Este miércoles 16 de septiembre, Barcelona recibirá a Racing de Santander por la sexta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27 en el Spotify Camp Nou. El equipo dirigido por Hansi Flick es líder del campeonato con puntaje perfecto. En las primeras fechas, demostró un juego sólido donde su punto fuerte es el ataque: anotaron 21 goles y solo han recibido cuatro tantos.

Cifras que ilusionan a los hinchas azulgranas. Sobre todo porque sus principales figuras, como Lamine Yamal y Raphinha, están atravesando un gran nivel. La estrella española no tiene problemas para asumir un papel protagónico en el funcionamiento del Barça. Mientras que el brasileño es el líder, capitán y goleador.

Rodri y Pedri se van consolidando en el mediocampo. Cuando se anunció la incorporación del exjugador de Manchester City, había dudas de cómo funcionará la línea de volante de Barcelona. Sin embargo, con el pasar de las fechas, ambos futbolistas están demostrando que sí se comprenden y son elementos claves para el funcionamiento de Hansi Flick.

El FC Barcelona - Racing por LaLiga 2026-27 promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Racing EN VIVO en México y a qué hora ver el partido?

Barcelona y Racing se enfrentan este miércoles 16 de septiembre en el Spotify Camp Nou. El pitazo inicial del partido es a las 13:30 horas (tiempo del Centro de México) y será transmitido EN VIVO por Sky Sports y la aplicación de Sky+.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Racing EN VIVO en Estados Unidos y a qué hora ver el partido?

En Estados Unidos, el partido de Barcelona contra Racing iniciará a las:

Hora del Este (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3:30 PM

Hora del Centro (Chicago, Houston, Dallas): 2:30 PM

Hora de la Montaña (Denver, Phoenix): 1:30 PM

Hora del Pacífico (Los Ángeles, Las Vegas, San Francisco): 12:30 PM

La transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN+, FuboTV y ESPN App.

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Racing EN DIRECTO en España y a qué hora ver el partido?

Barcelona y Racing juegan a las 9:30 p.m. (hora peninsular española) y contará con la transmisión EN DIRECTO por DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

¿En qué canal transmiten Barcelona vs. Racing EN VIVO hoy?

La guía de canales para que transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Barcelona contra Racing en Latinoamérica y Centroamérica.

Argentina: ESPN y Disney Plus

Bolivia: ESPN y Disney Plus

Chile: ESPN y Disney Plus

Colombia: ESPN y Disney Plus

Costa Rica: ViX y Sky Sports

Ecuador: ESPN y Disney Plus

El Salvador: ViX y Sky Sports

Guatemala: ViX y Sky Sports

Honduras: Vix y Sky Sports

Nicaragua: Vix y Sky Sports

Panamá: Vix y Sky Sports

Paraguay: ESPN y Disney Plus

Perú: ESPN y Disney Plus

Puerto Rico: ESPN Deportes y NAICOM

Uruguay: ESPN y Disney Plus

Venezuela: ESPN y Disney Plus