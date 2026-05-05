Conoce los canales TV abierta, cable y streaming online para ver Arsenal-Atlético en vivo este 5 de mayo por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
Conoce los canales TV abierta, cable y streaming online para ver Arsenal-Atlético en vivo este 5 de mayo por la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League. (Foto: Composición Mag)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League el martes 5 de mayo, a partir de las 20 horas local (UK) / 21 horas ESP / 15 horas ET en el Emirates Stadium por el pase a la gran final. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, te comparto la lista de canales de televisión señal abierta, cable y streaming online disponible para ver el enfrentamiento entre Gunners vs. Colchoneros desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.

Atlético de Madrid y Arsenal dejaron abierta su eliminatoria tras un intenso empate en el Estadio Metropolitano, donde Viktor Gyökeres abrió el marcador desde el punto de penalti en la primera parte y Julián Álvarez respondió con otro lanzamiento convertido después del descanso. El conjunto de Diego Simeone mostró mayor empuje ofensivo conforme avanzó el encuentro, en una noche que volvió a confirmar el gran momento goleador del equipo rojiblanco en la UEFA Champions League, donde ya suma un récord histórico de 35 tantos en una misma edición, con diez de ellos firmados por Álvarez.

Arsenal vs. Atlético Madrid juegan la semifinal de vuelta por la UEFA Champions League este martes 5 de mayo a partir de las 20 horas en el Emirates Stadium. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)
Arsenal vs. Atlético Madrid juegan la semifinal de vuelta por la UEFA Champions League este martes 5 de mayo a partir de las 20 horas en el Emirates Stadium. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)

Qué canal TV ver Arsenal-Atlético Madrid EN VIVO GRATIS por Champions

Revisa cómo y dónde ver el partido Arsenal–Atlético de Madrid hoy martes 5 de mayo tendrá operadores distintos según región, pero con dos patrones claros: HBO Max/TNT en México y ESPN/Disney+ en casi toda Sudamérica.

