Argelia vs. Suiza juegan hoy por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá. Con Granit Xhaka como su principal figura, los rossocrociati realizaron un gran papel en la fase de grupos, donde quedaron líderes y ahora el objetivo es continuar por la senda de triunfos y seguir haciendo historia en el magno evento. Sin embargo, la tarea no será sencilla; al frente tendrá un equipo fuerte físicamente y muy intenso en la marca.

¿Quieres ver el partido Suiza vs. Argelia en Estados Unidos o México? Te compartimos la guía de TV que transmitirá EN VIVO el duelo y la hora que iniciará el duelo, según tu localidad.

¿Dónde ver Suiza vs. Argelia EN VIVO por Mundial 2026 en Estados Unidos?

Si estás en California, Texas, Florida, Nueva York u otro estado de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de televisión por señal abierta, cable y streaming online para ver el partido Suiza contra Argelia EN VIVO en español e inglés por la Copa Mundial FIFA 2026.

Tipo de señal Canal/Plataforma TV por cable/satélite (inglés) Fox Network TV por cable/satélite (inglés) FOX One TV abierta/cable (español) Telemundo

Canales de TV para ver Suiza vs. Argelia

Revisa la guía de canales para que puedas disfrutar del partido entre Suiza contra Argelia por los 16avos de final del Mundial 2026. En México, el compromiso será transmitido por ViX.

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV

Brasil: Disney Plus y CazéTV

Canadá: TSN+, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS, CTV y RDS App

Chile: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Colombia: DIRECTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+.

Costa Rica: FOX+

Ecuador: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio

Honduras: Tigo Sports Honduras

Italia: DAZN Italia

México: ViX Mexico

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Panamá: RPC, TVN Panamá, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO, Tigo Sports Panamá, Telemetro y FOX Panamá

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Perú: DIRECTV Sports, DGO y Paramount+.

Puerto Rico: FOX Sports 2 y Telemundo

España: DAZN Spain, DAZN Mundial y Movistar+

Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount+

Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

El partido entre Suiza y Argelia se disputa este jueves 2 de julio en Toronto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Mix MAG usando Gemini)

¿A qué hora juegan Suiza-Argelia en Estados Unidos, México y España?

La lista de horarios para que puedas ver el partido Suiza-Argelia por la Copa Mundial FIFA 2026, según tu localidad.

Estados Unidos (ET): 11:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 10:00 p. m.

Estados Unidos (MT): 9:00 p. m.

Estados Unidos (PT): 8:00 p.m.

México (CDMX): 9:00 p.m.

España: 5:00 a. m. (día siguiente)

Puerto Rico: 11:00 p. m.

República Dominicana: 11:00 p. m.

Panamá: 10:00 p. m.

Costa Rica: 9:00 p. m.

El Salvador: 9:00 p. m.

Guatemala: 9:00 p. m.

Honduras: 9:00 p.m.

Nicaragua: 9:00 p. m.

Argentina: 12:00 a. m. (día siguiente)

Brasil (Brasilia): 12:00 a. m. (día siguiente)

Uruguay: 12:00 a. m. (día siguiente)

Paraguay: 12:00 a. m. (día siguiente)

Chile (Santiago): 11:00 p.m.

Bolivia: 11:00 p.m.

Venezuela: 11:00 p. m.

Ecuador: 10:00 p. m.

Perú: 10:00 p. m.

Colombia: 10:00 p. m.