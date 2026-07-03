Argelia vs. Suiza juegan hoy por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Con Granit Xhaka como su principal figura, los rossocrociati realizaron un gran papel en la fase de grupos, donde quedaron líderes y ahora el objetivo es continuar por la senda de triunfos y seguir haciendo historia en el magno evento. Sin embargo, la tarea no será sencilla; al frente tendrá un equipo fuerte físicamente y muy intenso en la marca.
¿Quieres ver el partido Suiza vs. Argelia en Estados Unidos o México? Te compartimos la guía de TV que transmitirá EN VIVO el duelo y la hora que iniciará el duelo, según tu localidad.
¿Dónde ver Suiza vs. Argelia EN VIVO por Mundial 2026 en Estados Unidos?
Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Suiza contra Argelia EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.
|Tipo de señal
|Canal/Plataforma
|TV por cable/satélite (inglés)
|Fox Network
|TV por cable/satélite (inglés)
|FOX One
|TV abierta/cable (español)
|Telemundo
Canales de TV para ver Suiza vs. Argelia
Revisa la guía de canales para que puedas disfrutar del partido entre Suiza contra Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026. En México, el compromiso será transmitido por ViX.
- Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
- Brasil: Disney Plus y CazéTV
- Canadá: TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS, CTV y RDS App
- Chile: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.
- Costa Rica: FOX+
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
- Honduras: Tigo Sports Honduras
- Italia: DAZN Italia
- México: ViX Mexico
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.
- Panamá: RPC, TVN Panamá, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, Telemetro y FOX Panamá
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.
- Puerto Rico: FOX Sports 2 y Telemundo
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+
- Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+
- Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
¿A qué hora juegan Suiza-Argelia en Estados Unidos, México y España?
La lista de horarios para que puedas ver el partido Suiza-Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026, según tu localidad.
- Estados Unidos (ET): 11:00 p.m.
- Estados Unidos (CT): 10:00 p. m.
- Estados Unidos (MT): 9:00 p. m.
- Estados Unidos (PT): 8:00 p.m.
- México (CDMX): 9:00 p.m.
- España: 5:00 a. m. (día siguiente)
- Puerto Rico: 11:00 p. m.
- República Dominicana: 11:00 p. m.
- Panamá: 10:00 p. m.
- Costa Rica: 9:00 p. m.
- El Salvador: 9:00 p. m.
- Guatemala: 9:00 p. m.
- Honduras: 9:00 p.m.
- Nicaragua: 9:00 p. m.
- Argentina: 12:00 a. m. (día siguiente)
- Brasil (Brasilia): 12:00 a. m. (día siguiente)
- Uruguay: 12:00 a. m. (día siguiente)
- Paraguay: 12:00 a. m. (día siguiente)
- Chile (Santiago): 11:00 p.m.
- Bolivia: 11:00 p.m.
- Venezuela: 11:00 p. m.
- Ecuador: 10:00 p. m.
- Perú: 10:00 p. m.
- Colombia: 10:00 p. m.