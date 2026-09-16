Señal de DIRECTV EN VIVO para ver el partido de FC Barcelona vs. Racing, este 16 de septiembre desde el Camp Nou, por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27. (Foto: @fcbarcelona / @realracingclub / Composición Gestión Mix)
Señal de DIRECTV EN VIVO para ver el partido de FC Barcelona vs. Racing, este 16 de septiembre desde el Camp Nou, por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27. (Foto: @fcbarcelona / @realracingclub / Composición Gestión Mix)
Piero Hatto
mailPiero Hatto

El líder quiere seguir a paso firme en LaLiga 2026-27. Este miércoles 16 de septiembre, no te pierdas la transmisión de FC Barcelona vs. Racing de Santander, encuentro que será televisado por DIRECTV en Latinoamérica desde las 2:00 p.m. Perú y Colombia o 4:00 p.m. Argentina y Uruguay. Los blaugranas son líderes con puntaje perfecto tras las 5 primeras fechas y quieren un nuevo triunfo para cerrar la jornada como el único equipo con 6 triunfos. Aquí te dejo todos los detalles para ver la transmisión.

Transmisión en vivo del partido FC Barcelona vs. Racing por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27. Lista de canales de televisión y plataformas digitales habilitadas en Estados Unidos, México y España. | Crédito: Composición Depor
Transmisión en vivo del partido FC Barcelona vs. Racing por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27. Lista de canales de televisión y plataformas digitales habilitadas en Estados Unidos, México y España. | Crédito: Composición Depor

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, FC Barcelona vs. Racing por LaLiga 2026-27?

DIRECTV Sports tendrá la cobertura del encuentro FC Barcelona vs. Racing EN VIVO y EN DIRECTO para gran parte de Sudamérica. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del partido mediante las señales deportivas de DSports disponibles en televisión satelital y cable.

Canales de DIRECTV Sports

  • Canal 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canal 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canal 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canal 614 SD y 1614 HD de DSports 4K

La cobertura incluirá previa, alineaciones confirmadas, análisis y transmisión completa desde Toronto.

¿Cómo ver DGO ONLINE, FC Barcelona vs. Racing por streaming?

A través de DGO (DIRECTV Go) también será posible seguir el partido desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. La plataforma permite acceder a las señales en vivo de DSports y disfrutar de toda la cobertura del Mundial 2026.

Pasos para ver FC Barcelona vs. Racing en DGO

  1. Descargar la aplicación DGO o ingresar al sitio web oficial.
  2. Iniciar sesión con una cuenta activa.
  3. Seleccionar la señal de DSports.
  4. Acceder a la transmisión en vivo del partido.

¿En qué dispositivos puedo ver DGO?

La plataforma es compatible con:

Computadoras

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Safari
  • Mozilla Firefox

Teléfonos móviles

  • Android
  • iPhone

Tablets

  • Android
  • iPad

Smart TV y streaming

  • Samsung Smart TV
  • LG Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Roku
  • Apple TV
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast

Datos clave: horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Racing EN VIVO por LaLiga

  • Fecha: Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Partido: FC Barcelona vs. Levante por la jornada 5 de LaLiga 2026-2027
  • Hora: 08:15 (MEX), 09:15 (PER/ECU/COL), 10:15 (BOL/VEN), 11:15 (ARG/URU), 16:15 (ESP)
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DGO
  • Estadio: Ciudad de Valencia
  • Ciudad: Valencia
  • País: España
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

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