Brujas y Barcelona se enfrentarán este miércoles 5 de noviembre en el Estadio Jan Breydel por la cuarta fecha de la UEFA Champions League 2025-2026. El encuentro comenzará a las 17:00 (Argentina, Chile, Uruguay) y 15:00 (Colombia, Perú, Ecuador), con transmisión en vivo por ESPN y Disney Plus Premium, disponible para Sudamérica.

El equipo de Hansi Flick busca consolidar su recuperación tras vencer a Elche en LaLiga y dejar atrás la dura derrota en el clásico frente al Real Madrid. Con figuras como Robert Lewandowski, Dani Olmo y la joven promesa Lamine Yamal, el Barcelona intentará imponer su jerarquía y encadenar una racha positiva en Europa.

Por su parte, Brujas llega tras un triunfo 2-1 sobre Dender en la liga belga, pero con dos derrotas consecutivas en Champions League que lo obligan a sumar puntos para mantener viva la ilusión de avanzar. Liderados por Hans Vanaken, y con el aporte ofensivo de Christos Tzolis y Nicolò Tresoldi, los belgas buscarán sorprender a los culés en casa.

El antecedente más recordado entre ambos se remonta a 2002, cuando el Barcelona se impuso 1-0 en Bélgica con gol de Juan Román Riquelme. Ahora, 23 años después, vuelven a verse las caras con la misión de reafirmar su lugar en la élite continental.

FC Barcelona vs. Brujas EN VIVO por ESPN y Disney Plus Online: duelo clave de la Champions League 2025-2026 desde el Estadio Jan Breydel. (Composición: Mix)

¿Dónde ver el partido FC Barcelona — Brujas EN VIVO?

El duelo Brujas vs Barcelona EN VIVO se podrá ver en toda Sudamérica a través de ESPN por televisión y del Plan Premium de Disney Plus en streaming. Ambas plataformas transmitirán el encuentro en Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.

¿Cómo ver ESPN en vivo por Internet o TV?

Para ver ESPN en vivo, existen dos opciones principales: por televisión tradicional o vía streaming online.

En TV, puedes acceder al canal ESPN a través de las principales teleoperadoras de cable y satélite, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Tigo, Entel, Flow, entre otras disponibles según el país. Solo necesitas tener incluido el paquete de deportes o el plan básico ampliado que contenga la señal de ESPN.

Si prefieres verlo por Internet, puedes ingresar a la plataforma oficial ESPN.com/watch o descargar la app de ESPN en tu celular, tablet o Smart TV. Para acceder al contenido en vivo, deberás iniciar sesión con tu cuenta de televisión por cable o con una suscripción de streaming que tenga los derechos de ESPN, como el Plan Premium de Disney Plus, que actualmente integra los eventos deportivos de Star+.

¿Cómo ver Disney Plus online?

El Plan Premium de Disney Plus ofrece acceso a los partidos de ESPN en vivo y a todo el contenido deportivo, junto con películas y series exclusivas. En Perú, el precio mensual del plan Premium es de S/ 68.90, mientras que el plan estándar cuesta S/ 49.90. En Colombia, el servicio tiene un costo de $24.900 COP/mes, y en Argentina, $7.499 ARS/mes aproximadamente (según tipo de cambio).

Puedes suscribirte directamente desde disneyplus.com, iniciar sesión con tu cuenta y disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, ya sea computadora, celular o Smart TV.