La segunda presentación del equipo de Carlo Ancelotti en el Mundial de Fútbol 2026. Este viernes 19 de junio, no te pierdas la transmisión de Brasil vs. Haití EN VIVO en señal abierta, encuentro que se disputará desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia y podrás mirarlo a través de la señal de Canal 5 y TUDN en TV abierta desde México, a partir de las 18:30 horas CDMX . El ‘Scratch’ igualó en su primer encuentro ante Marruecos y buscará el triunfo que les permita escalar a la primera posición.

Señal de ViX Premium en vivo para seguir Brasil vs. Haití online, este viernes 19 de junio, por la Jornada 2 del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Brasil vs. Haití por el Mundial 2026?

El partido entre Brasil vs. Haití se transmitirá EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa para todo México. La señal estará disponible en televisión abierta y también mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por Internet?

Los aficionados también podrán seguir el partido mediante las plataformas digitales de Televisa, incluyendo ViX, compatible con teléfonos móviles, computadoras, tabletas y Smart TV. Algunas funciones pueden requerir una cuenta activa o suscripción según la región y el dispositivo utilizado.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Brasil vs. Haití por la Copa Mundial FIFA 2026?

TUDN tendrá una cobertura especial del encuentro con programación previa, análisis, comentarios y transmisión en directo desde el AT&T Stadium.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales sistemas de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

Canal 503 de Megacable

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Brasil vs. Haití en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Disponible en ViX para dispositivos compatibles

Horario, TV y dónde ver Brasil vs. Haití EN VIVO por el Mundial 2026

Fecha: Viernes 19 de junio de 2026

Viernes 19 de junio de 2026 Lugar: Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos

Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos Horario: 18:30 horas CDMX

18:30 horas CDMX Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium