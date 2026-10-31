Jesús Yupanqui
Jesús Yupanqui

Tras tropezar en el Clásico ante Real Madrid, Barcelona buscará recuperar el camino en LaLiga. El equipo de Hansi Flick recibe en el Spotify Camp Nou a Alavés por la jornada 11 del campeonato español. El compromiso está pactado para empezar a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador (17:00 horas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay). La transmisión EN VIVO estará a cargo de ESPN y, por streaming, sigue ONLINE el compromiso por Disney Plus. En Estados Unidos (16:00 ET, 15:00 CT, 14:00 MT y 13:00 PT) el duelo lo encontrarás en ESPN Deports, ESPN+ y la ESPN App.

Barcelona tiene más de una incógnita que buscará resolver y calmar los cuestionamientos que se desataron tras sus duras caídas ante PSG (en Paírs) y Real Madrid (como local). Hansi Flick tendrá que resolver aspectos tácticos para recuperar paso en LaLiga, donde un tropiezo pondría en riesgo el liderato.

Con las bajas por lesión, las figuras de Raphinha y Lamine Yamal crecen. Ambos jugadores son los goleadores del equipo, principales referentes y responsables en llevar peligro al área rival. Pedri y Rodri también son elementos claves en el mediocampo. Encargados de mantener el equilibrio y controlar el trámite del compromiso.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Barcelona vs. Alavés?

Los espectadores de Estados Unidos podrán consultar la programación de ESPN Deportes para conocer la cobertura de Barcelona vs. Alavés. La señal está disponible a través de operadores de televisión por cable y satélite, además de determinados servicios de televisión por internet.

OperadorCanal
DIRECTV466
Dish854
AT&T3113 SD / 3313 HD

También es posible acceder a ESPN Deportes mediante plataformas de streaming como DIRECTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, de acuerdo con los planes y la disponibilidad de cada servicio.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Barcelona vs. Alavés en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, ESPN Select ofrece acceso a contenido deportivo a través de internet mediante una suscripción. Antes de elegir un plan para ver el partido Barcelona vs. Alavés, conviene revisar la programación del servicio y confirmar qué cobertura estará disponible durante el evento.

La plataforma permite ver contenido compatible desde distintos dispositivos, sin depender exclusivamente de una conexión tradicional de televisión por cable.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

ESPN Select dispone de alternativas de suscripción mensual y anual. Estos son los precios de referencia incluidos en la plantilla:

PlanPrecio
MensualUS$12.99
AnualUS$129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Los usuarios también pueden encontrar paquetes que combinan ESPN Select con otros servicios de entretenimiento. Las opciones incluidas en la plantilla son las siguientes:

PaquetePrecio mensualContenido
ESPN Select BundleUS$19.99Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios
ESPN Select Bundle PremiumUS$29.99Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN+ con anuncios
Disney LegacyUS$18.99Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN+ con anuncios

La disponibilidad de cada paquete y las condiciones de suscripción deben revisarse directamente en el servicio antes de contratarlo.

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en los Estados Unidos?

ESPN Select puede utilizarse en distintos equipos compatibles, entre ellos:

  • iPhone y iPad de Apple.
  • Teléfonos y tabletas Android.
  • Tabletas Amazon Fire.
  • Dispositivos Fire TV y Android TV.
  • Apple TV y Chromecast.
  • Televisores inteligentes LG y Samsung con Tizen.
  • Dispositivos Roku.
  • Consolas Xbox y otros equipos de streaming compatibles.

La disponibilidad de la aplicación puede variar según el modelo del dispositivo y la versión de su sistema operativo.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Barcelona vs. Alavés por Latinoamérica?

En Latinoamérica, los aficionados pueden consultar las señales de ESPN disponibles en su operador de televisión de pago y revisar la oferta de streaming correspondiente a su país. La distribución de los canales y las alternativas digitales varía según el mercado.

Para seguir la ceremonia del Barcelona vs. Alavés, es recomendable verificar la guía de programación local y confirmar si la gala será transmitida por la señal contratada.

Canales de ESPN Latinoamérica por país

Estos son los números de canal incluidos en la plantilla original para consultar ESPN en diferentes países de Latinoamérica.

PaísOperadorCanal
ArgentinaDIRECTV621 SD / 1621 HD
ArgentinaTelecentro105 SD / 1011 HD
ArgentinaFlow103 HD
ColombiaDIRECTV621 SD / 1621 HD
ColombiaMovistar200 HD / 483 SD / 884 HD
ColombiaClaro540 HD / 1510 HD
PerúDIRECTV621 SD / 1621 HD
PerúMovistar200 HD / 483 SD / 884 HD
PerúClaro510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD
ChileDIRECTV610 SD / 1621 HD
ChileMovistar480 SD / 884 HD
ChileClaro174 SD / 474 HD
ChileVTR49
MéxicoSKY548 / 1548
Méxicoizzi895
MéxicoDish338
MéxicoTotalplay558
EcuadorDIRECTV621 SD / 1621 HD
EcuadorCNT302 SD / 703 HD
EcuadorGrupo TV Cable200 SD / 730 HD
VenezuelaDIRECTV621 SD / 1621 HD
VenezuelaMovistar483 SD
VenezuelaNetuno30
VenezuelaTV Zamora40 SD / 154 HD
UruguayDIRECTV621 SD / 1621 HD
UruguayCablevisión Flow103 SD / 101 HD / 716 HD
ParaguayPersonal Flow101 HD
ParaguayCopaco51 SD / 503 HD
ParaguayClaro93 SD / 124 HD
BoliviaEntel40 HD
BoliviaTigo510 SD / 702 HD
BoliviaCotas54 SD/HD

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, la ceremonia del Balón de Oro 2026?

