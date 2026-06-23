Un partido de pronóstico reservado. Si bien en la previa se puede decir que Portugal parte como favorito, este Mundial 2026 nos está sorprendiendo con los resultados. El equipo de Cristiano Ronaldo enfrentará a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K. Con un punto en los registros, la consigna es salir con el triunfo del Estadio NRG, Houston, para no complicar sus aspiraciones de clasificar a los dieciseisavos de final.

¿Quieres ver a Cristiano Ronaldo y Portugal en la Copa del Mundo? Te presentamos la guía de canales que televisarán el partido de los lusos contra Uzbekistán hoy martes 23 de junio, desde las 13:00 horas (ET), 19:00 horas (Madrid) y 11:00 horas (México).

¿Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán, con Cristiano Ronaldo, por el Mundial 2026?

Ver Portugal vs. Uzbekistán, hoy martes 23 de junio, por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. A continuación, revisa los canales que televisarán el partido según tu localidad.

País Canales Argentina TyC Sports Argentina, Telefe Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+, mitelefe y Paramount+ Estados Unidos FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio. México Azteca 7, Azteca Deportes EN VIVO y ViX España DAZN, DAZN Mundial y Movistar Brasil Disney Plus y Cazé TV Chile Chilevisión, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ Colombia Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+ Costa Rica FOX y FOX+ Ecuador DIRECTV Sports, DGO y Paramount+ Honduras Telecadena 7 y 4, Caribbean, ENet TV Italia DAZN Italia Nicaragua Tigo Sports Nicaragua Panamá Tigo Sports Panamá Paraguay GEN y Trece Perú DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount+. Portugal Sport TV1, Sport TV2, TVI, Sport TV Multiscreen, Sport TV5, TVI Player y LiveMode Puerto Rico Telemundo y NAICOM Uruguay DIRECTV Sports, DGO, Disney Plus, AUF TV y Paramount+ Venezuela Televen, DSports, DGO, Televen MAX y DAZN

Para los aficionados en México que buscan seguir las incidencias del compromiso entre Portugal y Uzbekistán, la transmisión en directo estará disponible en televisión abierta por la señal de Azteca 7 y mediante las plataformas de Azteca Deportes. Asimismo, la plataforma ViX llevará todas las emociones del encuentro vía streaming.

La señal televisiva en España para el vibrante encuentro que protagonizará Cristiano Ronaldo estará a cargo de DAZN y Movistar+. Ambas cadenas, junto a la señal exclusiva de DAZN Mundial, emitirán el partido EN VIVO al contar con los derechos autorizados para la cobertura completa de la Copa del Mundo 2026.

HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2026. Canales para ver EN VIVO el partido de Portugal vs. Uzbekistán 23 de junio por la Jornada 2 del grupo K del Mundial 2026 en el Estadio NRG, Houston, Estados Unidos. FOTO creada por Gemini.

Para los aficionados en territorio estadounidense que no quieren perderse el choque del Grupo K por el Mundial 2026, la transmisión en inglés estará disponible en señal abierta por FOX Network. Por otro lado, la cobertura oficial en español para toda la comunidad latina llegará a las pantallas a través de Telemundo y sus plataformas digitales de Telemundo Deportes, contando además con opciones de streaming y televisión por suscripción como fuboTV.

Horarios, dónde juega y en qué canal ver Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Competición: Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo: Fase de grupos - Jornada 2 (Grupo K)

Cuándo juegan: Martes 23 de junio de 2026

Hora: 12:00 PM (Perú / EE. UU. CT)

Canal: DirecTV Sports, DGO y Paramount (para gran parte de América Latina)

Estadio: NRG Stadium (Estadio Houston)

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

Ciudad y país: Houston, Texas, Estados Unidos

Historial: Primer enfrentamiento oficial en la historia de ambas selecciones

Portugal, con Cristiano Ronaldo como su principal figura, llega a la contienda con la obligación de lograr un triunfo. Otro resultado los complicaría sus opciones de clasificar a la siguiente fase del Mundial 2026. El partido, que se realizará en NRG Stadium este martes 23 de junio, promete ser el más emocionante.