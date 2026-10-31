Tras tropezar en el Clásico ante Real Madrid, Barcelona buscará recuperar el camino en LaLiga. El equipo de Hansi Flick recibe en el Spotify Camp Nou a Alavés por la jornada 11 del campeonato español. El compromiso está pactado para empezar a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador (17:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay). La transmisión EN VIVO estará a cargo de ESPN y, por streaming, sigue ONLINE el compromiso por Disney Plus. En Estados Unidos (16:00 ET, 15:00 CT, 14:00 MT y 13:00 PT) el duelo lo encontrarás en ESPN Deports, ESPN+ y la ESPN App.

Barcelona tiene más de una incógnita que buscará resolver y calmar los cuestionamientos que se desataron tras sus duras caídas ante PSG (en Paírs) y Real Madrid (como local). Hansi Flick tendrá que resolver aspectos tácticos para recuperar paso en LaLiga, donde un tropiezo pondría en riesgo el liderato.

Con las bajas por lesión, las figuras de Raphinha y Lamine Yamal crecen. Ambos jugadores son los goleadores del equipo, principales referentes y responsables en llevar peligro al área rival. Pedri y Rodri también son elementos claves en el mediocampo. Encargados de mantener el equilibrio y controlar el trámite del compromiso.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Barcelona vs. Alavés?

Los espectadores de Estados Unidos podrán consultar la programación de ESPN Deportes para conocer la cobertura de Barcelona vs. Alavés. La señal está disponible a través de operadores de televisión por cable y satélite, además de determinados servicios de televisión por internet.

Operador Canal DIRECTV 466 Dish 854 AT&T 3113 SD / 3313 HD

También es posible acceder a ESPN Deportes mediante plataformas de streaming como DIRECTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, de acuerdo con los planes y la disponibilidad de cada servicio.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Barcelona vs. Alavés en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, ESPN Select ofrece acceso a contenido deportivo a través de internet mediante una suscripción. Antes de elegir un plan para ver el partido Barcelona vs. Alavés, conviene revisar la programación del servicio y confirmar qué cobertura estará disponible durante el evento.

La plataforma permite ver contenido compatible desde distintos dispositivos, sin depender exclusivamente de una conexión tradicional de televisión por cable.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

ESPN Select dispone de alternativas de suscripción mensual y anual. Estos son los precios de referencia incluidos en la plantilla:

Plan Precio Mensual US$12.99 Anual US$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Los usuarios también pueden encontrar paquetes que combinan ESPN Select con otros servicios de entretenimiento. Las opciones incluidas en la plantilla son las siguientes:

Paquete Precio mensual Contenido ESPN Select Bundle US$19.99 Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios ESPN Select Bundle Premium US$29.99 Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN+ con anuncios Disney Legacy US$18.99 Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios

La disponibilidad de cada paquete y las condiciones de suscripción deben revisarse directamente en el servicio antes de contratarlo.

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

ESPN Select puede utilizarse en distintos equipos compatibles, entre ellos:

iPhone y iPad de Apple.

Teléfonos y tabletas Android.

Tabletas Amazon Fire.

Dispositivos Fire TV y Android TV.

Apple TV y Chromecast.

Televisores inteligentes LG y Samsung con Tizen.

Dispositivos Roku.

Consolas Xbox y otros equipos de streaming compatibles.

La disponibilidad de la aplicación puede variar según el modelo del dispositivo y la versión de su sistema operativo.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Barcelona vs. Alavés por Latinoamérica?

En Latinoamérica, los aficionados pueden consultar las señales de ESPN disponibles en su operador de televisión de pago y revisar la oferta de streaming correspondiente a su país. La distribución de los canales y las alternativas digitales varía según el mercado.

Para seguir la ceremonia del Barcelona vs. Alavés, es recomendable verificar la guía de programación local y confirmar si la gala será transmitida por la señal contratada.

Canales de ESPN Latinoamérica por país

Estos son los números de canal incluidos en la plantilla original para consultar ESPN en diferentes países de Latinoamérica.

País Operador Canal Argentina DIRECTV 621 SD / 1621 HD Argentina Telecentro 105 SD / 1011 HD Argentina Flow 103 HD Colombia DIRECTV 621 SD / 1621 HD Colombia Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Colombia Claro 540 HD / 1510 HD Perú DIRECTV 621 SD / 1621 HD Perú Movistar 200 HD / 483 SD / 884 HD Perú Claro 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Chile DIRECTV 610 SD / 1621 HD Chile Movistar 480 SD / 884 HD Chile Claro 174 SD / 474 HD Chile VTR 49 México SKY 548 / 1548 México izzi 895 México Dish 338 México Totalplay 558 Ecuador DIRECTV 621 SD / 1621 HD Ecuador CNT 302 SD / 703 HD Ecuador Grupo TV Cable 200 SD / 730 HD Venezuela DIRECTV 621 SD / 1621 HD Venezuela Movistar 483 SD Venezuela Netuno 30 Venezuela TV Zamora 40 SD / 154 HD Uruguay DIRECTV 621 SD / 1621 HD Uruguay Cablevisión Flow 103 SD / 101 HD / 716 HD Paraguay Personal Flow 101 HD Paraguay Copaco 51 SD / 503 HD Paraguay Claro 93 SD / 124 HD Bolivia Entel 40 HD Bolivia Tigo 510 SD / 702 HD Bolivia Cotas 54 SD/HD

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026?

