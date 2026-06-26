Uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos se hizo esperar y se jugará en la ciudad de Guadalajara. Uruguay y España se enfrentan por la tercera jornada del grupo H de la Copa Mundial 2026, a partir de las 18:00 horas del centro de México, 21:00 horas Montevideo y 2:00 horas del sábado 27 de junio en el Estadio Chivas. ¿Quieres ver GRATIS el partido EN VIVO y EN DIRECTO desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? A continuación, te presento la lista de transmisión oficial en televisión por suscripción y diversas opciones digitales. Aquí te contamos cómo acceder de forma segura y legal a la cobertura del encuentro sin recurrir a sitios piratas.
¿Dónde ver el partido Uruguay vs. España EN VIVO por TV y Streaming Online?
Conoce cuáles son los canales de TV y dónde ver online el partido entre Uruguay vs. España por la tercera jornada del grupo H de la Copa Mundial 2026 desde el Estadio Guadalajata, Zapopán.
|País / Región
|TV abierta / cable principales (confirmados o reportados)
|Streaming oficial y apps asociadas
|Uruguay
|Canal 5 (abierta, con paquete de 32 partidos del Mundial, incluye juegos de Uruguay)
|Antel TV (señal de Canal 5), apps de cable (Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Flow), Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Argentina
|Cadenas locales con derechos FIFA 2026 (no especificadas en las notas; partido confirmado a las 21:00 hora local)+1
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Perú
|América Televisión en señal abierta (anunciado como canal del Uruguay vs España para todo el país)
|América TV GO (probable simulcast del canal abierto)
, Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|Colombia / Ecuador
|Canales con ESPN Latinoamérica vía cable (según esquema habitual de la región; horarios a las 19:00)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica, transmisión global del Mundial en la región)
|Chile
|Canales de TV paga con señales asociadas a Disney/ESPN (mismo paquete regional del Mundial)
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica)
|México
|Televisión abierta: Azteca 7, Canal 5, Las Estrellas para el partido, según guías y análisis previos del Mundial
|Plataformas de los canales (ViX, Azteca Digital, app de Las Estrellas según disponibilidad local)
|Estados Unidos (inglés)
|Fox Sports (derechos en inglés para el Mundial 2026)
|Fox Sports App / Fox Sports streaming (según suscripción de TV o digital)
|Estados Unidos (español)
|Telemundo (cobertura en español del Mundial 2026)
|Peacock / app de Telemundo (según paquete contratado en EE. UU.)
|España
|Cadenas con derechos FIFA para el territorio español (no detalladas en las notas citadas; horario 02:00 del 27 de junio)
|Plataformas OTT de los operadores que posean derechos en España (no especificadas en las notas consultadas)
|Panamá
|Canales de TV paga que reciben feed de ESPN/Disney+; misma ventana regional de Sudamérica/Centroamérica
|Disney+ Plan Premium (Sudamérica y parte de LATAM)
|Paraguay / Brasil
|Señales de TV paga con paquete del Mundial (vía Disney/ESPN u operadores locales; horario 21:00 local)
|Disney+ (en países donde opera con derechos del Mundial) y apps de los cableoperadores
¿A qué hora ver el juego Uruguay-España HOY 26 de junio por el Mundial?
El partido entre Uruguay vs España se juega este viernes 26 de junio desde las 18:00 horas local (CDMX), 21:00 horas en Montevideo. Conoce los horarios por país para seguir la cobertura completa de la tercera jornada del grupo H de la Copa Mundial 2026.
|País / Zona
|Hora local del partido
|Fuente de la hora
|México (Centro, Guadalajara)
|18:00 (viernes 26 de junio)
|Video y notas sobre el calendario del grupo de España y Uruguay
|Perú
|19:00 (viernes 26 de junio
|ESPN y medios peruanos detallan 19:00 hora peruana
|Colombia / Ecuador / Panamá
|19:00 (viernes 26 de junio)
|Guías de horarios de ESPN y videos de análisis del Mundial
|Chile
|20:00 (viernes 26 de junio)
|Tabla de horarios de ESPN para Cono Sur
|Uruguay
|21:00 (viernes 26 de junio)
|ESPN y medios uruguayos/latinoamericanos coinciden en las 21:00
|Argentina / Paraguay / Brasil (hora oficial este)
|21:00 (viernes 26 de junio)
|Horarios regionales citados para Cono Sur
|Estados Unidos (Este)
|20:00 (viernes 26 de junio)
|Medios y videos de análisis del Mundial detallan 20:00 ET
|Estados Unidos (Central)
|19:00 (viernes 26 de junio)
|Desglose de horarios por huso de EE. UU. en video del Mundial
|Estados Unidos (Pacífico)
|17:00 (viernes 26 de junio)
|Mismo desglose de husos horarios de EE. UU.
|España
|02:00 (madrugada del sábado 27 de junio)
|Medios españoles y latinos coinciden en que es 02:00 del 27 de junio
Posibles alineaciones de Uruguay y España
- Posible alineación de Uruguay contra España (4-3-3): Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olvera; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Agustín Canobbio, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo
- Posible alineación de España contra Uruguay (4-3-3): Unai Simón; Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Álex Baena, Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal