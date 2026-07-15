Este miércoles 14 de julio continúa la Copa Mundial de Fútbol 2026 con el segundo y último encuentro de las semifinales entre las últimas cuatro selecciones (de las 48 que participaron en un principio) que quedaron. La FIFA programó el Inglaterra vs. Argentina para las 3:00 p.m. ET (Este de EE. UU.) / 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) y 9:00 p.m. (horario peninsular de España) . El choque tendrá lugar en el Estadio de Atlanta y definirá al otro finalista del torneo que enfrentará a España -que clasificó tras derrotar 2-0 a Francia- este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Inglaterra llega como uno de los favoritos al título, destacando por ser avanzar invicto de la fase de grupos tras eliminar a la República Democrática del Congo, México y Noruega (2-1 en tiempo extra). Sus máximos referentes, Harry Kane y Jude Bellingham, registran 6 goles cada uno. Argentina, por su parte, superó batallas consecutivas de alta intensidad tras vencer en prórrogas o momentos agónicos a Cabo Verde, Egipto y, más recientemente, a Suiza por 3-1 en los cuartos de final. La Albiceleste es la vigente campeona del mundo y su estrella Lionel Messi lidera el ataque con 8 anotaciones en el certamen.

Harry Kane y Jude Bellingham fueron claves para derrotar a México en octavos de final. (Foto: AP)

Calendario completo de semifinales del Mundial 2026

La FIFA publicó el calendario restante de partidos de la presente edición de la Copa del Mundo: dos cotejos de semifinales, el enfrentamiento por el tercer puesto y la gran final. Aquí tienes las fechas en horario del Este de EE. UU. (ET) para planificar cobertura y contenidos locales:

Partido Fecha Hora EE.UU., México y España Sede Partido 97 — Francia 2-0 Marruecos Jueves 9 de julio 16:00 ET (14:00 en Ciudad de México; 22:00 en Madrid) Estadio Boston (Cuartos) Partido 98 — España 2-1 Bélgica Viernes 10 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Los Ángeles (Cuartos) Partido 99 — Noruega 1-2 Inglaterra Sábado 11 de julio 17:00 ET (15:00 en Ciudad de México; 23:00 en Madrid) Estadio Miami (Cuartos) Partido 100 — Argentina 3-1 Suiza Sábado 11 de julio 21:00 ET (19:00 en Ciudad de México; 03:00 del día siguiente en Madrid) Estadio Kansas City (Cuartos) Partido 101 — Francia 0-2 España Martes 14 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Dallas (Semifinal) Partido 102 — Inglaterra vs. Argentina Miércoles 15 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Atlanta (Semifinal) Partido 103 — Francia vs. Perdedor P102 Sábado 18 de julio 17:00 ET (15:00 en Ciudad de México; 23:00 en Madrid) Estadio Miami (Tercer puesto) Partido 104 — España vs. Ganador P102 Domingo 19 de julio 15:00 ET (13:00 en Ciudad de México; 21:00 en Madrid) Estadio Nueva York/NJ (Final)

Según el calendario oficial, no habrá partidos los días domingo 12 ni lunes 13 de julio; tampoco habrá encuentros el jueves 16 ni el viernes 17 antes del tercer puesto y la final.

¡Lo espera con ganas! Messi calentó la semifinal ante Inglaterra (Foto: EFE)

Cómo llegan los equipos a las semifinales del Mundial 2026

Francia: avanzó como líder de su grupo con rendimiento ofensivo consistente (debutó con un contundente 3-1 ante Senegal. Tras un parón por tormenta, despachó 3-0 a Irak. Cerró la primera ronda goleando 4-1 a Noruega gracias a un triplete de Ousmane Dembélé); venció a Suecia 3-0 en octavos con doblete de su figura y superó a Paraguay en un encuentro cerrado. En cuartos de final, eliminó a Marruecos con un contundente 2-0; sin embargo, quedó fuera de competencia en semifinales tras ser perder 2-0 ante España. Gracias a su plantilla y el estilo de control del juego, el conjunto de Didier Deschamps se había colocado entre los favoritos.

Marruecos: empezó con un empate ante Brasil, pero ganó los siguientes partidos (1-0 a Escocia y 4-2 a Haití) y potenció su defensa. Eliminó a Países Bajos en tanda de penales y goleó 3-0 a Canadá en octavos. Los Leones del Atlas siguen rompiendo barreras históricas al convertirse en el primer país africano en clasificar a cuartos de final en dos Mundiales consecutivos. Lamentablemente, no pudo reeditar la hazaña de Qatar 2022 y fue eliminado por Francia tras perder 2-0.

España: inició con un empate sin goles ante Cabo Verde, pero enderezó el rumbo venciendo a Arabia Saudita y cerrando con un triunfo 1-0 sobre Uruguay. Clasificó tras vencer 1-0 a Portugal en un reñido derbi ibérico y golear 3-0 a Austria en dieciseisavos. En cuartos de final, envió a casa a Bélgica tras imponerse por 2-1. El combinado español selló su boleto a la final tras eliminar a Francia al ganar 2-0 en semifinales. Su rendimiento genera dudas en ataque, pero mantuvo una marca histórica de no recibir un solo gol en 5 partidos del torneo, emulando la hazaña de Italia en 1990.

Bélgica: aplastó 4-1 al anfitrión Estados Unidos en los octavos de final tras dejar en el camino a Senegal en el tiempo extra de dieciseisavos (3-2). Fue de menos a más tras una fase de grupos muy irregular (sufrió más de lo previsto con dos empates frente a Egipto e Irán, pero selló su clasificación goleando 5-1 a Nueva Zelanda para adueñarse de la cima de su sector). Si bien explotó su potencial ofensivo (14 goles anotados) bajo los ajustes tácticos de Rudi García, los Diablos Rojos se despidieron del certamen tras perder 2-1 ante España.

Noruega: debutó con paso firme goleando 4-1 a Irak. En la segunda jornada, selló su pase al vencer 3-2 a Senegal. Ya clasificado, el técnico decidió cuidar piezas y cayó 4-1 ante Francia. Hizo historia al eliminar a la potencia Brasil por 2-1 en la ronda de octavos tras ganarle a Costa de Marfil por el mismo resultado. Fue la gran sorpresa del torneo y la única selección debutante que llegó hasta cuartos de final (cayó 2-1 ante Inglaterra) impulsada por un Erling Haaland intratable y la creatividad de Martin Ødegaard.

Inglaterra: Inició con un sólido triunfo 4-2 ante Croacia, igualó sin goles frente a Ghana (0-0) y cerró su clasificación venciendo 2-0 a Panamá en Nueva Jersey. Eliminó a México (3-2) en un vibrante duelo en el Estadio Azteca tras batir 2-1 a la República Democrática del Congo en dieciseisavos. Los Three Lions rugieron en cuartos de final y eliminaron a Noruega después de vencerlos 2-1. Dirigidos por Thomas Tuchel, los ingleses son el equipo con más experiencia en esta fase (10 participaciones históricas) y cuentan con grandes rendimientos individuales de Jude Bellingham y Harry Kane.

Argentina: clasificó como líder de grupo con puntaje perfecto (nueve puntos tras sus triunfos 3-0 ante Argelia, 2-0 con Austria y 3-1 contra Jordania). Logró una remontada épica en octavos contra Egipto (3-2), anotando tres goles en los últimos 11 minutos del partido. En dieciseisavos superó a Cabo Verde por el mismo marcador. La Albiceleste selló su boleto a semifinales tras un dramático triunfo 3-1 sobre Suiza que se prolongó hasta los tiempos extra. La vigente campeona del mundo avanza con mucho sufrimiento defensivo, pero apoyada en su mística y en un ataque liderado por Lionel Messi que ya suma 21 goles en las Copas del Mundo.

Suiza: superó la fase de grupos como líder con un empate (1-1 contra Qatar) y dos triunfos (4-2 ante Bosnia y Herzegovina y 2-1 contra Canadá). Clasificó de forma dramática tras empatar 0-0 en los 120 minutos contra Colombia y vencer 4-3 en la tanda de penales. En dieciseisavos derrotó 2-0 a Argelia. El orden defensivo impuesto por Murat Yakin y las atajadas de su arquero y héroe Gregor Kobel metieron a Suiza entre los ocho mejores de la Copa del Mundo tras 72 años de espera; sin embargo, su historia terminó en cuartos de final tras ser derrotados 3-1 por Argentina.