Reino UnidoAmazon Prime Video, BBC Radio 5 Live
 
EE.UUCBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
AfganistánArezo TvSolh Deportes 1Meraj Deportes
AlbaniaTring Sport 1Tring
ArgeliabeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
Samoa AmericanaDeportes de tvWAN
AndorraCanal+ Pie
AngolaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
ArgentinaESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
ArmeniaDeportes rápidos TV rápida
AustriaSky Sport Austria 1Sky Go Austriatabii
AzerbaiyánCBC Sport Azerbaijantabii
BahréinbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
BangladeshSony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4tapmad
BielorrusiaOkko SportSport TV Bielorrusia
BélgicaClub RTLProximus PickxRTL PlayVTM 2Pickx+ Sports 1VTM GOtabii
BeliceESPN NorteNexgen
BenínSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
ButánSony LIVtapmad
BoliviaESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
Bosnia y HerzegovinaMoja TVArena Sport 1P
BotsuanaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
BrasilTNT BrasilSBTZappingClaro TV+Max BrasilSky+Vivo Play
Islas Vírgenes BritánicasBlue
Brunei DarussalambeIN Sports 1 Tailandia beIN Sports Connect
BulgariaMAX Sport 3tabii
Burkina FasoSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
BurundiSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
CamboyabeIN Sports 1 Tailandia beIN Sports Connect
CamerúnSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
CanadáDAZN Canadá fuboTV Canadá
Islas de Cabo VerdeSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
Islas CaimánBlue
República CentroafricanaSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
ChadSuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATODNew World Sport1
ChileESPN Premium ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
Taipéi chinoeltaott.tv
ColombiaESPN ColombiaDisney+ Premium Surtabii
ComorasSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
República Democrática del CongoSuperSport MaXimo 1 SuperSport MaXimo 1 DStv Now SuperSport Football Plus ROA SuperSport Football Plus ROA Supersport Grandstand ROA Supersport Grandstand ROA New World Sport 1 New World Sport 1
Costa RicaESPN NorteDisney+ Premium Norte
CroaciaArena Sport 1 CroatiaMAXtv a Gotabii
ChipreCytavision en GoCytavision Sports 3tabii
República ChecaOnePlayNova Sport 6 CZ
Costa de MarfilSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
DinamarcaTV3+ HDViaplay Dinamarcatabii
YibutiSuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATODNew World Sport1
República DominicanaESPN NorteDisney+ Premium Norte
EcuadorESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
EgiptobeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
El SalvadorESPN NorteDisney+ Premium Norte
Guinea EcuatorialSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
EritreaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
EstoniaGo3 Extra Sports Estoniatabii
EtiopíaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
Islas FeroeTV3+ HD
FiyiDeportes de tvWAN
FinlandiaV Sport PremiumMTV Urheilu 1MTV Katsomotabii
FranciaCanal+ FootmyCANALtabii
GabónSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
GambiaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
AlemaniaAmazon Prime Videotabii
GhanaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
GreciaCosmote Sport 1 HDtabii
GuatemalaESPN NorteDisney+ Premium Norte
GuineaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
Guinea-BissauSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
HaitíTele Haití
HondurasESPN NorteDisney+ Premium Norte
Hong KongbeIN Sports Connect Hong Kong beIN Sports 3 Hong Kong
HungríaRTL+tabii
IslandiaViaplay IslandiaSÝN Sport Viaplaytabii
IndiaSony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3JioTVSONY TEN 4tabii
IndonesiabeIN Sports 1 IndonesiabeIN Sports Connect IndonesiaVidiotabii
IránbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONNECT
IrakbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
República de IrlandaAmazon Prime VideoPremier Deportes ROI 1tabiiBBC Radio 5 En Vivo
Israel5Sport5 en vivo
ItaliaSky Sport 251SKY Go ItaliaSky Sport UnoNOW TVtabii
JamaicaBlue
JapónWOWOW en vivo WOWOW
JordánbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
KeniaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROAGOtv
República de CoreaSPOTV NOWSPOTV Prime
KosovoTring Sport 1ART Sport 1ArtMotionArena 1 PremiumTV Vala Kosovo Telecom
KuwaitbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
LaosbeIN Sports 1 Tailandia beIN Sports Connect
LetoniaGo3 Extra Sports Letonia
LíbanobeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
LesotoSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
LiberiaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
LibiabeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
LiechtensteinBlue Sport D 2Blue SportBlue Sport 1 Livetabii
LituaniaGo3 Extra Sports Lituania
LuxemburgoRTL 2Pickx+ Deportes 1tabii
MacaoTDM DesportoiQiyi
macedoniaArena 1 Premium
MadagascarSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
MalawiSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
MalasiabeIN Sports MalaysiabeIN Sports Connect Malaysiasookatabii
MaldivasSony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4Medianet
MalíSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
MaltaTSN1 MaltaGO TV Anywheretabii
MauritaniaSuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATODNew World Sport1
MauricioSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
MayotteSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
MéxicoTNT SportsMax Méxicotabii
MongoliaPremier Sports 2
MontenegroArena 1 Premium
MarruecosbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
MozambiqueSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
MyanmarCanal+ MyanmarCanal + Deportes 1 Myanmar
NamibiaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
NepalSony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4tapmad
Países BajosZiggo GoZiggo Sporttabii
Nueva ZelandaDAZN Nueva Zelanda
NicaraguaESPN NorteDisney+ Premium Norte
NígerSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
NigeriaSuperSport MaXimo 1SuperSport Fútbol Plus NigeriaDStv Ahora
NoruegaTV 2 Playtabii
OmánbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
PakistánSony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4tapmad
PalestinabeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
PanamáBluuESPN NorteDisney+ Premium Norte
ParaguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
PerúESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
FilipinasbeIN Sports 1 Filipinas beIN Sports Connect Filipinas
PoloniaCanal+tabiiCanal+ Extra 1
PortugalSport TV MultipantallaSport TV5tabii
Puerto RicoCBSViXNAICOM
CatarbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
ReuniónSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
RumaniaDigi Sport 1 RumaniaDigi OnlinePrima Sport 1Orange TV GoPrima Playtabii
RuandaSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
Santa ElenaSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
San MarinoSky Sport 251SKY Go ItaliaSky Sport UnoNOW TVtabii
Arabia SauditabeIN Sports HD 1beIN SPORTS CONECTADO A Dtabii
SenegalSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
SeychellesSuperSport MaXimo 1BluuDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
Sierra LeonaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
SingapurStarHub TV+beIN Sports Singapur beIN Sports Connect Singapur
EslovaquiaVoyotabiiNova Sport 6
EsloveniaCanal Atabii
SomaliaSuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATOD
SudáfricaSuperSport MaXimo 1SuperSport Premier LeagueDStv AppSuperSport Grandstand
Sudán del SurbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONNECTD TV Now TOD
EspañaMovistar+Movistar Liga de Campeonestabii
Sri LankaSony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4tapmad
SudánSuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATOD
SurinamBluuATV Surinam
SuazilandiaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
SueciaViaplay SueciaV Sport Premiumtabii
SuizaBlue Sport D 2Blue SportCanal+ FootBlue Sport 1 LiveSunrise TV
SiriabeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
Santo Tomé y PríncipeSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
TayikistánVarzish SportFútbol TV
TanzaniaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
TailandiabeIN Sports 1 Tailandia beIN Sports ConnectAIS PLAY
IrSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
TongaDeportes de tvWAN
Trinidad y TobagoBlue
TúnezbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
PavoTRT 1Digiturk Playtabii
UgandaSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
UcraniaMegogoMEGOGO Fútbol 1
Emiratos Árabes UnidosbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
UruguayESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
UzbekistánFútbol TVZoʻr TV
VanuatuDeportes de tvWAN
VenezuelaESPN ColombiaDisney+ Premium Surinter
VietnamEN FootballVTVcab ENON PlusVTV Prime
YemenbeIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
ZambiaSuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
ZimbabueSuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
Consulta quién ganó el partido de Atlético de Madrid vs. Arsenal, este miércoles 29 de abril, por la semifinal ida de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta quién ganó el partido de Atlético de Madrid vs. Arsenal, este miércoles 29 de abril, por la semifinal ida de la UEFA Champions League 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora juega Arsenal - Atlético Madrid EN VIVO por Champions?

