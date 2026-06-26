Uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos se hizo esperar y se jugará en la ciudad de Guadalajara. Uruguay y España se enfrentan por la tercera jornada del grupo H de la Copa Mundial 2026, a partir de las 18:00 horas del centro de México, 21:00 horas Montevideo y 2:00 horas del sábado 27 de junio en el Estadio Chivas . ¿Quieres ver GRATIS el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? A continuación, te presento la lista de transmisión oficial en televisión por suscripción y diversas opciones digitales. Aquí te contamos cómo acceder de forma segura y legal a la cobertura del encuentro sin recurrir a sitios piratas.

DirecTV Sports (DGO) transmite el partido entre Uruguay vs España hoy viernes 26 de junio por la tercera fecha del Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver el partido Uruguay vs. España EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido entre Uruguay vs. España por la tercera jornada del grupo H de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Guadalajata, Zapopán.

País / Región TV abierta / cable principales (confirmados o reportados) Streaming oficial y apps asociadas Uruguay Canal 5 (abierta, con paquete de 32 partidos del Mundial, incluye juegos de Uruguay) Antel TV (señal de Canal 5), apps de cable (Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Flow), Disney+ Plan Premium (Sudamérica) Argentina Cadenas locales con derechos FIFA 2026 (no especificadas en las notas; partido confirmado a las 21:00 hora local)+1 Disney+ Plan Premium (Sudamérica) Perú América Televisión en señal abierta (anunciado como canal del Uruguay vs España para todo el país) América TV GO (probable simulcast del canal abierto)

, Disney+ Plan Premium (Sudamérica) Colombia / Ecuador Canales con ESPN Latinoamérica vía cable (según esquema habitual de la región; horarios a las 19:00) Disney+ Plan Premium (Sudamérica, transmisión global del Mundial en la región) Chile Canales de TV paga con señales asociadas a Disney/ESPN (mismo paquete regional del Mundial) Disney+ Plan Premium (Sudamérica) México Televisión abierta: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas para el partido, según guías y análisis previos del Mundial Plataformas de los canales (ViX, Azteca Digital, app de Las Estrellas según disponibilidad local) Estados Unidos (inglés) Fox Sports (derechos en inglés para el Mundial 2026) Fox Sports App / Fox Sports streaming (según suscripción de TV o digital) Estados Unidos (español) Telemundo (cobertura en español del Mundial 2026) Peacock / app de Telemundo (según paquete contratado en EE. UU.) España Cadenas con derechos FIFA para el territorio español (no detalladas en las notas citadas; horario 02:00 del 27 de junio) Plataformas OTT de los operadores que posean derechos en España (no especificadas en las notas consultadas) Panamá Canales de TV paga que reciben feed de ESPN/Disney+; misma ventana regional de Sudamérica/Centroamérica Disney+ Plan Premium (Sudamérica y parte de LATAM) Paraguay / Brasil Señales de TV paga con paquete del Mundial (vía Disney/ESPN u operadores locales; horario 21:00 local) Disney+ (en países donde opera con derechos del Mundial) y apps de los cableoperadores

¿A qué hora ver el juego Uruguay-España HOY 26 de junio por el Mundial?

El partido entre Uruguay vs España se juega este viernes 26 de junio desde las 18:00 horas local (CDMX), 21:00 horas en Montevideo . Conoce los horarios por país para seguir la cobertura completa de la tercera jornada del grupo H de la Copa Mundial 2026.

País / Zona Hora local del partido Fuente de la hora México (Centro, Guadalajara) 18:00 (viernes 26 de junio) Video y notas sobre el calendario del grupo de España y Uruguay Perú 19:00 (viernes 26 de junio ESPN y medios peruanos detallan 19:00 hora peruana Colombia / Ecuador / Panamá 19:00 (viernes 26 de junio) Guías de horarios de ESPN y videos de análisis del Mundial Chile 20:00 (viernes 26 de junio) Tabla de horarios de ESPN para Cono Sur Uruguay 21:00 (viernes 26 de junio) ESPN y medios uruguayos/latinoamericanos coinciden en las 21:00 Argentina / Paraguay / Brasil (hora oficial este) 21:00 (viernes 26 de junio) Horarios regionales citados para Cono Sur Estados Unidos (Este) 20:00 (viernes 26 de junio) Medios y videos de análisis del Mundial detallan 20:00 ET Estados Unidos (Central) 19:00 (viernes 26 de junio) Desglose de horarios por huso de EE. UU. en video del Mundial Estados Unidos (Pacífico) 17:00 (viernes 26 de junio) Mismo desglose de husos horarios de EE. UU. España 02:00 (madrugada del sábado 27 de junio) Medios españoles y latinos coinciden en que es 02:00 del 27 de junio

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Posibles alineaciones de Uruguay y España

Posible alineación de Uruguay contra España (4-3-3) : Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo

: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo Posible alineación de España contra Uruguay (4-3-3): Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)