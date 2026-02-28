El sábado 28 de febrero de 2026, los observadores del cielo en México vivirán un evento raro e impresionante: la alineación de seis planetas visibles en el cielo nocturno. Los expertos predicen que, justo antes del amanecer, alrededor de las 5:40 a. m. hora local, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano se alinearán en un deslumbrante espectáculo celestial. Esta alineación planetaria ofrecerá una de las mejores oportunidades para observar las estrellas de la década, lo que la convierte en un evento imperdible tanto para los aficionados a la astronomía como para los observadores ocasionales.

Para quienes buscan información sobre la alineación planetaria de 2026 en México, este evento es una razón perfecta para levantarse temprano y mirar hacia el horizonte oriental. Ya sea que se encuentre en la Ciudad de México (CDMX), Monterrey o Guadalajara, los cielos despejados revelarán una vista impresionante del cosmos. Recuerda consultar los pronósticos locales de observación de estrellas, ya que la visibilidad puede variar según la contaminación lumínica y las condiciones climáticas.

Si planeas tomar fotos o compartir la experiencia en línea, utiliza hashtags de tendencia como #PlanetAlignment2026 y #MexicoSkyWatchers para conectarte con otras personas que lo observan en América Latina y Estados Unidos. Este momento espectacular no volverá a ocurrir en muchos años, así que prepara tu telescopio, pon la alarma y disfruta de la increíble alineación planetaria visible desde México el 28 de febrero de 2026.

Conoce cómo puedes observar la alineación de 6 planetas este mes de agosto, desde Los Angeles, California. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Perplexity

Fecha y franja horaria en México para ver la Alineación de 6 planetas

La alineación de 6 planetas del 28 de febrero de 2026 será visible en México durante el atardecer, aproximadamente en la primera hora después de la puesta de Sol, no en un instante único y fijo como un eclipse.

Fecha principal del fenómeno Naturaleza del evento Mejor horario general Sábado, 28 de febrero de 2026 Es una “ventana” de varias tardes (finales de febrero y primeros días de marzo) en la que los seis planetas quedan por encima del horizonte después de la puesta de Sol; el 28 es la fecha más difundida porque la alineación se ve más compacta para muchos lugares. Entre 30 y 60 minutos después de la puesta de Sol, durante la primera hora del cielo ya oscuro pero con los planetas aún por encima del horizonte.

Tomando como referencia el horario de México, la mejor franja será aproximadamente entre las 18:30 y las 20:00 horas, con pequeñas variaciones según la ciudad.​

¿A qué dirección ver en el cielo y qué planetas estarán visibles?

Planetas implicados Visibles a simple vista (cielo oscuro y despejado) Dónde mirar el 28 de febrero por la tarde-noche Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter; Urano y Neptuno requieren binoculares o telescopio. Oeste / suroeste: Mercurio, Venus, Saturno y Neptuno, todos relativamente bajos sobre el horizonte.

Suroeste algo más alto: Urano.

Este o sureste: Júpiter, cerca de una Luna muy brillante y casi llena.

CDMX (MÉXICO). Consulta los horarios y el mejor momento para ver la alineación de seis planetas del 28 de febrero de 2026. | Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini

Cómo ajustar la hora exacta para tu localidad para ver la alineación de 6 planetas

Como el horario exacto depende de la hora de puesta de Sol en cada ciudad (no es igual en Tijuana, CDMX o Mérida) y no hay tablas detalladas por ciudad, los pasos verificables son:

Consultar la hora de puesta de Sol para tu ciudad el 28 de febrero de 2026 en un servicio de efemérides como Timeanddate (por ejemplo, tienen página específica para Ciudad de México).​

A partir de esa hora, empezar a observar entre 30 y 60 minutos después de la puesta de Sol y aprovechar esa primera hora para intentar ver los seis planetas antes de que Mercurio y Venus se oculten.​

Cualquier horario más preciso “a la hora y minuto” para una ciudad concreta requerirá cálculos personalizados con software astronómico o apps (Stellarium, Star Walk, etc.); esa información no aparece publicada con precisión al minuto en las fuentes generales consultadas, por lo que no puedo ofrecerla de forma verificable.