  • España (peninsular) – Madrid: Hora local 21:00
  • Reino Unido – Londres: Hora local 20:00
  • México (Centro: CDMX) – Ciudad de México: Hora local: 13:00
  • México (Pacífico: Tijuana) – Tijuana: Hora local: 11:00
  • México (Sureste: Cancún) – Cancún: Hora local: 14:00
  • Estados Unidos (ET) – Nueva York: Hora local: 15:00
  • Estados Unidos (CT) – Chicago: Hora local: 14:00
  • Estados Unidos (MT) – Denver: Hora local: 13:00
  • Estados Unidos (PT) – Los Ángeles: Hora local: 12:00
  • Canadá (ET) – Toronto: Hora local: 15:00
  • Perú – Lima: Hora local: 14:00
  • Colombia – Bogotá: Hora local: 14:00
  • Ecuador – Quito: Hora local: 14:00
  • Bolivia – La Paz: Hora local: 15:00
  • Venezuela – Caracas: Hora local: 15:00
  • Chile – Santiago: Hora local: 16:00
  • Argentina – Buenos Aires: Hora local 16:00
  • Uruguay – Montevideo: Hora local: 16:00
  • Paraguay – Asunción: Hora local: 16:00
  • Brasil (Brasilia) – São Paulo: Hora local 16:00
  • Brasil (Manaos) – Manaos: Hora local 15:00
  • Brasil (Acre) – Rio Branco: Hora local 14:00
  • República Dominicana – Santo Domingo: Hora local: 16:00
  • Puerto Rico – San Juan: Hora local 16:00
  • Emiratos Árabes Unidos – Dubái: Hora local 23:00
  • India – Nueva Delhi: Hora local 00:30 (madrugada 6/5)
  • China – Pekín: Hora local 03:00 (madrugada 6/5)
  • Japón – Tokio: Hora local 04:00 (madrugada 6/5)
  • Australia (Sydney) – Sídney: Hora local 05:00 (madrugada 6/5)
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS