Este martes 05 de mayo en punto de las 21:00 hrs (horario peninsular) / 3:00 pm. ET / 12:00 pm. PT la emoción de la UEFA Champions League 2026 llega a su punto más álgido con el partido de vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid, que dejaron la llave abierta tras igualar 1-1 la semana pasada en la ida disputada en el Riyadh Air Metropolitano. ¿Quieres saber cómo ver el partido Arsenal vs. Atlético de Madrid EN VIVO GRATIS hoy en tu televisor Smart TV, PC, tabletas y teléfono móvil? La transmisión oficial en México estará a cargo del canal TNT Sports y la plataforma online de HBO Max. Aquí te contamos cómo acceder a ambos servicios para no perderte ni un segundo de las estrategias de Mikel Arteta y Diego Simeone para definir cuál de los dos irá a la gran final del prestigioso torneo de clubes en Budapest.

Arsenal vs. Atlético Madrid juegan la semifinal de vuelta por la UEFA Champions League este martes 5 de mayo a partir de las 20 horas en el Emirates Stadium. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Mag)

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Arsenal vs. Atlético de Madrid por la vuelta de la semifinal de la Champions League 2026 en México?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido de vuelta entre Arsenal y Atlético de Madrid por las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Arsenal vs. Atlético de Madrid United por la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el contenido de HBO MAX en México, primero debes contratar el servicio tomando en cuenta los siguientes pasos:

Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge : Ingresa al sitio oficial de HBO MAX , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual.

: Ingresa al sitio oficial de , luego crea una cuenta seleccionando el plan que más se adecúe a tus bolsillos: mensual o anual. Desde Android : descarga la app de MAX en tu dispositivo Android (Móvil, PC, tablet o smart TV) , créate una cuenta y suscríbete a Google Play.

: en tu dispositivo Android , créate una cuenta y suscríbete a Google Play. Desde iOS: descarga la app de MAX en tu dispositivo iOS (Móvil, PC, tablet o smart TV), créate una cuenta y suscríbete a App Store.

El Arsenal - Atlético de Madrid por la Champions League promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles

Como viste, la guía es muy fácil de aprender, ahora te mostraré los precios que están disponibles en México:

Planes de MAX Precio Descripción Plan Básico de MAX (con anuncios) 1) 149 pesos al mes; 2) 1.179 pesos al año Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD. Plan Estándar de MAX 1) 199 pesos al mes; 2) 1.779 pesos al año Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet. Plan Platino de MAX 1) 249 pesos al mes; 2) 2.397 pesos al año Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.

Horario, TV y dónde ver en vivo Arsenal vs. Atlético de Madrid United por la vuelta de los cuartos de final de Champions League 2026

Evento : Champions League 2025-26

: Champions League 2025-26 Partido : Arsenal vs. Atlético de Madrid (Vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26)

: Arsenal vs. Atlético de Madrid (Vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2025-26) Fecha : Martes, 05 de mayo de 2026

: Martes, 05 de mayo de 2026 Hora : 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Emirates Stadium, Londres, Inglaterra (Reino Unido)