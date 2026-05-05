El Arsenal recibe al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League el martes 5 de mayo, a partir de las 20 horas local (UK) / 21 horas ESP / 15 horas ET en el Emirates Stadium por el pase a la gran final. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo online? A continuación, te comparto la lista de canales de televisión señal abierta, cable y streaming online disponible para ver el enfrentamiento entre Gunners vs. Colchoneros desde Estados Unidos, España, México y otros países del mundo.
Atlético de Madrid y Arsenal dejaron abierta su eliminatoria tras un intenso empate en el Estadio Metropolitano, donde Viktor Gyökeres abrió el marcador desde el punto de penalti en la primera parte y Julián Álvarez respondió con otro lanzamiento convertido después del descanso. El conjunto de Diego Simeone mostró mayor empuje ofensivo conforme avanzó el encuentro, en una noche que volvió a confirmar el gran momento goleador del equipo rojiblanco en la UEFA Champions League, donde ya suma un récord histórico de 35 tantos en una misma edición, con diez de ellos firmados por Álvarez.
Qué canal TV ver Arsenal-Atlético Madrid EN VIVO GRATIS por Champions
Revisa cómo y dónde ver el partido Arsenal–Atlético de Madrid hoy martes 5 de mayo tendrá operadores distintos según región, pero con dos patrones claros: HBO Max/TNT en México y ESPN/Disney+ en casi toda Sudamérica.
|Reino Unido
|Amazon Prime Video, BBC Radio 5 Live
|EE.UU
|CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
|Afganistán
|Arezo TvSolh Deportes 1Meraj Deportes
|Albania
|Tring Sport 1Tring
|Argelia
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
|Samoa Americana
|Deportes de tvWAN
|Andorra
|Canal+ Pie
|Angola
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Argentina
|ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
|Armenia
|Deportes rápidos TV rápida
|Austria
|Sky Sport Austria 1Sky Go Austriatabii
|Azerbaiyán
|CBC Sport Azerbaijantabii
|Bahréin
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
|Bangladesh
|Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4tapmad
|Bielorrusia
|Okko SportSport TV Bielorrusia
|Bélgica
|Club RTLProximus PickxRTL PlayVTM 2Pickx+ Sports 1VTM GOtabii
|Belice
|ESPN NorteNexgen
|Benín
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Bután
|Sony LIVtapmad
|Bolivia
|ESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
|Bosnia y Herzegovina
|Moja TVArena Sport 1P
|Botsuana
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Brasil
|TNT BrasilSBTZappingClaro TV+Max BrasilSky+Vivo Play
|Islas Vírgenes Británicas
|Blue
|Brunei Darussalam
|beIN Sports 1 Tailandia beIN Sports Connect
|Bulgaria
|MAX Sport 3tabii
|Burkina Faso
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Burundi
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Camboya
|beIN Sports 1 Tailandia beIN Sports Connect
|Camerún
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Canadá
|DAZN Canadá fuboTV Canadá
|Islas de Cabo Verde
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Islas Caimán
|Blue
|República Centroafricana
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Chad
|SuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATODNew World Sport1
|Chile
|ESPN Premium ChileESPN ChileDisney+ Premium Chile
|Taipéi chino
|eltaott.tv
|Colombia
|ESPN ColombiaDisney+ Premium Surtabii
|Comoras
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|República Democrática del Congo
|SuperSport MaXimo 1 SuperSport MaXimo 1 DStv Now SuperSport Football Plus ROA SuperSport Football Plus ROA Supersport Grandstand ROA Supersport Grandstand ROA New World Sport 1 New World Sport 1
|Costa Rica
|ESPN NorteDisney+ Premium Norte
|Croacia
|Arena Sport 1 CroatiaMAXtv a Gotabii
|Chipre
|Cytavision en GoCytavision Sports 3tabii
|República Checa
|OnePlayNova Sport 6 CZ
|Costa de Marfil
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Dinamarca
|TV3+ HDViaplay Dinamarcatabii
|Yibuti
|SuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATODNew World Sport1
|República Dominicana
|ESPN NorteDisney+ Premium Norte
|Ecuador
