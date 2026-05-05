Por la vuelta de las semifinales de la Champions League, el Arsenal y el Atlético de Madrid chocarán este martes 05 de mayo en el Emirates Stadium. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que el compromiso de ida entre ambas escuadras, que se disputó en el Estadio Riyadh Air Metropolitano la semana pasada, acabó 1-1, razón por la cual la llave está abierta.

El partido Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Arsenal vs. Atlético de Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League este martes 05 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 3:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal vs. Atlético de Madrid?

Este martes 05 de mayo se podrá ver el Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, CBS, fuboTV

México: TNT Sports, Max Mexico, tabii

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, tabii

Alemania: Amazon Prime Video, tabii

Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte