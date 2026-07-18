Desde Hard Rock Stadium, Inglaterra y Francia se enfrentarán por el tercer puesto del Mundial 2026, hoy sábado 18 de julio, desde las 18:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay; 16:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador y 17:00 horas de Chile. En las semifinales, ambos equipos eran candidatos para disputar la final, pero fueron superados (tácticamente) por sus respectivos rivales; ahora buscarán cobrarse su revancha y cerrar su participación en la Copa del Mundo con un triunfo.

Por los Galos, el compromiso tendrá un sabor especial. Será el último de Didier Deschamps en el banquillo francés. Cargo que asume desde 2012 y, según informes de medios franceses, Zinedine Zidane será su reemplazo. Además, Kylian Mbappé tendrá su última oportunidad para llevarse la Bota de Oro y arrebatar a Lionel Messi el récord del goleador histórico de los mundiales.

Inglaterra llega golpeado anímicamente al partido ante Francia. En la llave contra Argentina, los Tres Leones tenían la ventaja en el marcador, pero Thomas Tuchel decidió apostar por un sistema defensivo, permitiendo que los actuales campeones del mundo remontaran el compromiso.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto de la Copa Mundial 2026 vía DIRECTV y DGO Online. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Inglaterra vs. Francia por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Inglaterra vs. Francia para gran parte de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de uno de los encuentros más atractivos de la semifinal.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026.

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¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Inglaterra vs. Francia por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en diferentes mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al encuentro mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

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¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Francia por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

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Horario, TV y dónde ver Inglaterra vs. Francia EN VIVO por el tercer puesto del Mundial 2026

Fecha: Sábado 18 de julio de 2026

Sábado 18 de julio de 2026 Horario: 4:00 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 6:00 p.m. Argentina

4:00 p. m. Perú, Ecuador y Colombia / 6:00 p.m. Argentina Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estadio: Hard Rock Stadium.

Hard Rock Stadium. Ciudad: Miami, Florida, Estados Unidos.