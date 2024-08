El FC Barcelona se enfrenta al AC Milan este martes 6 de agosto en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en un emocionante duelo amistoso que cerrará su gira por Estados Unidos. Si quieres saber los horarios por país, así como los canales de TV y streaming online que transmitirán el encuentro, sigue leyendo este artículo de principio a fin.

Tras imponerse al Real Madrid y al Manchester City, los culés buscarán una nueva victoria ante los rossoneri. A pesar de las ausencias de jugadores clave como Ansu Fati y Oriol Romeu, el equipo de Hansi Flick ha demostrado un gran nivel en esta pretemporada. Este partido no solo servirá para afinar la puesta a punto del equipo, sino también para seguir fortaleciendo la marca Barcelona a nivel global.

El Milan, por su parte, llega a este encuentro con la misma ilusión que el Barza, habiendo vencido también a los equipos españoles en sus partidos amistosos. Este duelo se presenta como una final anticipada del torneo no oficial de la gira estadounidense, donde ambos equipos han mostrado un gran nivel de juego. Los italianos, con un equipo reforzado por jugadores como Álvaro Morata, buscarán dar la sorpresa y llevarse la victoria ante los culés.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Milan por Soccer Champions Tour 2024?

CDMX, México – 17:30 horas

San José, Costa Rica – 17:30 horas

Tegucigalpa, Honduras – 17:30 horas

Managua, Nicaragua – 17:30 horas

San Salvador, El Salvador – 17:30 horas

Ciudad de Guatemala, Guatemala – 17:30 horas

Lima, Perú – 18:30 horas

Quito, Ecuador – 18:30 horas

Bogotá, Colombia – 18:30 horas

Ciudad de Panamá, Panamá – 18:30 horas

Puerto Príncipe, Haití – 19:30 horas

La Habana, Cuba – 19:30 horas

Caracas, Venezuela – 19:30 horas

Santo Domingo, República Dominicana – 19:30 horas

La Paz, Bolivia – 19:30 horas

San Juan, Puerto Rico – 19:30 horas

Ottawa, Canadá – 19:30 horas

Buenos Aires, Argentina – 20:30 horas

Santiago de Chile, Chile – 20:30 horas

Asunción, Paraguay – 20:30 horas

Montevideo, Uruguay – 20:30 horas

Brasilia, Brasil – 20:30 horas

Madrid, España – 01:00 horas del 7 de agosto

Roma, Italia – 01:30 horas del 7 de agosto

En Estados Unidos:

ET: 19:30 horas (horario del Este)

CT: 18:30 horas (horario del Centro)

MT: 17:30 horas (horario de Montaña)

PT: 16:40 horas (horario del Pacífico)

¿Cómo ver Barcelona vs. Milan EN DIRECTO por TV?

En España, puedes ver el duelo entre Barcelona vs. Milan en directo por Movistar Champions Tour 2 (dial 60 y 441/443 en UHD) y Movistar Plus+ (canal generalista con dial 7), canales de TV que encuentras disponibles con Movistar Plus. Recuerda que si cuentas con el servicio, también puedes disfrutar la señal a través de un dispositivo móvil. Si te encuentras en Estados Unidos, el partido amistoso será transmitido en su totalidad por la señal de ESPN+

Movistar Liga de Campeones: dial 60 y 441/443 en UHD

Movistar Plus+: dial 7

Barcelona vs. Milan EN DIRECTO: cómo ver ONLINE y vía STREAMING

Si estás en España, Movistar Plus ofrece el paquete de los partidos por Soccer Champions Tour a través del paquete Movistar Champions Tour. Para acceder a estos duelos deberás suscribirte desde € 9,99, costo mensual. Además, se podrá seguir el Barcelona vs Milan vía streaming por 3Cat y TV3 de Cataluña.

Posibles alineaciones del Barcelona vs. Milan

FC Barcelona : Iñaki Peña; Héctor Fort, Alejandro Baldé, C. Lenglet, Gerard Martín; Marc Bernal, Marc Casadó; Julián Araujo, Pablo Torre, Vitor Roque; Robert Lewandowski.

: Iñaki Peña; Héctor Fort, Alejandro Baldé, C. Lenglet, Gerard Martín; Marc Bernal, Marc Casadó; Julián Araujo, Pablo Torre, Vitor Roque; Robert Lewandowski. AC Milan: Lorenzo Torriani; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Filippo Terracciano; Tommaso Pobega, Ismaël Bennacer, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek, Alexis Saelemaekers; Lorenzo Colombo.