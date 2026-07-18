Inglaterra y Francia finalizarán su participación en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 cuando se enfrenten este sábado 18 de julio por el tercer lugar desde el Hard Rock Stadium de Miami, Florida (Estados Unidos). Revisa la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Inglaterra vs. Francia en vivo y en directo por diferentes plataformas, correspondiente por la ronda de eliminación directa del máximo torneo de selecciones.
¿A qué hora ver EN VIVO Inglaterra vs. Francia por el Tercer Lugar del Mundial 2026 en el mundo?
Para que no te pierdas el partido Inglaterra vs. Francia de eliminación por el tercer lugar de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este sábado 18 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 5:00 pm
- Estados Unidos (CT): 4:00 pm
- Estados Unidos (MT): 3:00 pm
- Estados Unidos (PT): 2:00 pm
- México (CDMX): 3:00 pm
- España: 11:00 pm
- Argentina: 6:00 pm
- Brasil (Brasilia): 6:00 pm
- Uruguay: 6:00 pm
- Paraguay: 6:00 pm
- Puerto Rico: 5:00 pm
- República Dominicana: 5:00 pm
- Bolivia: 5:00 pm
- Venezuela: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Panamá: 4:00 pm
- Ecuador: 4:00 pm
- Perú: 4:00 pm
- Colombia: 4:00 pm
- Costa Rica: 3:00 pm
- El Salvador: 3:00 pm
- Guatemala: 3:00 pm
- Honduras: 3:00 pm
- Nicaragua: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO Inglaterra vs. Francia por los 8avos de final del Mundial 2026?
Este sábado 18 de julio se podrá ver el partido Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- México: ViX
- España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV, La 2 Cat
- Alemania: SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
- Brasil: Disney+ Premium, CazéTV
- Colombia: Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Disney+ Premium, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, inter
- Costa Rica: FOX, FOX+
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports, FOX
- República Dominicana: CDN Deportes, Pio Deportes