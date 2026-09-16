Este miércoles 16 de septiembre, FC Barcelona recibe al Real Racing Club de Santander en el Spotify Camp Nou por la Fecha 5 de LaLiga EA Sports a partir de las 21:30 (ESP), 16:30 (ARG/CHI/URU), 14:30 (COL/PER/ECU) y 13:30 (MEX) . Si buscas dónde ver el partido FC Barcelona vs. Racing online, la plataforma de streaming DAZN es la opción oficial en España para disfrutar del fútbol en vivo desde cualquier dispositivo. El equipo de Hansi Flick busca consolidar su liderato frente a un conjunto cántabro que intentará dar la gran sorpresa de la jornada liguera. No te pierdas este emocionante choque y conéctate a la señal autorizada para vivir el minuto a minuto con la mejor calidad de retransmisión.

Los planteles del FC Barcelona y Racing se verán las caras por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27. Entérese de dónde ver el choque ante Racing en vivo a través de la pantalla de ESPN y el servicio de streaming Disney+ Online. | Crédito: Composición Gestió Mix

¿Dónde ver DAZN EN DIRECTO, FC Barcelona — Racing por LaLiga?

En España, el FC Barcelona vs. Racing se verá en DAZN, en su plan Fútbol. El dial para sintonizar el compromiso es el siguiente:

En TV

DAZN LaLiga — Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV

— Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV DAZN LaLiga 2 — Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV

— Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV LaLiga TV Bar — Dial 300 de Movistar+

Por streaming

DAZN Spain

Movistar Plus

Pasos para ver en DAZN LaLiga

Ingresar a la página de DAZN España.

Registrarte o iniciar sesión.

Elegir el plan adecuado. Debes seleccionar el Plan Fútbol o Plan Premium (para ver los partidos de LaLiga EA Sports que se emiten por la plataforma).

Elige tu modalidad de pago (anual con pago mensual, mensual sin permanencia o pago único anual)

Instala la APP de DAZN en tu Smart TV, móvil, tablet, Fire TV o consola.

¿Cuánto cuesta DAZN en España?

Para ver los partidos correspondientes a los derechos de DAZN, el usuario puede contratar DAZN FÚTBOL desde 19,99 euros al mes con compromiso anual, mientras que la modalidad mensual cuesta 29,99 euros al mes.

Mensual : 29,99 €/mes

: 29,99 €/mes Anual, pago mensual : 19,99 €/mes

: 19,99 €/mes Anual, pago único : 219,99 €/año

: 219,99 €/año Movistar Plus+: Precio según paquete contratado que incluya DAZN LaLiga.

¿En qué dispositivos se puede ver DAZN LaLiga?

Móviles y tablets

iPhone

iPad

Android

Fire Tablet

Navegadores en ordenador

Windows

macOS

Chromebook

Smart TV y dispositivos de streaming

Samsung Tizen

LG webOS

Sony/Google/Android TV

Hisense

Panasonic

Apple TV

Amazon Fire TV/Stick

Google Chromecast

Consolas

PlayStation 4

PlayStation 5

Xbox One

Xbox One S

Xbox One X

Xbox Series X

Xbox Series S

Lamine Yamal del FC Barcelona será una de las fituras en acción durante el partido contra Racing por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27. Sepa a qué hora juegan hoy frente al Racing y qué canales de TV y plataformas online transmiten el encuentro en vivo. | Crédito: FC Barcelona / Facebook / Composición Mag

Horario, TV y dónde ver el FC Barcelona — Racing en directo por LaLiga

Fecha : Miércoles, 16 de septiembre de 2026

: Miércoles, 16 de septiembre de 2026 Partido : FC Barcelona vs. Racing, por la Jornada 6 de LaLiga 2025

: FC Barcelona vs. Racing, por la Jornada 6 de LaLiga 2025 Hora : 21:30 peninsular (20:30 en Islas Canarias)

: 21:30 peninsular (20:30 en Islas Canarias) Canal : DAZN

: DAZN Streaming : DAZN Spain y Movistar Plus

: DAZN Spain y Movistar Plus Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)