El Estadio Filadelfia será escenario de un gran partido este viernes 19 de junio porque se jugará el Brasil vs. Haití por la Fecha 2 del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026. Como es un encuentro imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil vs. Haití en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026 este viernes 19 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:30 pm
- Estados Unidos (CT): 7:30 pm
- Estados Unidos (MT): 6:30 pm
- Estados Unidos (PT): 5:30 pm
- México (CDMX): 6:30 pm
- España: 2:30 am del miércoles 10 de junio
- Puerto Rico: 8:30 pm
- Costa Rica: 6:30 pm
- República Dominicana: 8:30 pm
- El Salvador: 6:30 pm
- Guatemala: 6:30 pm
- Honduras: 6:30 pm
- Nicaragua: 6:30 pm
- Panamá: 7:30 pm
- Argentina: 9:30 pm
- Brasil (Brasilia): 9:30 pm
- Uruguay: 9:30 pm
- Chile (Santiago): 8:30 pm
- Paraguay: 9:30 pm
- Bolivia: 8:30 pm
- Venezuela: 8:30 pm
- Ecuador: 7:30 pm
- Perú: 7:30 pm
- Colombia: 7:30 pm
Posibles formaciones del Brasil vs. Haití
- Brasil: Alisson, Roger Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, D. Santos, Casemiro, B. Guimaraes, Raphinha, Lucas Paqueta, V. Júnior e Igor Thiago.
- Haití: J. Placide, Arcus Carlens, Ricardo Ade, H. Delcroix, Martin Experience, Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence, Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil vs. Haití?
Este viernes 19 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
- Alemania: Das Erste, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play, Disney+ Premium Brazil
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, FOX+
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
- República Dominicana: ViX, Pio Deportes