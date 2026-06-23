La lucha por los boletos a los dieciseisavos de final continúa este martes 23 de junio con el enfrentamiento entre Portugal y Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, desde las 11:00 horas del Centro de México (1:00 p.m. ET y 10:00 a.m. PT en Estados Unidos), en un duelo que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo.
Los aficionados que deseen seguir el partido EN VIVO tendrán diferentes opciones de transmisión según el país donde se encuentren. Desde televisión abierta y señales deportivas especializadas hasta plataformas de streaming, la cobertura del encuentro estará disponible en gran parte de América y Europa.
En México, el choque entre portugueses y uzbekos será exclusivo de ViX Premium. La plataforma de TelevisaUnivision ofrecerá la transmisión íntegra del partido, por lo que no estará disponible en canales de televisión abierta ni en señales deportivas tradicionales.
Para la audiencia de Estados Unidos, FOX Network emitirá el encuentro en inglés, mientras que Telemundo hará lo propio para el público hispanohablante. Asimismo, los servicios FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV permitirán seguir todas las acciones desde teléfonos móviles, Smart TV, tabletas y computadoras.
En España, los derechos de transmisión corresponden a Movistar+, DAZN Spain y DAZN Mundial, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del compromiso desde Houston.
Por otro lado, en Sudamérica, la señal internacional de DIRECTV Sports y la plataforma DGO concentrarán gran parte de la cobertura en países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Colombia contará además con opciones locales para seguir las incidencias del encuentro.
En Bolivia, la transmisión estará disponible mediante Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia y Entel TV, mientras que en Paraguay los aficionados podrán seguir el partido a través de GEN y Trece.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Portugal vs. Uzbekistán?
|PAÍS
|HORARIO
|CANALES TV
|STREAMING
|México
|11:00 a.m.
|—
|ViX Premium
|Estados Unidos (ET)
|1:00 p.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Estados Unidos (PT)
|10:00 a.m.
|FOX Network, Telemundo
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|España
|20:00
|Movistar+
|DAZN Spain, DAZN Mundial
|Portugal
|18:00
|Sport TV 1, Sport TV 2, TVI, Sport TV 5
|Sport TV Multiscreen, TVI Player
|Argentina
|14:00
|TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports
|DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, mitelefe, Paramount+
|Colombia
|12:00 p.m.
|Win Sports, DIRECTV Sports Colombia
|Win Play, DGO, Paramount+
|Chile
|1:00 p.m.
|Chilevisión, DIRECTV Sports Chile
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Ecuador
|12:00 p.m.
|DIRECTV Sports Ecuador
|DGO, Paramount+
|Perú
|12:00 p.m.
|DIRECTV Sports Perú
|DGO, Disney+ Premium, Paramount+
|Uruguay
|2:00 p.m.
|DIRECTV Sports Uruguay
|DGO, AUF TV, Disney+ Premium, Paramount+
|Venezuela
|1:00 p.m.
|DIRECTV Sports Venezuela
|DGO
|Bolivia
|1:00 p.m.
|Red Uno, Unitel
|Tigo Sports Bolivia, Entel TV
|Paraguay
|1:00 p.m.
|GEN, Trece
|—
|Brasil
|2:00 p.m.
|—
|Disney+ Premium Brasil, CazéTV
|Panamá
|12:00 p.m.
|—
|Tigo Sports Panamá
|Costa Rica
|11:00 a.m.
|FOX, FOX+
|—
|Guatemala
|11:00 a.m.
|TeleOnce Guatemala, Chapín TV, FOX Guatemala
|Tigo Sports Guatemala
|Honduras
|11:00 a.m.
|Telecadena 7 y 4
|DTVC+, Tigo Sports Honduras
|El Salvador
|11:00 a.m.
|—
|Tigo Sports El Salvador
|Nicaragua
|11:00 a.m.
|—
|Tigo Sports Nicaragua
|República Dominicana
|1:00 p.m.
|CDN Deportes, Pio Deportes
|—
|Puerto Rico
|1:00 p.m.
|Telemundo
|NAICOM
|Canadá
|1:00 p.m. ET
|TSN1, TSN3, TSN4, TSN5, RDS
|TSN+, RDS App
Canales de Telemundo y FOX para ver Portugal vs. Uzbekistán en Estados Unidos
La audiencia estadounidense contará con dos opciones principales para seguir el encuentro. FOX Network ofrecerá la transmisión en inglés, mientras que Telemundo tendrá la cobertura completa en español para el público hispano.
Además, el partido podrá verse vía streaming mediante FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV, plataformas compatibles con Smart TV, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Android TV, iPhone, iPad y dispositivos Android.
|Ciudad / Estado
|Telemundo
|FOX Network
|Streaming
|Nueva York, NY
|Canal 47
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Miami, FL
|Canal 51
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Orlando, FL
|Canal 31
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Tampa, FL
|Canal 49
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Atlanta, GA
|Canal 47.2
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Chicago, IL
|Canal 44
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Dallas, TX
|Canal 39
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Houston, TX
|Canal 47
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Los Ángeles, CA
|Telemundo 52
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
|Phoenix, AZ
|Canal 39
|FOX Network
|FOX One, Telemundo Deportes En Vivo, fuboTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO Portugal vs. Uzbekistán
- Partido: Portugal vs. Uzbekistán
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 – Grupo K
- Fecha: Martes 23 de junio de 2026
- Hora en Estados Unidos: 1:00 p.m. ET / 12:00 p.m. CT / 11:00 a.m. MT / 10:00 a.m. PT
- Hora en México: 11:00 a.m.
- Hora en España: 20:00
- Hora en Portugal: 18:00
- TV en Estados Unidos: FOX Network y Telemundo
- Streaming en Estados Unidos: FOX One, Telemundo Deportes En Vivo y fuboTV
- Streaming en México: ViX Premium
- TV en España: Movistar+
- Streaming en España: DAZN Spain y DAZN Mundial
- Estadio: NRG Stadium
- Ciudad: Houston, Texas
- Capacidad: 72,000 espectadores aproximadamente