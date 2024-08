El FC Barcelona medirá fuerzas contra el AC Milan este martes 6 de agosto en un emocionante duelo amistoso que cerrará su gira por Estados Unidos. Sin duda, un duelo que promete ser un espectáculo de alto nivel, ya que ambos equipos han mostrado un gran juego durante la pretemporada y la victoria podría definir de manera simbólica al campeón de la gira estadounidense Soccer Champions Tour 2024. ESPN será el único medio por el que el público estadounidense podrá ver el cotejo, por lo que te indicaré cómo verlo tanto por TV como por streaming online.

Pese a no contar con algunos jugadores clave, el equipo de Hansi Flick ha demostrado un gran nivel, imponiéndose al Manchester City y al Real Madrid en esta oportunidad para consolidar su proyecto deportivo y seguir sumando victorias. Además, el encuentro servirá para evaluar el rendimiento de las jóvenes promesas del club culé, como Pau Víctor, quien ha destacado en los cotejos anteriores. El AC Milan, por su parte, llega a este enfrentamiento con un equipo reforzado y con la intención de seguir demostrando su competitividad.

¿Cómo ver el Barcelona vs Milan vía ESPN?

En Estados Unidos, se podrá ver el Barcelona vs Milan vía ESPN+, servicio de transmisión por suscripción que se enfoca primordialmente en deportes. Puedes acceder al mismo a través de la aplicación normal de ESPN previa suscripción.

Links para ver el Barcelona vs Milan en vivo online vía ESPN

A continuación, te comparto los links streaming oficiales para poder descargar las aplicaciones móviles de ESPN y puedas ver el Barcelona vs Milan en vivo online desde tu teléfono celular y/o tablet.

Si en caso quieres ver Barcelona vs Milan en vivo desde un ordenador, podrás hacerlo siempre y cuando ingreses a la página web oficial de Disney Plus e inicies sesión tras haber elegido un plan acorde a tu bolsillo para que puedas disfrutar el partido en vivo y en directo. También ten en cuenta que puedes mirar el partido a través de la aplicación de Disney Plus que aparece tanto en tu Smart TV como en tu dispositivo móvil iOS y Android.