|ESPN ColombiaDisney+ Premium Sur
|Egipto
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
|El Salvador
|ESPN NorteDisney+ Premium Norte
|Guinea Ecuatorial
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Eritrea
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Estonia
|Go3 Extra Sports Estoniatabii
|Etiopía
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Islas Feroe
|TV3+ HD
|Fiyi
|Deportes de tvWAN
|Finlandia
|V Sport PremiumMTV Urheilu 1MTV Katsomotabii
|Francia
|Canal+ FootmyCANALtabii
|Gabón
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Gambia
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Alemania
|Amazon Prime Videotabii
|Ghana
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Grecia
|Cosmote Sport 1 HDtabii
|Guatemala
|ESPN NorteDisney+ Premium Norte
|Guinea
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Guinea-Bissau
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Haití
|Tele Haití
|Honduras
|ESPN NorteDisney+ Premium Norte
|Hong Kong
|beIN Sports Connect Hong Kong beIN Sports 3 Hong Kong
|Hungría
|RTL+tabii
|Islandia
|Viaplay IslandiaSÝN Sport Viaplaytabii
|India
|Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3JioTVSONY TEN 4tabii
|Indonesia
|beIN Sports 1 IndonesiabeIN Sports Connect IndonesiaVidiotabii
|Irán
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONNECT
|Irak
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
|República de Irlanda
|Amazon Prime VideoPremier Deportes ROI 1tabiiBBC Radio 5 En Vivo
|Israel
|5Sport5 en vivo
|Italia
|Sky Sport 251SKY Go ItaliaSky Sport UnoNOW TVtabii
|Jamaica
|Blue
|Japón
|WOWOW en vivo WOWOW
|Jordán
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
|Kenia
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROAGOtv
|República de Corea
|SPOTV NOWSPOTV Prime
|Kosovo
|Tring Sport 1ART Sport 1ArtMotionArena 1 PremiumTV Vala Kosovo Telecom
|Kuwait
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
|Laos
|beIN Sports 1 Tailandia beIN Sports Connect
|Letonia
|Go3 Extra Sports Letonia
|Líbano
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
|Lesoto
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Liberia
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Libia
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
|Liechtenstein
|Blue Sport D 2Blue SportBlue Sport 1 Livetabii
|Lituania
|Go3 Extra Sports Lituania
|Luxemburgo
|RTL 2Pickx+ Deportes 1tabii
|Macao
|TDM DesportoiQiyi
|macedonia
|Arena 1 Premium
|Madagascar
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Malawi
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Malasia
|beIN Sports MalaysiabeIN Sports Connect Malaysiasookatabii
|Maldivas
|Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4Medianet
|Malí
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Malta
|TSN1 MaltaGO TV Anywheretabii
|Mauritania
|SuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATODNew World Sport1
|Mauricio
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Mayotte
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|México
|TNT SportsMax Méxicotabii
|Mongolia
|Premier Sports 2
|Montenegro
|Arena 1 Premium
|Marruecos
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
|Mozambique
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Myanmar
|Canal+ MyanmarCanal + Deportes 1 Myanmar
|Namibia
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Nepal
|Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4tapmad
|Países Bajos
|Ziggo GoZiggo Sporttabii
|Nueva Zelanda
|DAZN Nueva Zelanda
|Nicaragua
|ESPN NorteDisney+ Premium Norte
|Níger
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Nigeria
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Fútbol Plus NigeriaDStv Ahora
|Noruega
|TV 2 Playtabii
|Omán
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
|Pakistán
|Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4tapmad
|Palestina
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
|Panamá
|BluuESPN NorteDisney+ Premium Norte
|Paraguay
|ESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
|Perú
|ESPN ColombiaDisney+ Premium Chile
|Filipinas
|beIN Sports 1 Filipinas beIN Sports Connect Filipinas
|Polonia
|Canal+tabiiCanal+ Extra 1
|Portugal
