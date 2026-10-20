París se prepara para una cita estelar hoy martes 20 de octubre de 2026, cuando el PSG reciba al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes por la tercera jornada de la UEFA Champions League. Con el pitazo inicial pactado para las 13:00 horas (tiempo del centro de México), el duelo enfrenta cara a cara al bicampeón del certamen con el líder indiscutido de la liga española, considerado hoy por especialistas como el conjunto más sólido y en mejor forma del continente.

El equipo de Luis Enrique llega impulsado por una racha positiva tras vencer al Racing de Estrasburgo en la liga francesa —donde marcha en el segundo peldaño— y sellar una contundente victoria 4-2 como visitante ante el Manchester City. Para vulnerar el planteamiento adelantado del cuadro catalán, los parisinos apostarán por la velocidad y pegada de Ferran Torres, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé, diseñados para explotar los espacios a las espaldas de la zaga visitante.

Por su parte, el Barcelona de Hansi Flick destaca por una propuesta ofensiva asfixiante y de gran volumen. Lamine Yamal y Raphinha encabezan el desequilibrio por los extremos, arropados por la visión, el despliegue físico y la movilidad de Rodri, Pedri, Fermín López, Karim Adeyemi y Anthony Gordon, futbolistas que dominan la presión alta y ofrecen múltiples variantes para romper el bloque defensivo rival.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Barcelona vs. PSG por la Champions League?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Barcelona vs. PSG juegan hoy por la Champions League.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

PARÍS (FRANCIA), 20/10/2026. Canales de TV que transmitirán EN VIVO el partido Barcelona vs. PSG en México, Estados Unidos y España. Hoy juegan por la Champions League. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver HBO MAX en vivo, Barca vs. PSG por la Champions League en México?

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¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

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Horario, TV y dónde ver en vivo el partido PSG vs. Barcelona

Evento : UEFA Champions League

: UEFA Champions League Partido : PSG vs. Barcelona

: PSG vs. Barcelona Fecha : Martes 20 de octubre de 2026

: Martes 20 de octubre de 2026 Hora : 14:00 de tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Parque de los Príncipes (París, Francia).

El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)