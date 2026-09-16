Continúa el desarrollo de LaLiga 2026-27 y es momento de que juegue el líder del fútbol español. Este miércoles 16 de septiembre, no te pierdas el partido de FC Barcelona vs. Racing Club de Santander, desde el Camp Nou, por la sexta jornada del campeonato local. La transmisión en México de este partido de Barcelona-Racing será a través de Sky Sports, a partir de las 13:30 horas CDMX . Aquí te dejo con más detalles para que puedas seguir este enfrentamiento minuto a minuto.

BARCELONA, CATALUÑA (ESPAÑA), 16-09-2026. Sky Sports transmitirá el partido Barcelona vs. Racing por la sexta jornada de LaLiga EA Sports. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini para Depor.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Racing por LaLiga 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el FC Barcelona vs. Racing por la Jornada 6 de LaLiga 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO FC Barcelona vs. Racing por LaLiga 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el FC Barcelona vs. Racing por la Fecha 6 de LaLiga 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.