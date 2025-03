La temporada 2025 de Fórmula 1 arranca en Melbourne, marcando el fin de la larga espera tras el Gran Premio de Abu Dabi. La lucha por el Mundial de Pilotos y el Campeonato de Constructores de la F1 se reinicia con el Gran Premio de Australia, que se llevará a cabo a lo largo de 58 vueltas en el Circuito de Albert Park. La señal de ESPN llevará a tu pantalla la carrera correspondiente a la primera jornada del año. Las prácticas y la clasificación se correrán del viernes 14 al sábado 15 de marzo y la carrera principal se desarollará el domingo 16 desde las 3:00 p.m. hora de Canberra - GMT+11 (00:00 a.m. ET / 10:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX y 9:00 pm PT del sábado 15), y aquí te cuento cómo puedes seguir el minuto a minuto tanto por TV como streaming online vía Disney Plus.

El cambio de Lewis Hamilton a Ferrari es solo uno de los muchos movimientos en la parrilla, con ocho de los diez equipos presentando al menos un nuevo piloto. McLaren y Aston Martin son los únicos equipos que mantienen sus alineaciones intactas, mientras que varios novatos se unen a la competencia. La expectación es máxima, con nuevas historias y rivalidades por desarrollarse.

Liam Lawson inicia su primera temporada completa en la F1 con Red Bull, reemplazando a Sergio Pérez como compañero de Max Verstappen. Andrea Kimi Antonelli, de 18 años, asume el asiento de Hamilton en Mercedes, continuando su meteórico ascenso. Oliver Bearman se une a Haas junto a Esteban Ocon, mientras que Gabriel Bortoleto e Isack Hadjar, los dos mejores de la Fórmula 2 en 2024, se unen a Sauber y Racing Bulls, respectivamente. Jack Doohan se estrena con Alpine, y Carlos Sainz se une a Alex Albon en Williams, creando una alineación formidable.

¡La emoción de la F1 llega a Australia! No te pierdas la carrera del Gran Premio en directo y sigue todos los detalles en tiempo real desde el Circuito de Albert Park. | Crédito: formula1.com / Composición Mix

¿Dónde ver ESPN, GP de Abu Dabi 2024?

En casi toda Latinoamérica, el Gran Premio de Abu Dabi de la temporada 2024 de la Fórmula 1 estará disponible por ESPN. Para seguir el evento deportivo por televisión, tienes que sintonizar las siguientes señales:

Argentina : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Bolivia : Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD

: Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Chile : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 48

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 48 Colombia : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Ecuador : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD México : SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558

: SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Paraguay : Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD

: Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Perú : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 784 HD - 502 SD; Claro TV, 68 - 36

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 784 HD - 502 SD; Claro TV, 68 - 36 Uruguay : DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD

: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Venezuela: DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD

¿Quieres ver la Fórmula 1 en streaming? Te contamos cómo seguir el GP de Australia 2025 desde el Circuito de Albert Park en Disney Plus. ¡Vive la velocidad! | Crédito: formula1.com / Composición Mix

Links para ver el GP de Australia de F1 vía ESPN EN VIVO

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles de ESPN y ver el Gran Premio de Australia 2025 de F1 desde tu teléfono celular y tablet.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Australia 2025 de la F1, que se disputará a lo largo de 58 vueltas en el Circuito de Albert Park, de 5.278 km de longitud, el sábado 14 de marzo. | Crédito: GEC