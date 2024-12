Si bien el Mundial de Pilotos ya se definió después que Max Verstappen se coronará tetracampeón mundial en el GP de Las Vegas, la lucha por el Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1 llega a su recta final este fin de semana con el Gran Premio de Las Qatar, que se llevará a cabo a lo largo de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Losail. La señal de ESPN llevará a tus pantallas la carrera correspondiente a la vigésima tercera jornada de la temporada 2024, donde McLaren podría bien alzar el trofeo o ceder el liderato ante Ferrari o Red Bull, sus más cercanos competidores. Las prácticas y la clasificación se correrán del viernes 29 al sábado 30 de noviembre y la carrera principal se desarollará el domingo 1 de diciembre desde las 11:00 a.m. ET (10:00 a.m. hora del Tiempo del Centro de CDMX) y aquí te cuento cómo puedes seguir el minuto a minuto tanto por TV como streaming online vía Disney Plus.

Sigue toda la emoción del GP de Qatar 2024 en streaming. Descubre cómo ver la carrera en vivo a través de Disney Plus. ¡No te lo pierdas! | Crédito: Composición Mix

¿Dónde ver ESPN, GP de Qatar 2024?

En casi toda Latinoamérica, el Gran Premio de Qatar de la temporada 2024 de la Fórmula 1 estará disponible en ESPN. Para seguir el evento deportivo vía TV, debías sintonizar las siguientes señales:

PAÍS CANALES DE ESPN Argentina DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Colombia DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Perú DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 784 HD - 502 SD; Claro TV, 68 - 36 Chile DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 48 México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Ecuador DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Venezuela DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Uruguay DIRECTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD

Con el formato Sprint en juego por última vez este año, la FP1 y la Clasificación Sprint tendrán lugar el viernes 29 de noviembre, seguidas por el Sprint y la Clasificación el sábado 30 de noviembre y el Gran Premio de Qatar propiamente dicho el domingo 1 de diciembre. | Crédito: formula1.com

Links para ver el GP de Qatar de F1 vía ESPN EN VIVO

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles de ESPN y ver el Gran Premio de Qatar 2024 de F1 desde tu teléfono celular y tablet.

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Qatar de 2024, que se disputará a lo largo de 57 vueltas en el Circuito Internacional de Losail, de 5.419 km de longitud, el domingo 1 de diciembre. | Crédito: GEC