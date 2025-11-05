Este miércoles 5 de noviembre continúa la acción en la UEFA Champions League y es el turno de ver al Barcelona ante Brujas, desde el Estadio Jan Breydel, por la Jornada 4 del torneo. Los blaugranas quieren seguir por la senda del triunfo tras la última goleada 6-1 en casa ante Olympiacos y chocarán ante un rival que necesita de los 3 puntos para salir de las últimas posiciones de clasificación a playoffs. Aquí te cuento a qué hora inicia, qué canal transmite y todos los detalles para seguirlo minuto a minuto .

¿A qué hora juega FC Barcelona vs. Brujas por Champions League?

La transmisión del partido del FC Barcelona vs. Brujas será a partir de las 8:00 p.m. España, 2:00 p.m. México, 3:00 p.m. Perú y Colombia o 5:00 p.m. Argentina y Chile. Aquí te dejo con todos los horarios para que puedas seguirlo en diferentes partes de Latinoamérica este miércoles 5 de noviembre.

País Horario Argentina 5:00 p.m. Chile 5:00 p.m. Colombia 3:00 p.m. Ecuador 3:00 p.m. Estados Unidos 4:00 p.m. ET España 8:00 p.m. México 2:00 p.m. Paraguay 5:00 p.m. Perú 3:00 p.m. Uruguay 5:00 p.m. Venezuela 4:00 p.m.

¿Qué canal transmite FC Barcelona - Brujas EN DIRECTO por Champions League?

La transmisión del juego del FC Barcelona vs. Brujas será a través de ESPN y Disney Plus, aunque esto cambiará en diferentes países. Aquí te dejo con la guía completa de canales para que puedas seguir la transmisión.

Dónde ver FC Barcelona - Brujas en España: DAZN y Movistar Liga de Campeones

DAZN y Movistar Liga de Campeones Dónde ver FC Barcelona - Brujas en México: Caliente TV

Caliente TV Dónde ver FC Barcelona - Brujas en Latinoamérica: ESPN y Disney Plus

ESPN y Disney Plus Dónde ver FC Barcelona - Brujas en Estados Unidos: ESPN Deportes

FC Barcelona vs. Brujas: posibles alineaciones

FC Barcelona: Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.

Wojciech Szczesny, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López, Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. Brujas: Nordin Jackers, Kyriani Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Raphael Onyedika, Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Carlos Forbs, Christos Tzolis y Nicolo Tresoldi.

¿Cómo van FC Barcelona vs. Brujas en la Champions League 2025?

El FC Barcelona inició con pie derecho en la competición con un triunfo ante Newcastle de visita, sin embargo, en la fecha 2 sufrió un tropiezo en casa contra PSG y a la jornada siguiente goleó 6-1 a Olympiacos en Montjuic. Por ahora, se ubican con 6 puntos en la novena posición de esta Champions League.

El Club Brujas tuvo un buen arranque, ganándole por goleada 4-1 al Monaco; sin embargo, el club belga cayó en la jornada 2 ante Atalanta de visita y en la tercera jornada nuevamente cayeron de visita ante Bayern. Por ahora, se ubican en la posición 20° con 3 unidades.