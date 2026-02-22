Este domingo 22 de febrero continúa la acción en LaLiga. Y es que ese día medirán fuerzas el FC Barcelona y el Levante en el Spotify Camp Nou. El partido empezará a las 4:15 pm en España, 10:15 am ET, 9:15 am CT, 8:15 am MT y 7:15 am PT. Si te encuentras en Estados Unidos, podrás mirar el duelo a través de la señal de ESPN Select. En las siguientes líneas te explicaré cómo seguir el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO.

Como es importante que sepas cómo llegan los equipos al vibrante enfrentamiento, te comento que el cuadro azulgrana viene de caer 2-1 frente al Girona por el mencionado certamen español. El Levante, por otro lado, también perdió en el torneo: 1-0 ante el Villarreal. Por todo ello, ambos conjuntos buscarán sumar de a tres en esta jornada.

El FC Barcelona vs. Levante por LaLiga es uno de los partidos más destacados de este fin de semana. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Barcelona vs. Levante EN DIRECTO en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver el Barcelona vs. Levante por la Jornada 25 de LaLiga en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Bundle $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Barcelona vs. Levante por LaLiga 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.