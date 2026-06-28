🎮 F1 TV EN VIVO GRATIS — ver carrera GP de Austria 2026 EN DIRECTO por Streaming y Online

El Mundial de Fórmula 1 2026 vuelve este fin de semana al histórico Red Bull Ring para el Gran Premio de Austria 2026, octava parada del calendario oficial de la FIA en el corazón de las colinas de Estiria. En uno de los trazados más cortos y explosivos del campeonato, conocido por sus fuertes cambios de elevación, tres largas rectas ideales para el DRS y curvas de alta velocidad donde se decide buena parte del título, la lucha por el campeonato entra en una fase clave de la temporada.

Si quieres ver la carrera en vivo y en directo, podrás seguir la señal oficial a través de F1 TV Pro este domingo 28 de junio, con streaming en alta definición, cámaras onboard, telemetría en tiempo real y narración íntegramente en español para toda Hispanoamérica , tal como recomienda la propia organización de la categoría reina del automovilismo para disfrutar de una experiencia inmersiva y segura.

F1 TV transmite la carrera del Gran Premio de Austria 2026 este domingo 28 de junio desde el pintoresco Red Bull Ring, enclavado en las colinas de Estiria. (Foto: Composición Mag)

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium? Precios por país

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Austria 2026 EN VIVO y EN DIRECTO con la mejor calidad de imagen, múltiples cámaras y acceso a contenidos exclusivos de la Fórmula 1, F1 TV Pro y F1 TV Premium son las opciones oficiales de streaming de la categoría. A continuación, te mostramos los precios referenciales de ambos servicios en Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil $28.90 BRL $279.90 BRL

F1 TV Premium

Países Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1.600 MXN Brasil $57.90 BRL $400 BRL

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO, carrera de Fórmula 1 del GP de Austria 2026?

F1 TV Pro se puede transmitir fácilmente a través de Apple TV, Chromecast de segunda generación o superior, Android TV, Google TV, Amazon Fire TV y Roku.

En Estados Unidos, la F1 TV está cambiando. Apple, el nuevo emisor oficial de la Fórmula 1 en EE. UU. , ofrecerá F1 TV de forma gratuita con la suscripción a Apple TV, simplificando el acceso para los aficionados y mejorando su experiencia general. El equipo de retransmisión de F1 TV también estará al frente de la cobertura en inglés de Apple TV, aportando su amplia experiencia y conocimiento a una audiencia estadounidense más extensa.

Los aficionados también pueden ver las carreras a través de F1 TV Premium , un servicio de primera categoría que invita al espectador a sumergirse en la acción, con la posibilidad de ver las carreras en 4K Ultra HD/HDR en hasta seis dispositivos diferentes, además de una función Multiview personalizada disponible en determinados dispositivos con 26 canales diferentes para elegir.

Estos son algunos de los dispositivos compatibles con F1 TV:

PC

Tablet

Teléfono móvil

Roku

Apple TV

Google TV

Fire TV

¿Qué puedo ver con F1 TV Pro?

Estos son algunos de los beneficios incluidos en el plan F1 TV Pro:

Transmisión EN VIVO de todas las carreras de Fórmula 1.

Todas las sesiones sin publicidad, en directo y bajo demanda.

Cámaras a bordo en vivo para cada piloto.

Radio de equipos en tiempo real.

Acceso a Fórmula 2, Fórmula 3, F1 Academy y Porsche Supercup.

Documentales, programas especiales y archivo histórico de carreras.

Cronometraje en vivo.

Telemetría, mapas de pilotos y datos de neumáticos.

Repeticiones completas de las carreras.

Resúmenes y mejores momentos de radio de equipos.

Programas exclusivos durante los fines de semana de Gran Premio.

¿Qué puedo ver con F1 TV Premium?

Además de todo el contenido incluido en F1 TV Pro, el plan Premium añade funciones avanzadas para una experiencia más inmersiva:

Visualización multivista para personalizar distintas señales en una misma pantalla.

Transmisión en vivo en calidad 4K UHD/HDR.

Acceso simultáneo hasta en seis dispositivos compatibles.

Mayor personalización de cámaras, telemetrías y seguimiento de pilotos.

El Gran Premio de Austria 2026 se disputará del 26 al 28 de junio en el Red Bull Ring, autódromo ubicado en la villa de Spielberg, cerca al poblado de Zeltweg, estado de Estiria. | Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Austria 2026

Estados Unidos: ESPN y plataformas autorizadas de transmisión deportiva.

ESPN y plataformas autorizadas de transmisión deportiva. Latinoamérica: ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y F1 TV Pro.

ESPN, ESPN 2, Disney+ Premium y F1 TV Pro. México: FOX Sports, F1 TV Pro y plataformas de televisión de paga que cuenten con la señal correspondiente.

FOX Sports, F1 TV Pro y plataformas de televisión de paga que cuenten con la señal correspondiente. Streaming internacional: F1 TV Pro y F1 TV Premium.