ESPN 2 es otra de las señales deportivas que los usuarios pueden consultar en la oferta de televisión de pago de distintos países de la región. Para conocer si transmitirá el partido Barcelona vs. Alavés, es necesario revisar la programación correspondiente al mercado y al operador contratado.

Canales de ESPN 2 por país

PaísOperadorCanal
ArgentinaAntina25 SD / 155 HD
ArgentinaDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
ArgentinaTelecentro104 / 1009 HD
ArgentinaFlow102 HD
ChileDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
ChileMovistar482 SD / 886 HD
ChileEntel214 HD
ChileVTR48
ChileClaro175 SD / 475 HD
ChileZapping TV91 HD
ColombiaDIRECTV622 SD/HD
ColombiaMovistar202 HD / 486 SD / 886 HD
ColombiaClaro510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD
EcuadorDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
EcuadorGrupo TV Cable202 SD / 734 HD
EcuadorClaro90 SD / 590 HD
PerúDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
PerúMovistar486 SD / 506 SD / 741 HD / 886 HD
PerúClaro54 SD / 521 HD
UruguayDIRECTV622 SD/HD / 1622 HD
UruguayCablevisión100 SD / 709 HD
UruguayFlow102 HD
VenezuelaSimple TV622 SD/HD / 1622 HD
VenezuelaMovistar485 SD
VenezuelaInter Satelital105 HD / 106 SD
VenezuelaCANTV503
ParaguayPersonal TV HD104 HD
ParaguayTigo29 SD / 403 / 713 HD
ParaguayFlow102 HD
ParaguayClaro94 SD / 122 HD
BoliviaEntel41 HD
BoliviaInter Satelital105 HD / 507 SD / 508 HD
BoliviaTigo510 SD / 702 HD
BoliviaAXS+103 HD
MéxicoSKY551
MéxicoDish338 SD / 838 HD
MéxicoStar TV502
MéxicoMegacable304 SD / 1304 HD
Méxicoizzi508 SD / 895 HD
MéxicoTotalplay558 HD

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Barcelona vs. Alavés ONLINE hoy? Precios por país

Disney+ es una de las plataformas que los aficionados pueden revisar para acceder a contenido deportivo en Latinoamérica, según el país, el plan contratado y los derechos de transmisión disponibles. La oferta no es idéntica en todos los mercados, por lo que es importante comprobar la programación local antes de suscribirse con el objetivo de ver el partido.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

Los siguientes precios mensuales y anuales corresponden a los valores incluidos en la plantilla original.

PaísesPrecio mensualPrecio anual
ArgentinaARS 18,399ARS 154,499
ChileCLP 14,190CLP 119,190
ColombiaCOP 49,900COP 418,900
EcuadorUS$11.99US$125.99
PerúS/34.90S/577.90
MéxicoMXN 319MXN 2,679
UruguayUS$26.99US$249.99
VenezuelaUS$16.99US$141.99
ParaguayUS$16.99US$141.99
BoliviaUS$16.99US$141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+ ofrece planes con distintas características de reproducción, calidad de imagen, dispositivos simultáneos y acceso a contenido deportivo. Las condiciones específicas pueden variar de acuerdo con el país.

Plan Disney+ Estándar

El plan Estándar incluye acceso al catálogo de Disney+ y a películas y series de Star, sujeto a las condiciones del servicio. También puede incorporar determinados canales deportivos lineales de ESPN con anuncios, dependiendo del mercado y del paquete contratado.

Entre sus características se encuentran:

  • Reproducción de hasta Full HD y sonido Dolby Digital 5.1.
  • Dos dispositivos simultáneos.
  • Descargas sujetas a límites y condiciones.
  • Acceso a contenidos según la disponibilidad regional.

Plan Disney+ Premium

El plan Premium ofrece acceso al catálogo de Disney+ sin anuncios, sujeto a las condiciones aplicables, además de películas y series de Star sin publicidad. También incluye contenido deportivo de ESPN, canales lineales y determinados eventos exclusivos según el país.

Sus principales características son:

  • Reproducción de hasta 4K UHD, HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced en dispositivos compatibles.
  • Sonido Dolby Atmos en equipos compatibles.
  • Cuatro dispositivos simultáneos.
  • Acceso al contenido deportivo disponible en el mercado correspondiente.

¿Cómo vincular tu cuenta de Disney Plus en smart TV o consola?

El método más rápido para iniciar sesión en un televisor es sincronizándolo con tu celular o computadora:

  1. Abre la aplicación: Busca y abre Disney+ en tu televisor, Chromecast, Roku o consola. Si no la tienes, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
  2. Selecciona Iniciar sesión: Al presionar esta opción, la pantalla de tu televisor te mostrará un código de 8 dígitos junto a un código QR.
  3. Ingresa al enlace de activación: Desde tu celular o computadora, escanea el código QR de la pantalla o ingresa manualmente a DisneyPlus.com/begin en tu navegador.
  4. Digita el código: Escribe el código de 8 dígitos que aparece en tu televisor (si no usaste el QR) y accede con el correo y contraseña de tu cuenta.
  5. Comienza a ver: Una vez validados los datos, la pantalla de tu televisor se actualizará automáticamente para mostrarte la selección de perfiles.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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