|Sport TV MultipantallaSport TV5tabii
|Puerto Rico
|CBSViXNAICOM
|Catar
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
|Reunión
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Rumania
|Digi Sport 1 RumaniaDigi OnlinePrima Sport 1Orange TV GoPrima Playtabii
|Ruanda
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Santa Elena
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|San Marino
|Sky Sport 251SKY Go ItaliaSky Sport UnoNOW TVtabii
|Arabia Saudita
|beIN Sports HD 1beIN SPORTS CONECTADO A Dtabii
|Senegal
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Seychelles
|SuperSport MaXimo 1BluuDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Sierra Leona
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Singapur
|StarHub TV+beIN Sports Singapur beIN Sports Connect Singapur
|Eslovaquia
|VoyotabiiNova Sport 6
|Eslovenia
|Canal Atabii
|Somalia
|SuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATOD
|Sudáfrica
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Premier LeagueDStv AppSuperSport Grandstand
|Sudán del Sur
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONNECTD TV Now TOD
|España
|Movistar+Movistar Liga de Campeonestabii
|Sri Lanka
|Sony LIVSONY TEN 2SONY TEN 3SONY TEN 4tapmad
|Sudán
|SuperSport MaXimo 1beIN Sports HD 1beIN Sports EnglishbeIN SPORTS CONNECTDStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROATOD
|Surinam
|BluuATV Surinam
|Suazilandia
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Suecia
|Viaplay SueciaV Sport Premiumtabii
|Suiza
|Blue Sport D 2Blue SportCanal+ FootBlue Sport 1 LiveSunrise TV
|Siria
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
|Santo Tomé y Príncipe
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Tayikistán
|Varzish SportFútbol TV
|Tanzania
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROA
|Tailandia
|beIN Sports 1 Tailandia beIN Sports ConnectAIS PLAY
|Ir
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Tonga
|Deportes de tvWAN
|Trinidad y Tobago
|Blue
|Túnez
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO A D tabii
|Pavo
|TRT 1Digiturk Playtabii
|Uganda
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Ucrania
|MegogoMEGOGO Fútbol 1
|Emiratos Árabes Unidos
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
|Uruguay
|ESPN ColombiaDisney+ Premium Argentina
|Uzbekistán
|Fútbol TVZoʻr TV
|Vanuatu
|Deportes de tvWAN
|Venezuela
|ESPN ColombiaDisney+ Premium Surinter
|Vietnam
|EN FootballVTVcab ENON PlusVTV Prime
|Yemen
|beIN Sports HD 1 beIN Sports Inglés beIN SPORTS CONECTADO TOD
|Zambia
|SuperSport MaXimo 1SuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
|Zimbabue
|SuperSport MaXimo 1DStv NowSuperSport Football Plus ROASupersport Grandstand ROANew World Sport1
¿A qué hora juega Arsenal - Atlético Madrid EN VIVO por Champions?
- España (peninsular) – Madrid: Hora local 21:00
- Reino Unido – Londres: Hora local 20:00
- México (Centro: CDMX) – Ciudad de México: Hora local: 13:00
- México (Pacífico: Tijuana) – Tijuana: Hora local: 11:00
- México (Sureste: Cancún) – Cancún: Hora local: 14:00
- Estados Unidos (ET) – Nueva York: Hora local: 15:00
- Estados Unidos (CT) – Chicago: Hora local: 14:00
- Estados Unidos (MT) – Denver: Hora local: 13:00
- Estados Unidos (PT) – Los Ángeles: Hora local: 12:00
- Canadá (ET) – Toronto: Hora local: 15:00
- Perú – Lima: Hora local: 14:00
- Colombia – Bogotá: Hora local: 14:00
- Ecuador – Quito: Hora local: 14:00
- Bolivia – La Paz: Hora local: 15:00
- Venezuela – Caracas: Hora local: 15:00
- Chile – Santiago: Hora local: 16:00
- Argentina – Buenos Aires: Hora local 16:00
- Uruguay – Montevideo: Hora local: 16:00
- Paraguay – Asunción: Hora local: 16:00
- Brasil (Brasilia) – São Paulo: Hora local 16:00
- Brasil (Manaos) – Manaos: Hora local 15:00
- Brasil (Acre) – Rio Branco: Hora local 14:00
- República Dominicana – Santo Domingo: Hora local: 16:00
- Puerto Rico – San Juan: Hora local 16:00
- Emiratos Árabes Unidos – Dubái: Hora local 23:00
- India – Nueva Delhi: Hora local 00:30 (madrugada 6/5)
- China – Pekín: Hora local 03:00 (madrugada 6/5)
- Japón – Tokio: Hora local 04:00 (madrugada 6/5)
- Australia (Sydney) – Sídney: Hora local 05:00 (madrugada 6/5)