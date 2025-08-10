El FC Barcelona enfrenta a su similar del Calcio Como 1907 este domingo 10 de agosto por el Trofeo Joam Gamper 2025 desde el Estadio Johan Cruyff. Los hinchas blaugranas tendrán la oportunidad de ver a los nuevos fichajes y las principales figuras del equipo como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.
En España, el juego del FC Barcelona contra el Calcio Como 1907 empieza a las 21:00 del horario peninsular (20:00 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el canal de YouTube de Barça TV y la señal streaming de Barça One. También se verá por Movistar Plus y TV3, señal exclusiva para el público de Catalunya.
Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Como 1907 gratis en Barça TV y Barça One en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Por otro lado, DAZN también llevará las imágenes del partido FC Barcelona vs. Calcio Como 1907 para sus suscriptores en los Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Alemania, Austria y Canadá.
¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Calcio Como 1907? Lista de países del mundo
El Barcelona se cita en el Estadio Johan Cruyff para enfrentarse al Calcio Como 1907 por el amistoso internacional del Trofeo Joan Gamper 2025. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el último juego de la pretemporada.
|Países
|Horario
|Canales TV / streaming
|España
|21:00
|Barça TV. Barça One, TV3 y Movistar Plus
|Estados Unidos
|3 pm ET / 12 pm PT
|DAZN
|México
|13:00
|Barça TV y Barça One
|El Salvador
|13:00
|Barça TV y Barça One
|Costa Rica
|13:00
|Barça TV y Barça One
|Nicaragua
|13:00
|Barça TV y Barça One
|Guatemala
|13:00
|Barça TV y Barça One
|Honduras
|13:00
|Barça TV y Barça One
|Panamá
|14:00
|Barça TV y Barça One
|Perú
|14:00
|Barça TV y Barça One
|Ecuador
|14:00
|Barça TV y Barça One
|Colombia
|14:00
|Barça TV y Barça One
|Canadá
|15:00
|DAZN
|Puerto Rico
|15:00
|DAZN
|Bolivia
|15:00
|Barça TV y Barça One
|Rep. Dominicana
|15:00
|Barça TV y Barça One
|Venezuela
|15:00
|Barça TV y Barça One
|Chile
|15:00
|Barça TV y Barça One
|Argentina
|16:00
|Barça TV y Barça One
|Paraguay
|16:00
|Barça TV y Barça One
|Uruguay
|16:00
|Barça TV y Barça One
|Reino Unido
|20:00
|DAZN
|Irlanda
|20:00
|DAZN
|Alemania
|21:00
|DAZN
|Suiza
|21:00
|DAZN
|Austria
|21:00
|DAZN
|Italia
|21:00
|Como TV