel Messi el récord del goleador histórico de los mundiales.

Inglaterra llega golpeado anímicamente al partido ante Francia. En la llave contra Argentina, los Tres Leones tenían la ventaja en el marcador, pero Thomas Tuchel decidió apostar por un sistema defensivo, permitiendo que los actuales campeones del mundo remontaran el compromiso.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto de la Copa Mundial 2026 vía DIRECTV y DGO Online. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto de la Copa Mundial 2026 vía DIRECTV y DGO Online. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Inglaterra vs. Francia por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Inglaterra vs. Francia para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la semifinal.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Inglaterra vs. Francia por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Francia por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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Horario, TV y dónde ver Inglaterra vs. Francia EN VIVO por el tercer puesto del Mundial 2026

  • Fecha: Sábado 18 de julio de 2026
  • Horario: 4:00 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 6:00 p.m. Argentina
  • Canal TV: ESPN
  • Streaming: Disney Plus Premium
  • Estadio: Hard Rock Stadium.
  • Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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