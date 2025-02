Este domingo 9 de febrero se estará llevando a cabo el Super Bowl 2025 con el enfrentamiento entre Kansas City Chiefs vs. Philadelphia Eagles , desde el Estadio Caesars Superdome de New Orleans . Pero si hay algo que interesa a fanáticos y no fanáticos de la NFL, es el Halftime Show, que esta vez contará con la presencia del mejor rapero del 2024, Kendrick Lamar, quien brindará un espectáculo de medio tiempo junto a SZA. Aquí te cuento todos los detalles para seguir la transmisión en TV y Streaming .

Horarios y canales de televisión para seguir la presentación de Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 9 de febrero desde el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana (Foto: AFP)

¿Dónde ver el Halftime Show del Super Bowl 2025 en Estados Unidos?

En los Estados Unidos, el Halftime Show del Super Bowl 2025 estará disponible mediante FOX (señal en inglés) y Telemundo Deportes (señal en español). Además, las plataformas de streaming serán Tubi, Fubo, DirecTV Stream, Sling TV, YouTube TV y Hulu con Live TV.

El Super Bowl 2025 se celebra este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con el juego entre Kansas City Chiefs y Philaldelphia Eagles por la final de la NFL y el show de medio tiempo con la actuación de Kendrick Lamar. Sigue la transmisión oficial vía Tubi TV EN VIVO y EN DIRECTO para ver el evento deportivo en los Estados Unidos.

¿Dónde ver el Halftime Show del Super Bowl 2025 en España?

La transmisión del Halftime Show del Super Bowl 2025 desde España será a través de DAZN vía NFL Game Pass. Esta es la única alternativa para poder ver el mega evento en la final de los Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs.

¿Dónde ver el Halftime Show del Super Bowl 2025 en Colombia?

Si te encuentras en Colombia, la transmisión del Halftime Show del Super Bowl 2025 con Kendrick Lamar será a través de ESPN o Disney+ en streaming, al igual que en la plataforma DAZN vía NFL Game Pass. Estas son las opciones en territorio colombiano para seguir el evento.

¿Dónde ver el Halftime Show del Super Bowl 2025 en México?

Luego de Estados Unidos, el territorio con más fanáticos del fútbol americano es México. En dicho país, habrán canales de señal abierta como Canal 5 de Televisa y TV Azteca 7 que van a pasar el Halftime Show del Super Bowl 2025, mientras que ESPN y FOX Sports serán los canales de paga. Cabe señalar que también puedes ver los encuentros a través de NFL+ en streaming o Disney+.

Mira en señal abierta vía TV Azteca el Halftime Show del Super Bowl 2025, al medio tiempo del Super Tazón entre Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver el Halftime Show del Super Bowl 2025 en Argentina?

Al igual que en toda la temporada, mira el Halftime Show del Super Bowl 2025 en Argentina a través de ESPN y Fox Sports en TV, mientras que en Streaming será mediante Disney+ o DAZN vía NFL Game Pass.

¿Dónde ver el Halftime Show del Super Bowl 2025 en Perú?

Si vives en Perú y quieres ver el Halftime Show del Super Bowl 2025 con Kendrick Lamar, síguelo a través de ESPN o Disney+ desde cualquier dispositivo móvil, para seguir el espectáculo de medio tiempo que estaría iniciando entre las 8:00 p.m. y 8:30 p.m. hora de Perú.

¿Dónde ver el Halftime Show del Super Bowl 2025 en Chile?

En Chile, la transmisión del Halftime Show del Super Bowl 2025 será a través de ESPN en TV, mientras que en Streaming podrás seguirlo mediante Disney+ o DAZN a través de NFL Game Pass, aunque en ambas debes pagar un costo de suscripción.

¿Quiénes cantarán en el Show del Super Bowl 2025 y cuánto tiempo dura?

El encargado de brindar el Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2025 será Kendrick Lamar, este domingo 9 de febrero desde el Caesars Superdome de New Orleans. Recordemos que el famoso rapero ya ha participado de un Halftime Show del Super Bowl y fue en la edición LVI junto a Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Eminem, aunque esta vez él será el protagonista del evento.

Junto a Kendrick Lamar, saldrá otra cantante del momento, SZA, quien lidera los principales rankings de la música en las principales plataformas. De momento, esta es la única colaboración confirmada para su show, aunque también se ha rumoreado sobre la presencia de Baby Keem, Dr. Dree o Snoop Dogg.

El Super Bowl 2025 se celebra este domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, con el juego entre Kansas City Chiefs y Philaldelphia Eagles por la final de la NFL y el show de medio tiempo con la actuación de Kendrick Lamar. Sigue la transmisión oficial vía Telemundo Deportes EN VIVO y EN DIRECTO para ver el evento deportivo en los Estados Unidos.