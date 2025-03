La Fórmula 1 llega a Shanghái para la segunda ronda de la temporada 2025, tras un emocionante inicio en Australia. Lando Norris lidera el Mundial de Pilotos, un hito en su carrera, mientras que McLaren y Mercedes comparten la cima en el Campeonato de Constructores. Aunque es temprano para predicciones, el inicio de temporada ha sido impactante. La señal de ESPN llevará a tu pantalla la carrera correspondiente a la segunda jornada del año. Las prácticas y la clasificación se correrán del viernes 21 al sábado 22 de marzo y la carrera principal del GP de Shanghai se desarollará el domingo 16 desde las 3:00 p.m. hora de Shanghai - GMT+8 (03:00 a.m. ET / 1:00 a.m. Tiempo del Centro de CDMX y 0:00 am PT), y aquí te cuento cómo puedes seguir el minuto a minuto tanto por TV como streaming online vía Disney Plus.

Lewis Hamilton es el piloto más exitoso en Shanghái (6 victorias), con Max Verstappen logrando su primera victoria aquí el año pasado. Existe una tendencia donde los pilotos que salen desde la pole position convierten su ventaja en victoria, como lo han hecho Hamilton, Fernando Alonso y Verstappen. McLaren busca replicar su éxito pasado en este circuito, donde Hamilton y Jenson Button ganaron entre 2008 y 2011. La competencia será intensa, con equipos buscando consolidar sus posiciones.

El pronóstico para el fin de semana en el Gran Premio de Shanghái 2025 anticipa un clima cálido y estable, con mucho sol y temperaturas máximas de 25°C. El domingo se espera un día cálido y nublado, con una baja probabilidad de lluvia. Estas condiciones climáticas podrían influir en las estrategias de los equipos y en el rendimiento de los neumáticos. Los fanáticos esperan una carrera emocionante y llena de acción.

¡Vive la emoción del Gran Premio de China 2025 EN VIVO! Averigua dónde ver la carrera, el horario oficial y la parrilla de salida. ¡No te lo pierdas! | Crédito: formula1.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver ESPN, GP de China 2025?

En casi toda Latinoamérica, el Gran Premio de China de la temporada 2025 de la Fórmula 1 estará disponible por ESPN. Para seguir el evento deportivo por televisión, tienes que sintonizar las siguientes señales:

Argentina : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Bolivia : Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD

: Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Chile : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 48

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 48 Colombia : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Ecuador : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD México : SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558

: SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Paraguay : Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD

: Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Perú : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 784 HD - 502 SD; Claro TV, 68 - 36

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 784 HD - 502 SD; Claro TV, 68 - 36 Uruguay : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Venezuela: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD

¿Dónde ver el Gran Premio de China 2025 ONLINE? Sigue la carrera en directo por F1 TV Pro y plataformas de streaming. ¡Disfruta cada curva de la Fórmula 1! | Crédito: formula1.com / Composición Gestión Mix

Links para ver el GP de Australia de F1 vía ESPN EN VIVO

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles de ESPN y ver el Gran Premio de China 2025 de F1 desde tu teléfono celular y tablet.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de China 2025 de la F1, que se disputará a lo largo de 56 vueltas en el Circuito Internacional de Shanghái, de 5.451 km de longitud, el domingo 23 de marzo. | Crédito: GEC