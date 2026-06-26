La clasificación de Uruguay a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 se define en una noche que promete máxima tensión. La Celeste recibe a España en el cierre del Grupo H con la obligación de conseguir un resultado positivo para mantenerse con vida en el torneo, mientras que el conjunto español intentará asegurar el primer lugar de la zona. Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro completamente gratis mediante la señal abierta de Canal 5, la emisora pública encargada de la cobertura del Mundial.
Si quieres ver Uruguay vs. España EN VIVO por televisión o internet desde Uruguay, Canal 5 ofrecerá la transmisión oficial en señal abierta, además de estar disponible en los principales cableoperadores del país. También podrás seguir el partido vía streaming mediante Antel TV, plataforma que incluye la señal en vivo para sus usuarios registrados.
TL;DR del Uruguay vs. España por Canal 5
- 📺 TV abierta: Canal 5 Uruguay
- 💻 Streaming: Antel TV
- 🆓 Transmisión: Gratis en señal abierta
- ⚽ Partido: Uruguay vs. España
- 🏆 Torneo: Copa Mundial FIFA 2026
- 🏟️ Estadio: Estadio Akron
- 📍 Ciudad: Guadalajara, Jalisco (México)
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO GRATIS, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?
Los uruguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Canal 5, así como a través de la Televisión Digital Abierta (TDA) y los principales operadores de televisión por cable del país.
Estos son los canales disponibles:
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|Canal 5
|Televisión Digital Abierta
|Canal 5.1
|Flow
|Canal 5
|Montecable
|Canal 5
|Nuevo Siglo
|Canal 5
|Punta Cable
|Canal 5
|DIRECTV Uruguay
|Canal 191
|TCC
|Canal 423
|Antel TV
|Canales 5.1 HD y 5.2 SD
¿Cómo ver Canal 5 Uruguay EN VIVO por internet?
Los usuarios que prefieran seguir el partido desde internet podrán acceder a la señal oficial de Canal 5 mediante Antel TV, plataforma que transmite en vivo los canales abiertos para usuarios registrados dentro del territorio uruguayo.
Además, existen otras alternativas oficiales para acceder a contenidos de Canal 5:
- Antel TV (transmisión en vivo).
- Portal Medios Públicos.
- Canal oficial de Canal 5 Uruguay en YouTube, donde se emiten noticieros, programas y coberturas especiales.
La programación deportiva disponible por internet puede variar según los derechos de transmisión del evento.
¿En qué dispositivos puedo ver Canal 5 por streaming?
La señal online de Canal 5 mediante Antel TV puede seguirse desde distintos dispositivos compatibles.
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android
- iPad
- Computadoras Windows
- Computadoras Mac
- Navegadores web
- Smart TV compatibles
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Uruguay vs. España por el Mundial 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Uruguay vs. España
|Competición
|Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo H
|Fecha
|Viernes 26 de junio de 2026
|Hora en Uruguay
|21:00
|TV abierta
|Canal 5 Uruguay
|Streaming
|Antel TV
|Estadio
|Estadio Akron
|Ciudad
|Guadalajara, Jalisco (México)
El choque entre Uruguay y España marcará el desenlace del Grupo H y definirá buena parte del futuro de la Celeste en el Mundial FIFA 2026. Para quienes se encuentren en Uruguay, Canal 5 volverá a convertirse en la principal ventana para seguir gratuitamente todas las emociones del encuentro, tanto por señal abierta como mediante Antel TV y los operadores de televisión habilitados en todo el país.