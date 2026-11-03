El espectáculo de la UEFA Champions League regresa este martes 3 de noviembre desde las 9:00 pm horario peninsular / 4:00 pm ET / 2:00 pm Tiempo del Centro de México / 1:00 pm PT con un duelo de alto calibre entre FC Barcelona y Aston Villa. Si te encuentras en México o eres un residente hispano siguiendo la señal mexicana, la mejor forma de vivir este choque de ida es a través de HBO Max (Max) y TNT Sports. ¿Quieres saber cómo ver el partido FC Barcelona vs. Aston Villa en vivo en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios.

Después de una semana difícil con derrotas ante PSG y Real Madrid, el conjunto azulgrana volvió a la senda del triunfo y aplastó 6-1 al Deportivo Alavés en LaLiga. Si bien su poderío ofensivo se mantiene intacto, su línea defensiva acarrea bajas notables y el técnico Hansi Flick se ve obligado a improvisar una mejor estrategia.

The Villans, por su parte, llegan con la moral a tope en Champions ya que marchan invictos con 9 puntos, aunque a nivel local la situación del equipo dirigido por Unai Emery es irregular ya que vienen de sufrir una eliminación en la Copa de la Liga ante Bournemouth y un empate 1-1 frente al Fulham por la Premier League.

Conoce cómo ver por TV y Online el partido FC Barcelona vs. Aston Villa en vivo y en directo por la UEFA Champions League. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, FC Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League 2026-27 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido FC Barcelona vs. Aston Villa por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, FC Barcelona vs. Aston Villa por la Champions League 2026-27 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

Guía de canales para ver el duelo del FC Barcelona contra Aston Villa en una nueva jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, en busca de afianzarse en la tabla general ante su afición en el Spotify Camp Nou. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo el partido FC Barcelona vs. Aston Villa

Evento : UEFA Champions League 2026-27

: UEFA Champions League 2026-27 Partido : FC Barcelona vs. Aston Villa (Jornada 4 de la fase de liga)

: (Jornada 4 de la fase de liga) Fecha : Martes, 3 de noviembre de 2026

: Martes, 3 de noviembre de 2026 Hora : 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Spotify Camp Nou, Barcelona, Cataluña (España)