BARCELONA (ESPAÑA), 09/08/2025.- Lista de canales de televisión y servicio streaming para mirar el partido FC Barcelona - Como 1907 hoy por la final del Trofeo Joan Gamper 2025. Foto de FADEL SENNA para AFP
BARCELONA (ESPAÑA), 09/08/2025.- Lista de canales de televisión y servicio streaming para mirar el partido FC Barcelona - Como 1907 hoy por la final del Trofeo Joan Gamper 2025. Foto de FADEL SENNA para AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El FC Barcelona enfrenta a su similar del Calcio Como 1907 este domingo 10 de agosto por el Trofeo Joam Gamper 2025 desde el Estadio Johan Cruyff. Los hinchas blaugranas tendrán la oportunidad de ver a los nuevos fichajes y las principales figuras del equipo como Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Raphinha. ¿Quieres saber la hora exacta del inicio y en qué canal se transmite el juego de los Blaugranas? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del partido del conjunto dirigido por Hansi Flick, según el país donde te encuentres.

En España, el juego del FC Barcelona contra el Calcio Como 1907 empieza a las 21:00 del horario peninsular (20:00 en las Islas Canarias) y se transmite en vivo, en directo, online y gratis por el canal de YouTube de Barça TV y la . También se verá por Movistar Plus y TV3, señal exclusiva para el público de Catalunya.

Asimismo, podrás disfrutar del cotejo FC Barcelona-Como 1907 gratis en Barça TV y Barça One en los países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Por otro lado, DAZN también llevará las imágenes del partido FC Barcelona vs. Calcio Como 1907 para sus suscriptores en los Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Suiza, Alemania, Austria y Canadá.

¿A qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Calcio Como 1907? Lista de países del mundo

El Barcelona se cita en el Estadio Johan Cruyff para enfrentarse al Calcio Como 1907 por el amistoso internacional del Trofeo Joan Gamper 2025. Consulta los horarios y qué canales de TV transmiten el último juego de la pretemporada.

PaísesHorarioCanales TV / streaming
España21:00Barça TV. Barça One, TV3 y Movistar Plus
Estados Unidos3 pm ET / 12 pm PTDAZN
México13:00Barça TV y Barça One
El Salvador13:00Barça TV y Barça One
Costa Rica13:00Barça TV y Barça One
Nicaragua13:00Barça TV y Barça One
Guatemala13:00Barça TV y Barça One
Honduras13:00Barça TV y Barça One
Panamá14:00Barça TV y Barça One
Perú14:00Barça TV y Barça One
Ecuador14:00Barça TV y Barça One
Colombia14:00Barça TV y Barça One
Canadá15:00DAZN
Puerto Rico15:00DAZN
Bolivia15:00Barça TV y Barça One
Rep. Dominicana15:00Barça TV y Barça One
Venezuela15:00Barça TV y Barça One
Chile15:00Barça TV y Barça One
Argentina16:00Barça TV y Barça One
Paraguay16:00Barça TV y Barça One
Uruguay16:00Barça TV y Barça One
Reino Unido20:00DAZN
Irlanda20:00DAZN
Alemania21:00DAZN
Suiza21:00DAZN
Austria21:00DAZN
Italia21:00Como TV
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS