Con el Mundial de Pilotos ya definido después que Max Verstappen se coronará campeón mundial por cuarta vez consecutiva, la lucha por el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 llega a su fin en el Gran Premio de Abu Dabi, que se llevará a cabo a lo largo de 58 vueltas en el Circuito de Yas Marina. La señal de ESPN llevará a tus pantallas la carrera correspondiente a la vigésima cuarta y última jornada de la temporada 2024, donde McLaren y Ferrari buscarán alzar el codiciado trofeo que les ha sido esquivo por varios años. Las prácticas y la clasificación se correrán del viernes 6 al sábado 7 de diciembre y la carrera principal se desarollará el domingo 8 de diciembre desde las 11:00 a.m. ET (10:00 a.m. hora del Tiempo del Centro de CDMX), y aquí te cuento cómo puedes seguir el minuto a minuto tanto por TV como streaming online vía Disney Plus.

Consulta cómo seguir el GP de Abu Dabi 2024 EN VIVO por Disney Plus y otras plataformas. La Fórmula 1 al alcance de tu pantalla. | Crédito: Composición Mix

¿Dónde ver ESPN, GP de Abu Dabi 2024?

En casi toda Latinoamérica, el Gran Premio de Abu Dabi de la temporada 2024 de la Fórmula 1 estará disponible por ESPN. Para seguir el evento deportivo por televisión, tienes que sintonizar las siguientes señales:

PAÍS CANALES DE ESPN Argentina DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Chile DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 48 Colombia DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Ecuador DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Perú DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 784 HD - 502 SD; Claro TV, 68 - 36 Uruguay DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Venezuela DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD

Disfruta el GP de Abu Dabi 2024 EN VIVO. Conoce los horarios, canales y cómo ver la carrera de Fórmula 1 online. ¡No te lo pierdas! | Crédito: Composición Mix

Links para ver el GP de Abu Dabi de F1 vía ESPN EN VIVO

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles de ESPN y ver el Gran Premio de Abu Dabi 2024 de F1 desde tu teléfono celular y tablet.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Abu Dabi 2024 de la F1, que se disputará a lo largo de 58 vueltas en el Circuito de Yas Marina, de 5.281 km de longitud, el domingo 8 de diciembre. | Crédito: GEC