Acción del partido entre Inglaterra y Francia por la medalla de bronce del Mundial 2026. Revise la guía de horarios y canales de televisión online para no perderse esta definición en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Acción del partido entre Inglaterra y Francia por la medalla de bronce del Mundial 2026. Revise la guía de horarios y canales de televisión online para no perderse esta definición en directo. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

Inglaterra y Francia finalizarán su participación en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 cuando se enfrenten este sábado 18 de julio por el tercer lugar desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos). Revisa la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Inglaterra vs. Francia en vivo y en directo por diferentes plataformas, correspondiente por la ronda de eliminación directa del máximo torneo de selecciones.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto de la Copa Mundial 2026 vía DIRECTV y DGO Online. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto de la Copa Mundial 2026 vía DIRECTV y DGO Online. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO Inglaterra vs. Francia por el Tercer Lugar del Mundial 2026 en el mundo?

Para que no te pierdas el partido Inglaterra vs. Francia de eliminación por el tercer lugar de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este sábado 18 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 5:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 3:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 2:00 pm
  • México (CDMX): 3:00 pm
  • España: 11:00 pm
  • Argentina: 6:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 6:00 pm
  • Uruguay: 6:00 pm
  • Paraguay: 6:00 pm
  • Puerto Rico: 5:00 pm
  • República Dominicana: 5:00 pm
  • Bolivia: 5:00 pm
  • Venezuela: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 5:00 pm
  • Panamá: 4:00 pm
  • Ecuador: 4:00 pm
  • Perú: 4:00 pm
  • Colombia: 4:00 pm
  • Costa Rica: 3:00 pm
  • El Salvador: 3:00 pm
  • Guatemala: 3:00 pm
  • Honduras: 3:00 pm
  • Nicaragua: 3:00 pm
Selecciones de Francia e Inglaterra enfrentándose por el tercer puesto del Mundial 2026. Siga el partido gratis en México por la señal abierta de Canal 5 y en opciones de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Selecciones de Francia e Inglaterra enfrentándose por el tercer puesto del Mundial 2026. Siga el partido gratis en México por la señal abierta de Canal 5 y en opciones de fútbol online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Qué canal transmite EN VIVO Inglaterra vs. Francia por los 8avos de final del Mundial 2026?

Este sábado 18 de julio se podrá ver el partido Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
  • México: ViX
  • España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat
  • Alemania: SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Brasil: Disney+ Premium, CazéTV
  • Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Bolivia: Tigo Sports, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, inter
  • Costa Rica: FOX, FOX+
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports, FOX
  • República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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