ESPN 2 es otra de las señales deportivas que los usuarios pueden consultar en la oferta de televisión de pago de distintos países de la región. Para conocer si transmitirá el partido Barcelona vs. Alavés, es necesario revisar la programación correspondiente al mercado y al operador contratado.

Canales de ESPN 2 por país

País Operador Canal Argentina Antina 25 SD / 155 HD Argentina DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Argentina Telecentro 104 / 1009 HD Argentina Flow 102 HD Chile DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Chile Movistar 482 SD / 886 HD Chile Entel 214 HD Chile VTR 48 Chile Claro 175 SD / 475 HD Chile Zapping TV 91 HD Colombia DIRECTV 622 SD/HD Colombia Movistar 202 HD / 486 SD / 886 HD Colombia Claro 510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD Ecuador DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Ecuador Grupo TV Cable 202 SD / 734 HD Ecuador Claro 90 SD / 590 HD Perú DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Perú Movistar 486 SD / 506 SD / 741 HD / 886 HD Perú Claro 54 SD / 521 HD Uruguay DIRECTV 622 SD/HD / 1622 HD Uruguay Cablevisión 100 SD / 709 HD Uruguay Flow 102 HD Venezuela Simple TV 622 SD/HD / 1622 HD Venezuela Movistar 485 SD Venezuela Inter Satelital 105 HD / 106 SD Venezuela CANTV 503 Paraguay Personal TV HD 104 HD Paraguay Tigo 29 SD / 403 / 713 HD Paraguay Flow 102 HD Paraguay Claro 94 SD / 122 HD Bolivia Entel 41 HD Bolivia Inter Satelital 105 HD / 507 SD / 508 HD Bolivia Tigo 510 SD / 702 HD Bolivia AXS+ 103 HD México SKY 551 México Dish 338 SD / 838 HD México Star TV 502 México Megacable 304 SD / 1304 HD México izzi 508 SD / 895 HD México Totalplay 558 HD

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Barcelona vs. Alavés ONLINE hoy? Precios por país

Disney+ es una de las plataformas que los aficionados pueden revisar para acceder a contenido deportivo en Latinoamérica, según el país, el plan contratado y los derechos de transmisión disponibles. La oferta no es idéntica en todos los mercados, por lo que es importante comprobar la programación local antes de suscribirse con el objetivo de ver el partido.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

Los siguientes precios mensuales y anuales corresponden a los valores incluidos en la plantilla original.

Países Precio mensual Precio anual Argentina ARS 18,399 ARS 154,499 Chile CLP 14,190 CLP 119,190 Colombia COP 49,900 COP 418,900 Ecuador US$11.99 US$125.99 Perú S/34.90 S/577.90 México MXN 319 MXN 2,679 Uruguay US$26.99 US$249.99 Venezuela US$16.99 US$141.99 Paraguay US$16.99 US$141.99 Bolivia US$16.99 US$141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ ofrece planes con distintas características de reproducción, calidad de imagen, dispositivos simultáneos y acceso a contenido deportivo. Las condiciones específicas pueden variar de acuerdo con el país.

Plan Disney+ Estándar

El plan Estándar incluye acceso al catálogo de Disney+ y a películas y series de Star, sujeto a las condiciones del servicio. También puede incorporar determinados canales deportivos lineales de ESPN con anuncios, dependiendo del mercado y del paquete contratado.

Entre sus características se encuentran:

Reproducción de hasta Full HD y sonido Dolby Digital 5.1.

Dos dispositivos simultáneos.

Descargas sujetas a límites y condiciones.

Acceso a contenidos según la disponibilidad regional.

Plan Disney+ Premium

El plan Premium ofrece acceso al catálogo de Disney+ sin anuncios, sujeto a las condiciones aplicables, además de películas y series de Star sin publicidad. También incluye contenido deportivo de ESPN, canales lineales y determinados eventos exclusivos según el país.

Sus principales características son:

Reproducción de hasta 4K UHD, HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced en dispositivos compatibles.

Sonido Dolby Atmos en equipos compatibles.

Cuatro dispositivos simultáneos.

Acceso al contenido deportivo disponible en el mercado correspondiente.

¿Cómo vincular tu cuenta de Disney Plus en smart TV o consola?

El método más rápido para iniciar sesión en un televisor es sincronizándolo con tu celular o computadora:

Abre la aplicación: Busca y abre Disney+ en tu televisor, Chromecast, Roku o consola. Si no la tienes, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Selecciona Iniciar sesión: Al presionar esta opción, la pantalla de tu televisor te mostrará un código de 8 dígitos junto a un código QR. Ingresa al enlace de activación: Desde tu celular o computadora, escanea el código QR de la pantalla o ingresa manualmente a DisneyPlus.com/begin en tu navegador. Digita el código: Escribe el código de 8 dígitos que aparece en tu televisor (si no usaste el QR) y accede con el correo y contraseña de tu cuenta. Comienza a ver: Una vez validados los datos, la pantalla de tu televisor se actualizará automáticamente para mostrarte la selección de perfiles.