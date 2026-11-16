Guatemala y Canadá protagonizarán un duelo por el todo o nada en el BMO Field de Toronto, Ontario (Canadá), en encuentro válido por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026 este lunes 16 de noviembre desde las 8:00 pm ET / 7:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 5:00 pm PT . Los Canucks llegan con ventaja global de 3-2 tras dar el primer golpe a los Chapines en la ida en Ciudad de Guatemala. El ganador del encuentro avanza al Final Four (marzo de 2027 en Los Ángeles) y asegura su clasificación directa a la Copa Oro 2027, mientras que el perdedor disputará la ronda preliminar del mencionado torneo. A continuación, te compartimos los detalles sobre qué canales de TV transmitirán el partido Guatemala vs. Canadá EN VIVO y EN DIRECTO.

¿Qué canal transmite EN VIVO Guatemala vs. Canadá?

Este lunes 16 de noviembre se podrá ver el juego Guatemala vs. Canadá por la vuelta de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: YouTube, CONCACAF GO

Estados Unidos: Fox Sports 1, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, FOX One

España: YouTube, CONCACAF GO

Guatemala: YouTube, CONCACAF GO

Canadá: TSN5, RDS 2, RDS App, OneSoccer

Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX, NAICOM