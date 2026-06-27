Por la Fecha 3 del Grupo J de la Copa Mundial 2026, Argentina y Jordania medirán fuerzas en el Estadio Dallas este sábado 27 de junio. El partido, que seguramente contará con la presencia de Lionel Messi, empezará a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT y 7:00 pm PT. Si te interesa saber qué canales de TV de Estados Unidos lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
¿Qué canales TV de EE.UU. transmiten EN VIVO el Argentina vs. Jordania?
El Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos. Estos son: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio.
¿Qué canales TV transmiten EN VIVO el Uruguay vs. Arabia Saudita en otros países del mundo?
Este sábado 27 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Argentina vs. Jordania por la Copa Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: MagentaTV
- Argentina: Televisión Pública, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
- Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: Win Sports, Win Play, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: Pio Deportes