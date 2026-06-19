La segunda presentación del equipo de Carlo Ancelotti en el Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 19 de junio, no te pierdas la transmisión de Brasil vs. Haití EN VIVO en señal abierta, encuentro que se disputará desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia y podrás mirarlo a través de la señal de Canal 5 y TUDN en TV abierta desde México, a partir de las 18:30 horas CDMX. El ‘Scratch’ igualó en su primer encuentro ante Marruecos y buscará el triunfo que les permita escalar a la primera posición.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?
El partido entre Brasil vs. Haití se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México. La señal estará disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de televisión de paga del país.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?
Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. Algunas funciones pueden requerir una cuenta activa o suscripción según la región y el dispositivo utilizado.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Brasil vs. Haití por la Copa Mundial FIFA 2026?
TUDN tendrá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis, comentarios y transmisión en directo desde el AT&T Stadium.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales sistemas de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
- Canal 503 de Megacable
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Brasil vs. Haití en Estados Unidos?
Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
- Disponible en ViX para dispositivos compatibles
Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Haití EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Viernes 19 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos
- Horario: 18:30 horas CDMX
- Canal TV: Canal 5 y TUDN
- Streaming: ViX Premium