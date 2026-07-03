Jorge Villanes
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Suiza y Argelia protagonizan uno de los últimos cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones buscarán dar un paso más hacia el título en un duelo de eliminación directa que promete intensidad de principio a fin y que podrá seguirse desde distintos países mediante señales de televisión abierta y plataformas de streaming.

Si quieres saber dónde ver Suiza vs. Argelia EN VIVO, aquí encontrarás los horarios oficiales del partido, los canales que transmitirán el encuentro en cada país y las opciones online disponibles para seguir todas las incidencias del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Suiza vs. Argelia hoy?

El partido entre Suiza y Argelia se disputa este jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PaísHora
Argentina00:00 (viernes 3 de julio)
Uruguay00:00 (viernes 3 de julio)
Chile23:00
Paraguay23:00
Bolivia23:00
Venezuela23:00
Colombia22:00
Perú22:00
Ecuador22:00
Panamá22:00
México21:00
Costa Rica21:00
Guatemala21:00
El Salvador21:00
Honduras21:00
Nicaragua21:00
República Dominicana23:00
Estados Unidos (ET)23:00
Estados Unidos (CT)22:00
Estados Unidos (MT)21:00
Estados Unidos (PT)20:00
España05:00 (viernes 3 de julio)
Suiza05:00 (viernes 3 de julio)

¿Qué canal transmite Suiza vs. Argelia EN VIVO por país?

La transmisión del Mundial 2026 cambia según el territorio. Estos son los canales y plataformas donde podrás seguir el encuentro en los principales países hispanohablantes.

PaísCanal de TV y streaming
Estados UnidosTelemundo (GRATIS por TV abierta), Universo, Peacock, FOX (mercados seleccionados), FOX Sports y Fubo
MéxicoViX Premium
ColombiaDIRECTV y DGO
PerúDIRECTV y DGO
ChileDIRECTV y DGO
ArgentinaDIRECTV y DGO
UruguayDIRECTV y DGO
EcuadorDIRECTV y DGO
BoliviaTigo Sports
ParaguayTigo Sports
VenezuelaDIRECTV y DGO
Costa RicaFox Plus
GuatemalaTigo Sports
HondurasTigo Sports
El SalvadorTigo Sports
NicaraguaTigo Sports
PanamáTigo Sports
República DominicanaCDN Deportes

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