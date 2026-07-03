Suiza y Argelia protagonizan uno de los últimos cruces de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones buscarán dar un paso más hacia el título en un duelo de eliminación directa que promete intensidad de principio a fin y que podrá seguirse desde distintos países mediante señales de televisión abierta y plataformas de streaming.

Si quieres saber dónde ver Suiza vs. Argelia EN VIVO, aquí encontrarás los horarios oficiales del partido, los canales que transmitirán el encuentro en cada país y las opciones online disponibles para seguir todas las incidencias del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Suiza vs. Argelia hoy?

El partido entre Suiza y Argelia se disputa este jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

País Hora Argentina 00:00 (viernes 3 de julio) Uruguay 00:00 (viernes 3 de julio) Chile 23:00 Paraguay 23:00 Bolivia 23:00 Venezuela 23:00 Colombia 22:00 Perú 22:00 Ecuador 22:00 Panamá 22:00 México 21:00 Costa Rica 21:00 Guatemala 21:00 El Salvador 21:00 Honduras 21:00 Nicaragua 21:00 República Dominicana 23:00 Estados Unidos (ET) 23:00 Estados Unidos (CT) 22:00 Estados Unidos (MT) 21:00 Estados Unidos (PT) 20:00 España 05:00 (viernes 3 de julio) Suiza 05:00 (viernes 3 de julio)

¿Qué canal transmite Suiza vs. Argelia EN VIVO por país?

La transmisión del Mundial 2026 cambia según el territorio. Estos son los canales y plataformas donde podrás seguir el encuentro en los principales países hispanohablantes.