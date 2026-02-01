La final del Australian Open 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic llega con aroma a cambio de era y a revancha permanente entre dos generaciones opuestas. El murciano, número uno del mundo, busca firmar otro golpe histórico en Grand Slam y consolidar definitivamente su dominio en pista dura. Djokovic, a sus 38 años, pelea por seguir ampliando una leyenda ya única y demostrar que aún puede contener el empuje del jugador llamado a sucederle.

Horario, TV y dónde ver en directo Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic por la final del Abierto de Australia 2026

Fecha: Domingo 1 de febrero 2026

Partido: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, por la final del Australian Open

Horario de España: 09:30 horas

TV: Eurosport | Streaming: Eurosport y HBO Max

Torneo: Australian Open 2026

Lugar: Rod Laver Arena de Melbourne Park, Melbourne (Australia)

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic

El cara a cara entre ambos refleja un duelo mucho más igualado de lo que sugiere la diferencia de edad. Se han enfrentado nueve veces, con ventaja mínima para Djokovic (5–4), lo que ilustra una rivalidad de ajustes constantes, pequeños detalles y cambios tácticos sobre la marcha. Alcaraz ha logrado ya golpes muy duros contra el serbio en grandes escenarios, como la final del US Open, mientras que Djokovic ha respondido imponiendo su experiencia en partidos largos a cinco sets.

En lo tenístico, la previa gira en torno a si Alcaraz puede imponer su ritmo agresivo desde el primer golpe o si Djokovic logrará estirar los puntos y convertir el partido en una batalla de paciencia. El español llega con números demoledores en Melbourne 2026: racha invicta en el año, un balance de sets muy favorable y una alta efectividad al resto, especialmente en bolas de break. Djokovic, por su parte, ha sufrido algo más físicamente, pero mantiene su habitual solidez en los momentos clave y un conocimiento casi perfecto de la Rod Laver Arena.

Más allá de la táctica, el duelo está cargado de narrativa. Si gana Alcaraz, se refuerza la idea de un relevo generacional consumado y del campeón más joven en completar gestas históricas en los cuatro grandes. Si se impone Djokovic, se alarga la era del “viejo lobo” que todavía puede frenar al nuevo rey en su superficie fetiche y en el torneo donde ha construido buena parte de su mito. Todo apunta a una final de alta tensión, donde la gestión emocional y la frescura física en un posible quinto set pueden ser tan determinantes como el tenis puro.

¿Cómo ver Eurosport EN DIRECTO, Carlos Alcaraz — Novak Djokovic por final del Australian Open 2026?

Eurosport emite el Australian Open (incluida la final Alcaraz–Djokovic) para España a través de sus canales Eurosport 1 y Eurosport 2.

Estos canales están disponibles tanto en televisión de pago tradicional como en varias plataformas de streaming.

Movistar Plus+: incluye Eurosport 1 y 2 en su oferta de TV y en la suscripción en streaming M+.

DAZN: integra Eurosport 1 y 2 dentro de sus planes en España, sin coste extra específico por Eurosport.

MAX (con complemento de deportes/DAZN): el plan que incluye DAZN Pro incorpora también los canales de Eurosport en su catálogo.

Otros operadores de TV de pago (como Orange TV) también distribuyen Eurosport en sus paquetes con deporte.

App/web de Eurosport: acceso directo vía streaming a sus canales y contenidos bajo demanda mediante suscripción propia.

¿Dónde puedo ver Eurosport en España? Precios y servicios streaming

Plataforma Cómo incluye Eurosport Precio orientativo mensual Notas clave MAX + Complemento Deportes Eurosport 1 y 2 dentro del complemento deportivo +5 € aprox. sobre MAX base

​ Pensado para sumar Eurosport (tenis, ciclismo, UFC, etc.) a MAX. MAX + DAZN (plan conjunto) DAZN Pro completo + canales Eurosport 44,99 € al mes

​ Incluye todo DAZN Pro (fútbol, motor, etc.) más Eurosport integrado. DAZN España Eurosport 1 y 2 disponibles en los planes DAZN 19,99–29,99 €/mes según plan y permanencia Eurosport viene incluido, no como extra aparte. Movistar Plus+ (M+) Eurosport 1 y 2 incluidos en la oferta M+ Cuota única M+ (precio global, no desglosado)

​ Servicio de TV en streaming; basta con ser cliente M+. App/portal Eurosport Canales Eurosport y contenido bajo demanda Precio propio de suscripción mensual/anual (no siempre público en detalle) Opción directa para quien solo quiere Eurosport.

MAX con complemento deportes (Eurosport integrado en el “Complemento Deportes” o paquete con DAZN): alrededor de 5 €/mes adicionales sobre la cuota base de MAX cuando se contrata solo el suplemento de deportes, y 44,99 €/mes para el plan conjunto MAX + DAZN Pro que incluye Eurosport y el resto de deportes de DAZN.

DAZN España: planes principales con deporte (donde se incluyen los canales lineales como Eurosport) se sitúan en el rango de 19,99–29,99 €/mes según modalidad anual o mensual sin permanencia.

Movistar Plus+ (M+ en streaming): la suscripción M+ incluye Eurosport 1 y 2 dentro de su precio mensual, que se ofrece como cuota única de servicio de TV en streaming (Movistar no desglosa un precio separado solo por Eurosport).

Guía rápida para la final Alcaraz–Djokovic

Si ya pagas DAZN o tienes MAX con el plan que incluye DAZN Pro, podrás ver la final en los canales de Eurosport dentro de la propia app.

Si usas Movistar Plus+ o M+ en streaming, localiza Eurosport 1 en la guía de canales a la hora del partido.

Si no tienes ninguna plataforma, la opción más directa suele ser:

Contratar MAX con complemento deportes o el plan MAX + DAZN (si buscas mucho más deporte además del tenis).

O suscribirte a Eurosport online y entrar a la sección del Open de Australia el día de la final.