Este miércoles 16 de septiembre, FC Barcelona recibe al Real Racing Club de Santander en el Spotify Camp Nou por la Fecha 5 de LaLiga EA Sports a partir de las 21:30 (ESP), 16:30 (ARG/CHI/URU), 14:30 (COL/PER/ECU) y 13:30 (MEX). Si buscas dónde ver el partido FC Barcelona vs. Racing online, la plataforma de streaming DAZN es la opción oficial en España para disfrutar del fútbol en vivo desde cualquier dispositivo. El equipo de Hansi Flick busca consolidar su liderato frente a un conjunto cántabro que intentará dar la gran sorpresa de la jornada liguera. No te pierdas este emocionante choque y conéctate a la señal autorizada para vivir el minuto a minuto con la mejor calidad de retransmisión.
¿Dónde ver DAZN EN DIRECTO, FC Barcelona — Racing por LaLiga?
En España, el FC Barcelona vs. Racing se verá en DAZN, en su plan Fútbol. El dial para sintonizar el compromiso es el siguiente:
En TV
- DAZN LaLiga — Dial 55 de Movistar+ y Dial 113 de Orange TV
- DAZN LaLiga 2 — Dial 58 de Movistar+ y Dial 114 de Orange TV
- LaLiga TV Bar — Dial 300 de Movistar+
Por streaming
- DAZN Spain
- Movistar Plus
Pasos para ver en DAZN LaLiga
- Ingresar a la página de DAZN España.
- Registrarte o iniciar sesión.
- Elegir el plan adecuado. Debes seleccionar el Plan Fútbol o Plan Premium (para ver los partidos de LaLiga EA Sports que se emiten por la plataforma).
- Elige tu modalidad de pago (anual con pago mensual, mensual sin permanencia o pago único anual)
- Instala la APP de DAZN en tu Smart TV, móvil, tablet, Fire TV o consola.
¿Cuánto cuesta DAZN en España?
Para ver los partidos correspondientes a los derechos de DAZN, el usuario puede contratar DAZN FÚTBOL desde 19,99 euros al mes con compromiso anual, mientras que la modalidad mensual cuesta 29,99 euros al mes.
- Mensual: 29,99 €/mes
- Anual, pago mensual: 19,99 €/mes
- Anual, pago único: 219,99 €/año
- Movistar Plus+: Precio según paquete contratado que incluya DAZN LaLiga.
¿En qué dispositivos se puede ver DAZN LaLiga?
Móviles y tablets
- iPhone
- iPad
- Android
- Fire Tablet
Navegadores en ordenador
- Windows
- macOS
- Chromebook
Smart TV y dispositivos de streaming
- Samsung Tizen
- LG webOS
- Sony/Google/Android TV
- Hisense
- Panasonic
- Apple TV
- Amazon Fire TV/Stick
- Google Chromecast
Consolas
- PlayStation 4
- PlayStation 5
- Xbox One
- Xbox One S
- Xbox One X
- Xbox Series X
- Xbox Series S
Horario, TV y dónde ver el FC Barcelona — Racing en directo por LaLiga
- Fecha: Miércoles, 16 de septiembre de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Racing, por la Jornada 6 de LaLiga 2025
- Hora: 21:30 peninsular (20:30 en Islas Canarias)
- Canal: DAZN
- Streaming: DAZN Spain y Movistar Plus
- Estadio: Spotify Camp Nou, Barcelona (España)