El FC Barcelona presentará oficialmente a su plantilla para la temporada 2025‑26 de LaLiga durante el partido amistoso frente al Calcio Como 1907, correspondiente a la final del Trofeo Joan Gamper. Este encuentro tendrá lugar el domingo, 10 de agosto de 2025, a las 21:00 del horario peninsular (20:00 en las Islas Canarias) en el Estadio Johan Cruyff. ¿Quieres ver el partido de los culés en tu teléfono móvil, PC, televisor Smart TV o Tablet? La transmisión oficial se verá gratis, online y en directo en España y países de Latinoamérica por el servicio streaming de Barça One, anteriormente conocido como Barça TV, en el canal oficial de YouTube del FC Barcelona.

Luego de la exitosa gira en el continente asiático, donde venció a rivales como el Vissel Kobe (3-1), FC Seul (7-3) y Daegu (5-0), el Super FC Barcelona de Hansi Flick espera regalarle un nuevo triunfo a su afición en la gran fiesta culé frente al Como 1907, equipo de la Serie A de Italia que es dirigido por Cesc Fábregas, exjugador blaugrana, y que cuenta con el experimentado Andrea Belotti como una de sus principales figuras. Será una buena prueba de fuego para las estrellas Yamal, Lewandowski y Raphinha antes del debut oficial ante el Mallorca, que se dará el sábado 16 de agosto en Son Moix por la fecha 1 del fútbol español.

¿Cómo ver Barça One EN VIVO GRATIS, FC Barcelona vs. Calcio Como 1907?

Solo debes ingresar al canal oficial de YouTube del FC Barcelona para poder ver la señal de Barça One o también ingresar a la app de dicha plataforma si en caso eres cliente o socio del servicio. De esta forma, podrás ver todos los amistosos del conjunto blaugrana previo al inicio de la temporada 2025-26.

Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Como 1907 por Trofeo Joan Gamper 2025

Partido : FC Barcelona vs. Calcio Como 1907, por Trofeo Joan Gamper 2025

: FC Barcelona vs. Calcio Como 1907, por Trofeo Joan Gamper 2025 Día : Domingo 10 de agosto de 2025

: Domingo 10 de agosto de 2025 Horario : 21:00 en Madrid (20:00 en Islas Canarias)

: 21:00 en Madrid (20:00 en Islas Canarias) TV / Streaming : Barça Online en YouTube y TV3 de Catalunya

: Barça Online en YouTube y TV3 de Catalunya Estadio Johan Cruyff de Barcelona, España