El Parque de los Príncipes será el escenario de un choque de titanes en la UEFA Champions League 2026-27. Por la jornada 3 del certamen, no te pierdas el enfrentamiento de Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de FOX One en México, encuentro que iniciará a partir de las 13:00 hora CDMX . Ambos conjuntos son líderes con 6 unidades y un triunfo les permitirá cerrar esta fecha con puntaje ideal en el arranque del torneo.

¿Dónde ver FOX EN VIVO, FC Barcelona vs. PSG por Champions League 2026?

Si tienes televisión de paga con izzi o SKY, puedes localizar las señales FOX y FOX+ en los siguientes canales. La numeración fue anunciada para ambos operadores a partir del 31 de agosto de 2026.

Operador FOX FOX+ izzi 502 540 SKY 1551 HD 1565 HD

Estos números corresponden a las señales de televisión, no a una numeración universal de FOX One. Además, no garantizan que Barcelona vs. PSG se transmita por esos canales. Revisa la guía de tu operador para confirmar si el partido está programado.

¿Cómo ver Barcelona vs. PSG online?

Estas son las opciones que debes revisar para seguir el encuentro desde México:

HBO Max: consulta la disponibilidad del partido en la programación deportiva de la plataforma.

consulta la disponibilidad del partido en la programación deportiva de la plataforma. TNT Sports: Verifica la señal correspondiente en tu proveedor de televisión de paga.

Verifica la señal correspondiente en tu proveedor de televisión de paga. FOX: figura entre las señales mencionadas para Latinoamérica por el FC Barcelona; confirma su programación para México.

figura entre las señales mencionadas para Latinoamérica por el FC Barcelona; confirma su programación para México. FOX One: Consulta la guía oficial en foxone.mx para comprobar si el encuentro está incluido en la oferta disponible para tu región.

La disponibilidad de cada partido depende de los derechos de transmisión y del servicio contratado. Que una competición forme parte del catálogo de una plataforma no significa que todos sus encuentros estén disponibles en ella.

Consulta dónde ver online y qué canales TV transmiten el partido FC Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO GRATIS HOY, 20 de octubre por la UEFA Champions League 2026-2027. (Foto: Composición Mag)

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One es una plataforma de contenidos deportivos y entretenimiento que reúne transmisiones en vivo y programación bajo demanda. Su oferta puede incluir fútbol nacional e internacional, automovilismo, boxeo y deportes estadounidenses, entre otras competiciones.

Entre los torneos asociados a la programación de FOX figuran la Liga MX, la Liga MX Femenil, la CONCACAF Champions Cup, la UEFA Champions League, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la Bundesliga y distintas competiciones de motor y béisbol.

La disponibilidad de cada competición y partido está sujeta a los derechos vigentes, la región y las condiciones del servicio contratado. Por ello, conviene comprobar qué encuentros están incluidos antes de elegir una plataforma.

Barcelona vs. PSG EN VIVO: hora, TV y dónde ver partido por Champions League

Fecha: Martes, 20 de octubre de 2026

Martes, 20 de octubre de 2026 Horario: 13:00 horas CDMX

13:00 horas CDMX Canal TV: Fox One (México)

Fox One (México) Lugar: Estadio Parque de los Príncipes, París (Francia)

Estadio Parque de los Príncipes, París (Francia) Competición: UEFA Champions League 2026-27