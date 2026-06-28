El calendario de la Fórmula 1 traslada su intensa acción a las montañas de Estiria para disputar el Gran Premio de Austria 2026 en el emblemático trazado del Red Bull Ring. Como la octava fecha del Campeonato Mundial de F1, este evento acapara el interés de los aficionados de la categoría reina del automovilismo en todo el planeta. A continuación, te explicamos a qué hora y por dónde seguir la transmisión del GP de Austria 2026 en vivo hoy 28 de junio para no perder ni un solo detalle de la competencia desde el circuito de Spielberg, que garantiza un domingo de alta tensión deportiva y maniobras al límite.

Este veloz y exigente circuito de 4.326 kilómetros cuenta con apenas diez curvas, consolidándose como una de las vueltas más cortas y frenéticas de toda la temporada. El diseño de la pista combina tres largas rectas con zonas de fuerte frenada antes de dar paso a un sector técnico marcado por cambios de rasante ciegos. La altitud del trazado impone un desgaste adicional sobre los turbocompresores y las unidades de potencia de los monoplazas. Las altas temperaturas pronosticadas para este fin de semana obligarán a los equipos a priorizar de forma crítica la refrigeración de los frenos y motores.

Kimi Antonelli aterriza en esta cita europea como líder absoluto del campeonato de pilotos con 156 puntos, superando la jerarquía de Lewis Hamilton y George Russell. Los británicos mantienen la presión desde el segundo y tercer puesto con 115 y 106 unidades, mientras Charles Leclerc y Lando Norris intentan acortar distancias. En cuanto al campeonato de constructores, la escudería Mercedes-AMG encabeza la tabla general con 262 puntos, demostrando una clara hegemonía en la pista. Ferrari y McLaren continúan su particular batalla por el subliderato, relegando a Red Bull a un sorpresivo cuarto lugar en su propio circuito.

¿A qué hora es la carrera del GP de Austria 2026?

La carrera principal se disputará en el Red Bull Ring, una de las pistas que ha recibido varios de los principales campeonatos mundiales y europeos de deporte motor. El horario varía según cada país, por lo que aquí te dejamos una guía completa para que no te pierdas ningún detalle.

Horarios del GP de Austria 2026

España: 3:00 p.m.

Portugal: 2:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Estados Unidos (PT): 6:00 a.m.

México: 7:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Bolivia: 9:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Paraguay: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

¿Qué canal transmite el GP de Austria 2026 EN VIVO?

Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 varían según el país, aunque los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la carrera tanto por televisión como por streaming.

Canales de TV y plataformas por país

España

DAZN F1

Movistar Plus+ (a través de DAZN F1)

App de DAZN

Estados Unidos

ESPN

Apple TV (streaming)

Plataformas asociadas de ESPN

México

FOX Sports

F1 TV Pro

Servicios de streaming asociados

Sudamérica

ESPN

Disney+

STAR Action (según operador)

F1 TV Pro (en la mayoría de países)

Pilotos y escuderías de la temporada 2026

La parrilla de Fórmula 1 para esta temporada reúne a varias de las figuras más destacadas del automovilismo mundial.

Mercedes

Kimi Antonelli

George Russell

Ferrari

Lewis Hamilton

Charles Leclerc

Red Bull Racing

Isack Hadjar

Yuki Tsunoda

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Cadillac

Sergio “Checo” Pérez

Valtteri Bottas

Williams

Alexander Albon

Carlos Sainz Jr.

Haas

Esteban Ocon

Oliver Bearman

Racing Bulls

Liam Lawson

Arvid Lindblad

¿Cuántas vueltas tiene el GP de Austria?

La carrera consta de 71 vueltas al Red Bull Ring, que tiene una longitud de 4.326 kilómetros por giro. La distancia total de la prueba supera los 307.018 kilómetros, convirtiéndola en una de las carreras más demandantes del calendario europeo.

Con el campeonato entrando en una fase clave de la temporada, el GP de Austria 2026 promete ofrecer una nueva batalla entre los principales aspirantes al título mundial. Los aficionados ya cuentan las horas para disfrutar de otra jornada llena de velocidad, estrategia y emoción sobre uno de los trazados más esperados de la Fórmula 1.