La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con una de las citas más esperadas del calendario: el Gran Premio de Austria. Los mejores pilotos del mundo volverán al Red Bull Ring de Spielberg para disputar una carrera clave en la lucha por el campeonato, en un circuito conocido por sus altas velocidades y oportunidades de adelantamiento.

Los aficionados podrán seguir la carrera EN VIVO a través de distintas señales oficiales según el país donde se encuentren. En el Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y la República de Irlanda, la transmisión estará a cargo de SKY Sports y su plataforma SKY Plus Online, mientras que en otros mercados también estará disponible mediante F1 TV y las cadenas con derechos oficiales de emisión. A continuación, te explicamos cómo ver el GP de Austria EN VIVO y cuáles son los canales disponibles según tu país.

¿Cómo ver el GP de Austria 2026 EN VIVO por SKY Sports, SKY Plus Online y F1 TV?

SKY Sports

La transmisión oficial de SKY Sports F1 está disponible exclusivamente para los usuarios del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y la República de Irlanda. Los suscriptores podrán seguir toda la cobertura del Gran Premio de Austria mediante los canales deportivos incluidos en su paquete de televisión.

SKY Plus Online

Quienes cuenten con una suscripción activa también podrán acceder a la señal desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV mediante SKY Plus Online, iniciando sesión con su cuenta oficial.

F1 TV

La otra alternativa oficial es F1 TV Pro, el servicio de streaming de la Fórmula 1, que ofrece la transmisión en vivo de todas las sesiones del fin de semana, además de cámaras onboard, radios de equipo, tiempos en directo, repeticiones y contenido exclusivo. En algunos países también está disponible el plan F1 TV Access, con contenido bajo demanda.

¿Qué canal transmite oficialmente el GP de Austria 2026 en Latinoamérica?

País TV de paga Streaming oficial Argentina ESPN y Fox Sports* Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela ESPN Disney+ Premium, F1 TV Pro México Fox Sports México** F1 TV Pro Brasil Band (TV abierta) y BandSports BandPlay, F1 TV Pro

* En Argentina, algunas carreras también se emiten por Fox Sports Argentina, mientras que la cobertura en streaming está disponible mediante Disney+ Premium.

** México mantiene un acuerdo de transmisión diferente al resto de Latinoamérica, con Fox Sports México como principal licenciatario, además de F1 TV Pro.

Horarios del GP de Austria 2026 por país

La carrera del Gran Premio de Austria se disputa este domingo 28 de junio de 2026 desde el Red Bull Ring de Spielberg.

País Hora México 07:00 Costa Rica 07:00 Guatemala 07:00 Honduras 07:00 El Salvador 07:00 Nicaragua 07:00 Colombia 08:00 Ecuador 08:00 Perú 08:00 Panamá 08:00 Estados Unidos (ET) 09:00 Bolivia 09:00 Venezuela 09:00 República Dominicana 09:00 Puerto Rico 09:00 Chile 10:00 Argentina 10:00 Uruguay 10:00 Paraguay 10:00 Brasil 10:00 España 15:00

¿Dónde se corre el GP de Austria 2026?

El Gran Premio de Austria se celebra en el Red Bull Ring, circuito ubicado en Spielberg y considerado uno de los trazados más rápidos del campeonato.

Entre sus características destacan: