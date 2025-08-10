El FC Barcelona recibe este domingo 10 de agosto de 2025 al Calcio Como 1907 en el Estadio Johan Cruyff por una nueva edición del tradicional Trofeo Joan Gamper. El duelo, que marcará la presentación oficial de la plantilla culé para la temporada 2025-26, será transmitido EN VIVO por Barça One, TV3 y Movistar Plus, además de estar disponible gratis a través del canal oficial de YouTube del club. Los hinchas podrán ver en acción a las figuras Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha y los flamantes fichajes de Hansi Flick, en un choque que también tendrá como atractivo el regreso de Cesc Fàbregas como entrenador del equipo italiano.

FC Barcelona vs. Como 1907: horarios según país

España (peninsular): 21:00

21:00 Islas Canarias: 20:00

20:00 Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil: 16:00

16:00 Bolivia, Venezuela: 15:00

15:00 Colombia, Perú, Ecuador, México (Centro): 14:00

14:00 México (Pacífico): 13:00

13:00 Estados Unidos (EST): 15:00 | (CST): 14:00 | (PST): 12:00

Canales y plataformas para ver el Trofeo Joan Gamper 2025

España: Barça One (YouTube oficial FC Barcelona), TV3 (3Cat), Movistar Plus

Barça One (YouTube oficial FC Barcelona), TV3 (3Cat), Movistar Plus Latinoamérica: Barça One (YouTube oficial FC Barcelona, gratis)

Barça One (YouTube oficial FC Barcelona, gratis) Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Alemania, Austria, Canadá: DAZN (suscripción)

Cómo ver gratis Barça One y TV3

Barça One: disponible gratis en el canal oficial de YouTube del FC Barcelona y en la app oficial para móviles, Smart TV y tablets.

disponible gratis en el canal oficial de YouTube del FC Barcelona y en la app oficial para móviles, Smart TV y tablets. TV3 / 3Cat: señal abierta en Cataluña y disponible en operadores como Movistar+, Vodafone, Orange TV, entre otros.

Así llega el FC Barcelona

El conjunto de Hansi Flick viene de una gira exitosa por Asia, con victorias ante Vissel Kobe (3-1), FC Seúl (7-3) y Daegu (5-0). Este será su primer partido en casa antes del debut en LaLiga frente al Mallorca. El equipo contará con sus figuras titulares y las nuevas incorporaciones como Marcus Rashford, el portero Joan García y el joven sueco Roony Bardghiji.

Así llega el Como 1907

El club italiano, recién ascendido a la Serie A, es dirigido por el exblaugrana Cesc Fàbregas y cuenta con el experimentado delantero Andrea Belotti como una de sus principales cartas ofensivas. Será una gran oportunidad para medir fuerzas ante uno de los gigantes de Europa.

FC Barcelona enfrenta a Como 1907 por el Trofeo Joan Gamper. (Foto: AFP)